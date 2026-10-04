Жесткий ответ на угрозы Зеленского: Россия усилит удары по Киеву

После сегодняшнего заявления Зеленского удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены Фото: REUTERS.

«Мы не такие люди. По крайней мере, мы люди», - чуть не расплакался вчера расчувствовавшийся Владимир Зеленский перед камерой. В ходе путаной лекции о мире и человечности, он пообещал усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на наши удары по украинским стратегическим объектам. Просроченный вообще мастер жанра: одной рукой отправляет дроны по российским жилым кварталам, другой утирает слезу.

«Конечно, мы не будем наносить удары по гражданским объектам», - обещает он. И тут прям самому хочется расплакаться от умиления. Какой гуманизм! Если бы предыдущий месяц я не провел в Донбассе и на Запорожье. А последние пару дней — в Белгороде. Вот и российское Минобороны в ответ вспоминает минувшую ночь, в ходе которой на белгородчине есть и погибшие, и раненые среди мирных.

Минобороны РФ усилит удары по ВПК Украины после заявления Зеленского Фото: REUTERS.

Наше оборонное ведомство освежает девичью память завравшегося комика. А ракеты и дроны по участковым избирательным комиссиям в дни выборов в Госдуму? А больше 1600 ударных беспилотников, которые с 19 на 20 сентября собирались обрушить на гражданские объекты Москвы? А атаки, которыми пытались сорвать Петербургский экономический форум в июне.

Я много раз бывал в белгородских, донецких, курских дворах после прилётов. Детские площадки в оспинах от осколков. Выгоревшие до железа легковушки у подъездов. Стекло, которое люди сметают вениками. Военных там нет и не было. Там живут те, кого киевский упырь за людей, судя по всему, не считает. Как не считает за гражданский объект склады маркетплейсов, общежития колледжей и даже целые города — такие, как Алешки, которым украинские дроны устроили настоящую блокаду. Такие вы люди?

Давайте отмотаем назад. Всё лето ВСУ почти каждую ночь жгли наши НПЗ, нефтебазы, танкеры и зерновозы. Сам же Зеленский хвастался, что эти удары «возвращают войну домой» — в Россию. А его советник Подоляк прямо называл адресата этих атак - «аполитичная масса, которая должна почувствовать войну на себе». Мы долго терпели. В конце августа Минобороны объявило о подготовке массированных ударов по украинской энергетике — именно в ответ на атаки по нашему ТЭК и гражданской инфраструктуре. Не прошло и месяца, как Киев запросил энергетическое перемирие: давайте, мол, вы наши станции не трогаете, а мы ваши заводы.

«Мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратим это, - констатировал на Валдайском клубе Владимир Путин. - Получи, фашист, гранату от советского солдата — теперь не нравится».

Мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратим это Фото: REUTERS.

Для тех, кто «в танке», Минобороны России закрепляет причинно-следственные связи: «После сегодняшнего заявления Зеленского удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима.

Именно Зеленский несёт за это полную личную и политическую ответственность».

Просроченный, конечно, может записать еще один ролик. Но каждое его выступление — ещё один штык лопатой, которой он закапывает сам себя. Делает это истово, с огоньком, под аплодисменты европейских болельщиков, которые в эту яму никогда не полезут.

Но Украину он на дно за собой точно потащит. Оно вам надо?

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