После ударов по мостам в Киеве украинское население стали успокаивать и утешать, приводя аргументы, что мосты «все равно были плохие». Фото: REUTERS.

Кто там из ВОЗ говорил, что на Украине чуть ли не у каждого четвертого жителя страны психика, мягко говоря, находится в нестабильном состоянии. Говоря попросту, каждый четвертый — конченый псих. И виноваты в этом боевые действия. Но, по моему мнению, это все — пустые домыслы. Украинцы стабильны. И в психическом состоянии, и в состоянии отсутствия разума.

После ударов по мостам в Киеве — сегодня, кстати, с утра снова прилетело по Северному, беспилотник шел, не скрываясь, его многие видели, но власти не потрудились даже перекрыть движение, и дрон влетел в покрытие моста посреди движущихся автомобилей — украинское население стали успокаивать и утешать, приводя аргументы, что мосты «все равно были плохие».

— Большинство мостов в Киеве и так в аварийном состоянии, сейчас у нас есть шанс провести их капитальный ремонт с помощью западных инвестиций! — заявил глава украинского союза потребителей Олег Попенко.

В Киеве нашли утешение на фоне ударов по мостам через Днепр Фото: REUTERS.

Ему вторят и украинские эксперты от экономики.

— Мы должны понимать, что большая часть этих объектов, портов, заводов и электростанций — это старое советское наследие, которое давно морально и физически устарело, требовало миллиардных дотаций и его все равно нужно было сносить или модернизировать, — объяснил происходящее экономист Андрей Новак. — Теперь, благодаря поддержке западных партнеров и плану восстановления, у нас есть исторический шанс построить на этом месте абсолютно все самое новое, современное, на передовых европейских и мировых технологиях.

Эти тезисы тут же подхватили и многие пропагандисты, связанные с Банковой.

Понимаете, как оно обстоит на самом деле?! Это было никуда не годное наследие СССР. И надо бы, в принципе, даже радоваться, что они будут сейчас уничтожены.

Кстати, точно такая же логика приводилась Киевом, когда Донбасс ушел из состава Украины. Мол, этот регион был дотационным, висел камнем на шее Украины, а потому надо только радоваться, что он теперь будет висеть еще более тяжелым камнем (из-за разрушений) на шее москалей, которую, в конце концов, и сломает. Про то, что именно Донбасс давал чуть ли не треть всей экспортной выручки, как-то стыдливо замалчивалось. Как непонятным так и осталось, почему Украина с упорством маньяка так цеплялась в регион (и посейчас цепляется в его остатки), который тормозит ее развитие на европейском пути.

Ребята, да у вас там 90% всего, что есть на Украине — то самое тяжелое наследие Советского Союза, которое «морально и физически устарело» и требует сноса или модернизации, а, значит, и многомиллиардных дотаций. Тогда о чем речь?

Есть только один вопрос — счет за демонтажные работы куда и кому присылать?

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