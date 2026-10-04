Первый брак Юлии Пересильд, отмена концертов Канье Уэста в России, похороны Сергея Соседова: главные события шоу-бизнеса

Юлия Пересильд подтвердила свой первый брак Фото: Ольга ЮШКОВА.

Последняя неделя сентября и первые дни октября принесли сразу несколько громких новостей. Актрисы Юлия Пересильд и Полина Денисова вышли замуж за своих коллег, а концерты Канье Уэста в Петербурге официально отменили. Также прошли похороны музыкального критика Сергея Соседова, который умер на прошлой неделе.

Юлия Пересильд подтвердила свой первый брак

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд (42) подтвердила, что впервые официально стала женой. Имя избранника актриса пока не раскрывает, однако о новом статусе говорит с большой теплотой. «Да, вышла. И очень счастлива», — призналась Пересильд изданию «Hello».

О том, что в личной жизни актрисы произошли перемены, стало известно после появления кольца на ее безымянном пальце. Позднее Юлия подтвердила, что действительно зарегистрировала брак. До этого Пересильд более десяти лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. У пары родились две дочери, Анна и Мария. После расставания актриса также встречалась с Михаилом Тройником, однако в апреле 2025 года они сообщили о разрыве. Позднее Пересильд связывали с оператором Михаилом Милашиным. Именно его теперь называют мужем актрисы, хотя сами супруги пока не раскрывали подробностей своего романа. По данным СМИ, брак был зарегистрирован летом.

Полина Денисова вышла замуж за коллегу

Актриса Полина Денисова, известная по сериалу «Папины дочки. Новые», вышла замуж за актера Антона Рогачева. 22-летняя артистка отказалась от традиционного белого платья и выбрала для регистрации костюм со шляпкой и вуалью. При этом без курьезов не обошлось: невеста призналась, что забыла дома букет и опоздала на церемонию.

После регистрации Полина объявила о смене фамилии. «Фамилия мужа, как выяснилось, для меня важнее визы в США… Я теперь Рогачева», — сообщила актриса. Рогачев сделал предложение избраннице в начале июля. Пышную свадьбу молодожены устраивать не стали, ограничившись семейным празднованием в ресторане в центре Москвы.

Актриса Полина Денисова. Кадр со съемок

Канье Уэст отменил концерты в Петербурге

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированные на 10 и 11 октября, официально отменили. Агентство Say Agency сообщило, что вернуть деньги за билеты можно будет с 12 октября. Организаторы заявили, что отдельно расскажут о дальнейших планах и позднее опубликуют правила возврата. Билеты на выступления поступили в продажу после объявления концертов 17 августа, а их стоимость доходила до 160 тысяч рублей.

Умер Анатолий Кашпировский

3 октября стало известно, что на 88-м году жизни умер советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. О его смерти сообщил Андрей Малахов. Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным «сеансам исцеления», которые собирали многомиллионную аудиторию и сделали его одним из самых узнаваемых телеведущих позднего СССР. Недавно его супруга Гулизар, которая младше телеведущего на 33 года, опровергла сообщения о тяжелой болезни Кашпировского. В прошлом году у пары родилась дочь.

Анатолий Кашпировский. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сергея Соседова похоронили рядом с отцом

Музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Московской области. Он обрел последний приют рядом с отцом Василием Матвеевичем, умершим в 2009 году. Перед этим с Соседовым простились в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На панихиде присутствовали родные и близкие музыкального критика. Его 90-летняя мать Антонина Петровна, несмотря на тяжелое состояние, смогла прийти на прощание с сыном.

Семейную могилу украсили красными и белыми розами. После церемонии родные отправились на поминки, однако от комментариев для журналистов отказались. Соседов умер 23 сентября во время гастролей.