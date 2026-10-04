The NYP: Пассажиры искали сообщника террориста среди экипажа самолета Flydubai

Командир судна, индиец Смит Маччхар Фото: REUTERS.

Постепенно становятся известными подробности чрезвычайного происшествия с самолетом авиакомпании Flydubai, который 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. Как сообщалось, во время этого рейса второй пилот пытался убить командира воздушного судна и обрушить лайнер на землю. Обезвредить террориста и предотвратить падение «Боинга» смогли пассажиры, а экстренно посадили самолет в Саудовской Аравии пилоты резервного экипажа, оказавшиеся на борту.

И вот теперь выясняется, как именно развивались события. Командир судна, индиец Смит Маччхар в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху (пассажирами злополучного рейса были в основном израильтяне) сообщил, что перед нападением его напарник, Хамам аль-Хаммами из Омана, попросил разрешение покинуть пилотское кресло, чтобы совершить молитву. Среди летчиков-мусульман такие просьбы - обычное дело, поэтому командир не возражал. Аль-Хаммами встал и зашел за спину Маччхара. «Пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», - рассказал пилот.

Поначалу он решил, что что-то произошло с самолетом. Но в ту же секунду последовал новый удар, а потом еще и еще. Он сумел расстегнуть ремень безопасности и схватил нападавшего за руки. Но кровь заливала лицо, голова гудела. «Я был в полном тумане», - признался Маччхар. Собрав последние силы, командир оттолкнул второго пилота, рванулся к двери кабины, чтобы отпереть ее. Снаружи для этого нужно было набрать специальный код, а изнутри дверь открывалась простым поворотом ручки.

Постепенно становятся известными подробности чрезвычайного происшествия с самолетом авиакомпании Flydubai Фото: REUTERS.

Как пишет The New York Post, в открывшийся проем ворвались трое пассажиров, уже предупрежденных стюардессой о том, что из кабины раздаются крики и слышны звуки ударов. «Они обезвредили нападавшего и уложили его лицом вниз, связав руки за спиной - сначала пластиковыми стяжками, а затем проводами от наушников», - сообщает издание. Еще один пассажир, по профессии - сантехник, якобы бросился к штурвалу и потянул его на себя, чтобы вывести «Боинг» из пике. Затем управление взяли на себя летчики из запасного экипажа.

А вот бортпроводники вдруг потребовали развязать захваченного пилота. Завязался спор. У пассажиров возникло подозрение, что кто-то из команды мог оказаться сообщником террориста, поэтому всех членов экипажа рассадили на разные места в салоне под наблюдение наиболее крепких пассажиров-мужчин. Оправдались ли эти страхи, неизвестно.

Между тем президент США Дональд Трамп в присущей ему манере уже допустил, что напавший на коллегу пилот мог быть связан с Ираном. МИД Исламской республики выразил возмущение.

«Основываясь на ложных доказательствах, Иран обвиняют в том, что невозможно проверить», - заявил официальный представитель ведомства.

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