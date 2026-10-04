Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.

Причем, по данным агентства, Мерц приехал в Киев неожиданно - утром в это воскресенье.

Вот такими новостями в воскресенье, 4 октября, я поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Мария Владимировна, - спросил политобозреватель у дипломата, - как вы думаете, что канцлер Германии ищет в Киеве? Тем более - в эти часы…

- Убийцы возвращаются на место преступления, - ответила Мария Захарова.

- А, может быть, - предположил я, - канцлер таким образом пытается поправить свой все ухудшающийся имидж после серии неудачных для него выборов и споров внутри правящей коалиции? А, может, Мерца послал Брюссель, обеспокоенный его судьбой?

- Безусловно. Пиар на крови.

- Да, абсолютно с вами согласен. Спасибо!

КСТАТИ

Ранее Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников сообщило, что в Евросоюзе начали готовить планы на случай возможной отставки горе - Мерца - канцлера…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Странно, что не гиперлуп": В Киеве решили строить дамбу, наводить понтонную переправу и рыть туннель через Днепр

Путин снова поставил Европу перед выбором — война или мир