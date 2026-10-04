Каждый пятый поменяет город без раздумий: Ради чего россияне готовы переехать в другой регион

Сильнее всего стремятся к переезду зумеры – свыше четверти респондентов в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

«Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше» - гласит народная мудрость. Но «лучше» – понятие растяжимое. Конечно, для большинства из нас важно материальное благополучие. Однако помимо денег этого есть масса других факторов, которые влияют на наше самоощущение. А ради чего человек может сорваться и вообще поменять регион проживания? Ответ на этот вопрос получили эксперты сервиса по подбору персонала hh.ru в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие около 5,5 тысяч жителей российских городов-миллионников. Оказалось, что каждый пятый не раздумывая согласится покинуть родной регион ради карьеры. А 55% пойдут на такую «авантюру» только ради очень серьезных бонусов. Причем в их числе не только зарплата, но и качество городской среды, доступное жилье, климат и др. (см. «Наглядно»).

- И в экономике страны, и на рынке труда в настоящее время проходит серьезная структурная перестройка, - комментирует результаты исследования карьерный консультант Галина Бобкова. – Возрождаются промышленное производство и агросектор, соответственно, значимость одних специальностей снижается, других, наоборот, возрастает. Многие производственные и перерабатывающие предприятия сосредоточены в разных регионах, поэтому готовность человека сменить место жительства ради развития карьеры и повышения уровня дохода выглядит разумной и открывающей для него новые возможности. Это хорошо и для самих работодателей, нуждающихся в кадрах.

ЗА СТОЛИЦЫ НЕ ДЕРЖАТСЯ

«Сильнее всего стремятся к переезду зумеры – свыше четверти респондентов в возрасте от 18 до 24 лет готовы принять предложение переехать без лишних раздумий (28%). Среди миллениалов этот вариант ответа выбрал каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет – 22%», - отмечают авторы исследования. Самыми мобильными оказались айтишники. Выяснили эксперты и то, что больше всего удерживает россиян от желания сорваться с места ради поиска лучшей доли. Главный «якорь» для большинства – собственное жилье (66%).

- Причин повышенной мобильности IT-специалистов несколько, - отмечает Галина Бобкова. - Как правило, это более молодые и социально активные люди, для которых сорваться с места ради участия в новом интересном проекте – не проблема. Участие в таком проекте может существенно обогатить опыт и в будущем позволит претендовать на более высокую должность и зарплату, а для многих айтишников это важно.

Каждый пятый поменяет город без раздумий Фото: Иван МАКЕЕВ.

Откуда же россияне готовы уехать с большей охотой, а откуда – с меньшей? Думаете, все держатся за столицы? Оказывается – ничего подобного. Если в среднем по России покинуть родной город готовы 79,5% опрошенных, то Москву и Петербург — 77,4% и 77,5% соответственно.

- В обеих столицах живет и работает немалый процент приезжих. И если когда-то эти люди переехали сюда ради лучших условий, им ничто не мешает так поступить еще раз. Они изначально более активные, мобильные и способные быстро адаптироваться на новом месте, - объясняет карьерный консультант. - Отдельные категории работающих в Москве и Петербурге не видят перспектив (уперлись в «стеклянный потолок»), не растет зарплата. При переезде в другой регион они могут выиграть и в том, и в другом. А какой-то части москвичей и петербуржцев не нравится жить в мегаполисах, и они посматривают в сторону глубинки.

НАГЛЯДНО

Ради чего россияне готовы переехать в другой город

(выбирать можно было несколько вариантов ответов)

Повышение заработной платы — 86%

Лучшее качество городской среды — 53%

Участие в интересном профессиональном проекте — 49%

Более доступное жилье — 43%

Более комфортный климат — 40%

Больше возможностей для досуга — 22%

Образовательные возможности для детей — 21%

Участие в значимом для страны проекте — 21%

Что вы сделаете, если начальство предложит вам переезд

- Соглашусь без раздумий — 22%

- Соглашусь при значительных бонусах — 55%

- Расстроюсь, но соглашусь — 3%

- Постараюсь отказаться — 16%

- Уволюсь из-за такого предложения — 4%

Что вас удерживает от переезда

(выбирать можно было несколько вариантов ответов)

- Собственное жилье — 66%

- Неизбежные изменения привычной городской инфраструктуры — 27%

- Полезные социальные связи, привычный круг общения — 25%

- Возможность зарабатывать столько же, сколько в столице — 12%

- Возможность работать удаленно на столичную компанию — 11%

- Карьерные возможности в родном регионе — 10%

- Развитие культурной и развлекательной сферы в своем городе — 7%

- Собственный бизнес или работа, которую не хочется менять — 6%

- Ни при каких обстоятельствах не захотел(а) бы остаться в регионе — 6%

- Другое — 17%

ТОП-10 регионов, откуда россияне готовы переехать

Белгородская область — 87,9%

Амурская область — 87,8%

Республика Крым — 87,0%

ХМАО — Югра — 86,5%

Краснодарский край — 86,1%

Чувашская Республика — 85,7%

Ростовская область — 85,5%

Омская область — 85,1%

Башкортостан — 85,0%

Астраханская область — 85,0%

- Россия в целом — 79,5%

ТОП-5 регионов, откуда готовы переехать меньше всего

Ленинградская область — 68,2%

Калужская область — 70,8%

Алтайский край — 71,4%

Архангельская область — 71,9%

Воронежская область — 73,7%

Для ориентира:

- Москва — 77,4%

- Санкт-Петербург — 77,5%

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