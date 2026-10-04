Сентябрь оказался на удивление спокойным месяцем. Но в самом его конце на Солнце стали происходить заметные вспышки Фото: REUTERS.

Несмотря на то, что диск Солнца выглядит спокойным, в воскресенье, 4 октября, ведь день наблюдались «рваные» и относительно сильные магнитные бури. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Вопреки всем прогнозам, сентябрь оказался на удивление спокойным месяцем. Но в самом его конце на Солнце стали происходить заметные вспышки. Именно их результат мы и наблюдали в воскресенье, 4 октября. В мощную магнитную бурю это не вылилось, но магнитосферу заметно «колбасило».

Также Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что из-за солнечного горизонта поднимаются «петли» от неких активных областей, скрытых от нашего взора. Вращаясь, Солнце вскоре откроет их нам.

Что такое эти «петли»? А вы их тысячу раз видели, если смотрели на фотографии активного Солнца. Из одной активной области, например, в Северном полушарии, выходит как бы дуга, которая идет в Южное полушарие и там вонзается в другую активную область. Ведь активные области, будучи магнитными феноменами, всегда существуют в парах, даже если это не очевидно. И вот почему.

Если вы расколите магнит, вы не получите на одной половинке только северный полюс, на другой только южный. Вы волшебным образом получите два полноценных магнита. Некоего магнитного монополя, носителя «магнитного заряда» одного знака, вероятно, не существует. Соответственно, когда на Солнце разворачивается магнитная активность, то активным областям нужны пары. Север и Юг.

«Петля» как раз и показывает, визуализирует магнитную связь, протянувшуюся на десятки тысяч километров. Ведь Солнце намного больше Земли, а его магнитное поле намного сильнее.

Когда во время вспышек плазма улетает от Солнца прочь, она несет в себе «замороженное» магнитное поле. Взаимодействуя с нашим, оно возмущает земное магнитное поле. В этом и есть суть магнитных бурь.

Поскольку иммунитет может дать сбой, может усилиться и восприимчивость к магнитным бурям. Статистически установлено, что страдает в первую очередь сердечно-сосудистая система Фото: Евгения ГУСЕВА.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Как уже говорилось, воскресенье, 4 октября, не было спокойным днем. Магнитные бури среднего уровня фиксировались с утра, в полдень, и вечером (по московскому времени) тремя «приступами». Повторим, все это следствие вспышек 30 сентября.

Но далее прогноз показывает зеленое поле на всю неделю, с понедельника по воскресенье. Что, конечно, хорошо, но возникает вопрос: как же те самые «петли», о которых мы говорили? Ведь как раз в это время они должны появиться на видимом полушарии и наделать дел.

Очевидно, что, пока мы не наблюдаем сами активные области, мы ничего не можем достоверно прогнозировать. У солнечной астрономии есть проблема: мы до сих пор не видим обратную сторону Солнца постоянно, нет такого спутника. Были, пролетали временно, но так, чтобы он постоянно висел на той стороне земной орбиты — нет. Так что мы в некотором роде живем, касательно Солнца, в докосмическую эру, и судим в основном о событиях только на половине солнечного шара.

Хотя в прогнозе ничего нет, можно предположить, что бури все-таки будут. Если что, сообщим.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Оздоровительный эффект лета рассеивается на удивление быстро. Уже в начале осени люди становятся жертвами всякого рода ОРВИ, это как раз и говорит о том, что иммунитет подточен. Все не так плохо, как ранней весной, ведь пока в нашем распоряжении плоды нового урожая, максимально богатые витаминами. И тем не менее.

Поскольку иммунитет может дать сбой, может усилиться и восприимчивость к магнитным бурям. Статистически установлено, что страдает в первую очередь сердечно-сосудистая система. Но, если погода радует, как радует она жителей Европейской части страны, эффект нехорошего магнитного воздействия будет максимально снижен.