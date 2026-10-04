Александр Проханов приглашает в «Россию бессмертную»

Писатель Александр Проханов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

…- Александр Андреевич, здравствуйте! Это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», биограф Проханова.

— Привет тебе, дорогой мой биограф.

— И еще — ваш фанат.

В это воскресенье, 4 октября, в 21.25 на телеканале «Россия 24» выйдут в эфир первые две серии нового проекта Александра Проханова «Россия бессмертная». Я другого названия и не ждал.

— (смеется) Я постарался твои ожидания оправдать.

— И не только мои…

Первая серия — «Изборский апокриф», вторая — «Новороссия обетованная». Что это будет, к чему нам готовиться? Сориентируйте, пожалуйста, дорогой наш Мэтр!

— Для меня, Саш, это — долгожданное событие.

Потому что мне всегда хотелось поговорить со своими читателями не только со страниц своих книг, но и — с телевизионного экрана.

— У вас же уже были такие обращения, я их видел и слышал.

— Да, мне очень хотелось, чтобы мои произведения, все мои откровения, помыслы были собраны воедино… И — чтобы возникла общая картина моих представлений о России, о моей Родине… О ее великой истории, начиная с самых древних времен, и кончая сегодняшним сражением на Украине.

И мы должны понять, что нынешняя наша Родина, которая нам досталась после крушения великой Родины, красной империи… Она выполняет все те же вековечные, вмененные нам задачи…

Сделать совершенным наше государство, избавиться от тьмы, от тления, от несправедливости, которыми все еще наполнена наша жизнь. Чтобы возникло новое состояние душ человеческих.

И чтобы оно, наше общество, опять ощутило себя стремящимся к высшим целям, к бесконечности, к бессмертию.

Вот это — мои мысли, о которых я думал многие годы. Они сложились в целую систему воззрений.

И теперь, наконец, благодаря моим друзьям на телевидении, возник такой большой очень проект…

— Мы этому рады.

— Это, по существу, моя такая длинная проповедь или вереница проповедей обо всем этом. И «Россия 24» вот начинает их показ.

Сегодня будут первые две серии, а через неделю еще две серии, а потом еще две…

— А всего их сколько?

— Всего - 7. Я не знаю, как они будут распределены. Поэтому сейчас в очень большом напряжении.

Да, и вот еще… Это мои разговоры, которые проходят на фоне этих моих же изборских святынь… На фоне священных крепостей, камней, источников вод, которые бьют из горы. На фоне русских катакомб, пещер, где погребены монахи и наши праведники.

Это вот такой русский Афон, это вот наш Псков, в который езжу уже 60 лет и которому поклоняюсь, это моя духовная Родина.

И вот сегодня я жду этого, с нетерпением жду, когда стемнеет, за моими окнами наступит ночь, и я включу телевизор.

— Мы сделаем то же самое. Я еще раз напоминаю нашим слушателям и читателям, что в это воскресенье, 4 октября, в 21.25 на телеканале «Россия 24» мой кумир, друг «Комсомольской правды» Александр Проханов… Поэт, писатель, художник… Даст старт сериалу «Россия бессмертная», первые две серии, о которых мы в самом начале нашей беседы уже сказали. И потом следующие — по воскресеньям…

— Как получится. Может быть, с субботы на воскресенье, а может, по воскресеньям.

— Ну, время уже указано, с 21 часа до 22-х по московскому времени — повторяю — на телеканале «Россия 24». Смотрите и слушайте нашего родного Проханова.

— Ну все, спасибо, брат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проханов отстоял советскую Луну