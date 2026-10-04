Порой Кашпировский мог сбить человека и с ног и без гипноза. Фото: Global Look Press\Zamir Usmanov

3 октября на 88 году жизни скончался пионер инфоцыганства, великий советский шоумен, иллюзионист, «психотерапевт» и «главный телецелитель страны», как он сам себя называл, Анатолий Кашпировский. Под влияние этого мрачного мужчины с «кобзонкой» на голове попадало огромное количество внушаемых людей (иногда актеров, иногда дипломатов — в 1991 году он представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «метод» противодействия радиационному облучению и СПИД), которым хотелось верить в чудо или легкое избавление от боли. Этим он и пользовался. Но прославился Кашпировский не только нагнетанием псевдомистического ужаса, тяжелым взглядом исподлобья и «оздоровительными сеансами» — порой он мог сбить человека и с ног и без гипноза, даром что занимался боксом. И KP.RU вспоминает самые яркие скандалы с участием профессионального авантюриста.

Умер Анатолий Кашпировский: не стало легенды телеэфира Анатолий Кашпировский умер на 87-м году жизни. Психотерапевт прославился на всю страну сеансами массового гипноза. Его выступления собирали многомиллионную аудиторию

Хук в биополе

Как известно, Кашпировский мог влиять на гипнабельных людей и показывал в эфире, как «укладывал» целые толпы прямо на стадионе или в ДК — силой мысли, конечно. Правда, «падали без сознания» все эти персонажи очень бережно: подставляя локти, берегли голову, а то и укладывались потом, как собачка на коврике, поудобнее. Однако как минимум один раз Анатолий Михайлович свалил человека с ног по-настоящему. Так зритель мог увидеть наглядное отличие между постановкой и реальностью — когда человек валится с ног после сотрясения мозжечка, не контролируя себя совершенно.

Дело было в шоу «Пусть говорят» тогда еще на Первом канале — в 2005 году. Даже Владимир Жириновский присутствовал. В эфире Кашпировский, которому предлагали излечить больную фанатку прямо в студии, начал трясти неким сборником «научных исследований» некоей конференции, прошедшей в Киеве — конечно, доказывающей эффективности его метода. Тогда один из гостей встал и вынес другую книгу, начав рекламировать ее. «Пошел отсюда! — схватил шутника за воротник пиджака «лекарь». — Пошел отсюда!». И когда 66-летний Анатолий Михайлович двинулся на оппонента, чтобы дать ему очередную установку, тот плюнул в лицо телемедицины. Тогда Кашпировский махнул открытой ладонью в сторону головы оппонента так, что тот рухнул. Правда, и это многим зрителям показалось нелепой постановой.

Дело было в шоу «Пусть говорят»

Алан Чумак

Этому противостоянию даже современный сериал посвятили — посмотрите проект «Чудотворец», где Кашпировского (в сериале — Виктор Ставицкий) сыграл Федор Бондарчук, а Чумака (Николай Арбенин) — Филипп Янковский. Разумеется, конкуренции между двумя взрослыми людьми, которые извлекают выгоду из так называемых суперспособностей (один «давал установки», другой заряжал воду через телевизор, что, кстати, многие до сих пор путают), в неспокойное для страны время было не избежать. Более того, оппоненты ненавидели друг друга на глубоко личностном уровне.

Алан Чумак

Кашпировский считал Чумака, что проводил шоу без слов, только делая пассы руками (гипноз жестов, внушение, «стимуляция»), плагиатором, который подсмотрел и украл методику, чуть изменив внешнюю оболочку «оздоровительных сеансов». «Его может заменить пакет кефира», — набрасывал на оппонента Кашпировский. Хотя формально первый телесеанс Аллана Владимировича прошел в эфире научно-технической (!) программы «Это вы можете» на Центральном телевидении раньше: в мае 1989 года, а вот его визави вышел в эфир лишь в октябре того же года.

Кадр из сериала «Чудотворец»

— Это он видит во мне конкурента, он мне не конкурент, — говорил Чумак. — Он врач-психотерапевт, гипнотизер. И все. Конечно, он может обидеться.

Оба, кстати, рвались и в политику — Кашпировский был избран от ЛДПР в Госдуму РФ в 1993 году. Чумак в 2000 году баллотировался от Самарской области, но проиграл, набрав всего 3%. Битву за жизнь первый у второго выиграл: Аллан Владимирович ушел в 2017 году в 82 года. Анатолий Михайлович прожил 87.

Суды за репутацию

Понятное дело, трезвые люди не верили во всю чепуху с оздоровлением через телевизор. И как только советский пик популярности Кашпировского прошел, на ТВ все чаще стали выходить разоблачительные передачи, где белые нитки, которыми были сшиты «оздоровительные шоу» или массовые стадионные концерты «лекаря», стали вытаскивать на камеру. Это не могло понравиться Анатолию Михайловичу. Признать правоту этой экспертизы — значило бы признать себя аферистом и шарлатаном, цинично извлекающим прибыль из доверчивого населения страны. Этого он допустить не мог. А потому и бегал по судам.

Фото: Global Look Press\Zamir Usmanov

В 2001 году в Басманном (тогда народном) суде Москвы рассматривался иск студентки Московского юридического института к московскому Комитету здравоохранения и Анатолию Кашпировскому, в котором она требовала отозвать у психотерапевта лицензию на проведение массовых сеансов исцеления и взыскать с него 150 тысяч рублей.

В том же 2001 году Кашпировский пошел в суд по поводу эфира двухлетней давности программы «21 кабинет» (ТВЦ), где психиатры и психотерапевты приводили доказательства — как «оздоровительные сеансы» привели к негативным последствиям для здоровья некоторых пациентов. Анатолий Михайлович оценил ущерб репутации в 500 тысяч рублей, которые просил взыскать с ведущего Виктора Белецкого и создателей программы. Замосковорецкий межмуниципальный суд в иске отказал.

В 2011 году он подал иск против ВГТРК и главного психиатра Министерства обороны РФ Владислава Шамрея, который в эфире выпуска «Смерти нет. Тайна академика Бехтерева» заключили, что сеансы Кашпировского наносят умышленный вред здоровью. Савеловский суд Москвы удовлетворил иск, с ответчиков взыскали по 100 тысяч рублей в пользу психотерапевта (УМЫШЛЕННОГО вреда, может, и не было — как, впрочем, и пользы). Адвокатом «психотерапевта» выступал Сергей Жорин.

В 2016 году Кашпировский выиграл еще один суд: депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев (сейчас с тремя судимостями за спиной отбывает очередное наказание за хулиганство в колонии-поселении на севере — вторая статья экс-чиновника была за избиение в барке всем известного DJ Smash) попросил прокуратуру проверить профессиональные навыки психотерапевта. После полугода судебных тяжб «теледоктор» был признан невиновным по делу о незаконном занятии народной медициной.

Фото: Global Look Press\Zamir Usmanov

Битва при СМИ

Примерно всю жизнь Кашпировский отбивался от СМИ, которые стремились разоблачить гипнотизера. «Журналисты — главная беда России», — утверждал он в многочисленных интервью (журналистам, конечно).

А в ноябре 2024 года подтвердил слово делом. На одном из возобновленных сеансов (в период коронавируса он давал их в режиме онлайн) в ДК им. Шелгунова в Петербурге Кашпировский, услышав от посетителей мероприятия несколько неудобных вопросов, идентифицировал их как журналистов — и приказал охране вытолкать. Так под раздачу попала журналист «Известий» Наталья Графчикова и камеры РЕН ТВ. Другие представители СМИ спешно покинули шоу, побоявшись проблем. Тогда глава петербургского Союза журналистов Дмитрий Шерих подал заявление в полицию, после чего в его адрес начали поступать угрозы.

«Индивидуальная установка»

Давно забыта и еще одна печальная скандальная история. Дело было на территории тогда еще Украины (где и родился «целитель) — в Мариуполе. После трехдневных новогодних гастролей в 1990 году городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношение Кашпировского. По очень тяжкой и липкой статье — 131 УК РФ («Изнасилование»). По словам потерпевшей, 28 февраля гражданка В., — 48 лет, мать троих детей, жена капитана дальнего плавания — пришла на шоу «лекаря», чтобы получить новую установку, где получила приглашение на «индивидуальный сеанс». Пациентка оставила телефон. Наутро Кашпировский, как она утверждает, позвал ее в гостиницу «Старт». Прибыв по адресу, у указанного номера гражданка В. увидела толпу адептов гуру, но внутрь "мужчины в халатах" пригласили только ее — через некоторое время женщина обнаружила себя в номере Кашпировского без одежды (только в сапогах). Только через некоторое время сознание начало возвращаться к ней после, предположительно, гипноза — и тогда гражданка В. вспомнила детали изнасилования с элементами разврата, которые подробно и изложила в заявлении.

Фанаты поспешили объяснить произошедшее фактом вымогательства и шантажа. А прокурор Валентин Надежденко безнадежно выдохнул: «Не знаю, что делать с Кашпировским». Дело, очевидно, замяли. Хотя медицинское освидетельствование девушки было проведено. А Кашпировский от медосмотра и дачи показаний уклонился — и успешно убыл в США, хотя в большинстве случаев по таким тяжким статьям подозреваемых заключают под стражу сразу на время следствия.

ЭКСПЕРТНО

Доктор биологических наук, нейропсихолог Татьяна Черниговская:

«Молодцы все, кто ходил на выступления Кашпировского. Если иметь в виду, что ты идешь в цирк, тогда это нормально, и он может вытворять там все, что угодно. Но не дай бог думать, что все это серьезно. Если бы там что-то такое [похожее на правду] нашли, это была бы сенсация, об этом знали бы все. А поскольку об этом не знает никто, то из этого следует, что это все липа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От чего умер Анатолий Кашпировский: в последний раз целителя видели больным, худым и смешливым

Правда про операцию без наркоза, пломбирование зубов через Луну и память о погибшей дочери: Что рассказывает 85-летний Анатолий Кашпировский

Умер Анатолий Кашпировский: Советский «целитель через экран» перед смертью радовался маленькой дочке

«Все пошло прахом с переездом в Америку»: О чем перед смертью сожалел Анатолий Кашпировский

Был гол как сокол, но позаботился о жене и маленькой дочке: Какое наследство оставил Анатолий Кашпировский