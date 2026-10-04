Штайнмайер углядел в нынешних германских реалиях признаки того же самого упадка, что случился век назад Фото: REUTERS.

В субботу президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на торжественном мероприятии в Бремене по случаю 36-й годовщины объединения Германии. Но в своей речи он углубился в историю гораздо дальше — до времен Веймарской республики, существовавшей в стране в 1918–1933 годах. Она, как известно, потерпела полный крах и сменилась диктатурой нацистов.

Так вот — Штайнмайер углядел в нынешних германских реалиях признаки того же самого упадка, что случился век назад. Он признал, что многие немцы разуверились в традиционных политических структурах, — примерно треть граждан голосует за несистемные партии и объединения. И это, считает президент, очень плохо, потому что в обществе падает доверие к демократическим институтам и желание искать компромиссы. Напротив — настроения становятся все более радикальными, в адрес представителей власти несутся оскорбления и проклятья. Глава государства предостерег, что страна фактически стоит у края пропасти, а «невыносимая политическая демагогия экстремистских сил» создает угрозу свободе, демократии и единству.

Под «экстремистскими силами» Штайнмайер конечно же имел в виду стремительно набирающую популярность партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она триумфально шествует по стране, побеждая на выборах в региональные парламенты. Рейтинг одобрения АдГ достиг рекордных 30% , в то время как поддержка правящего блока ХДС/ХСС канцлера Мерца скукожилась до 18%. Это — тоже рекорд, только с приставкой «анти».

Штайнмайеру, политику опытному и проницательному, приходится изворачиваться, чтобы как-то затушевать эту пугающую диспропорцию. Отсюда его попытки наклеить на АдГ гитлеровскую свастику — мол, в 1933-м нацисты угробили республику, а теперь «альтернативщики» точно так же убивают демократию в сегодняшней ФРГ.

Штайнмайер предрек Германии упадок и диктатуру Фото: REUTERS.

Но тут президент явно лукавит. Веймарская республика развалилась, прежде всего, из-за бездарной экономической и социальной политики. Те же ошибки повторяют нынешние власти. Это при них загибаются лучшие отрасли немецкой промышленности, включая знаменитый автопром, это они лишили страну дешевого российского топлива, поставки которого десятилетиями шли как часы. Наконец, именно эти политиканы умудрились наводнить Германию несметным количеством мигрантов, что уже стало угрожать национальной идентичности. А вот АдГ начиналась когда-то как союз экономистов (например, сопредседатель партии Алиса Вайдель имеет докторскую степень в области экономики), там прекрасно видят пагубность правительственного курса и предлагают разумную альтернативу.

К тому же в отличие от нацистов АдГ не занимается поиском внутренних и внешних врагов, не готовится ни с кем воевать, выступает за выгодное для Германии экономическое сотрудничество. Зато правящая политическая верхушка ФРГ чуть ли не в истерике бьется, пророча «неминуемую войну» с Россией.

В той же своей речи президент Штайнмайер сказал, что Германии особенно нужна продуманная, последовательная и профессиональная политика правительства. Вот и признал бы провалы правящей коалиции и вместо того, чтобы перекладывать ее ошибки на других и заниматься «охотой на ведьм», прислушался к здравым идеям оппозиции, которую поддерживает все большее число немцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Звонки всю ночь»: названы имена возможных сменщиков Мерца на посту канцлера Германии

Мерц и божья роса: канцлер Германии нелогично исключил свою отставку после провальных выборов