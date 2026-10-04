Зеленский сам открыл окно в ад. Потери будут огромны Фото: REUTERS.

Министерство обороны России жестко отреагировало на угрозы Владимира Зеленского. Глава киевского режима заявил: в ответ на удары русских по объектам ВПК, в том числе в Киеве, Украина усилит атаки по российским НПЗ. Зря он это сделал.

Почему — на это ответил полковник запаса, ветеран ракетных войск стратегического назначения Михаил Тимошенко.

ОБРАТНАЯ РЕАКЦИЯ

- Почему Зеленский, вопреки просьбе Трампа не бить по русским НПЗ, решил, наоборот, усилить по ним удары?

- Потому что его европейские хозяева попросили продолжать бить по российской нефтепереработке. По украинским заправкам прилетает — Зеленский отвечает по нашим НПЗ. Но его шокировало, что мы жестко стали атаковать мосты через Днепр в районе Киева. И не только ночью, но и днем. И у него в голове одно не стыкуется с другим - на фоне «европейских гарантий».

- В Минобороны РФ заявили, что не просто услышали угрозы украинского лидера, но и отреагировали на них оперативно и жестко.

- Мы били и будем бить по точкам подвоза боеприпасов для ВСУ. Продолжим наносить удары по черноморским и дунайским портам. Ответ зеркальный не означает, что мы точно в такое же место по предназначению и возможностям рассылки по логистике ударим - как и они.

БЛОКАДА УСИЛИТСЯ

- Мы более двух месяцам системно бьем по портам, а теперь начинаем бить и по погранпереходам, подходам к ним?

- С блокадой внешних морских портов Украины все ясно. А внутрипогрузочные районы — там сложнее. Есть пограничные станции, где сейчас идет основной поток вооружений для ВСУ.

- Например?

- Например, во Львовской области есть пунт Рава-Русская. Это огромный перегрузочный район.

Удары по мостам и по Банковой разрушают даже не столько инфраструктуру, сколько уверенность миллионов киевлян в том, что их столица — относительно безопасна Фото: REUTERS.

- По нему прилетало?

- По тому, что примыкает к тоннелям в Польшу — возможно. На новом витке мы уже начинали тормозить перегрузочный район. Там надо загнать эшелоны в тоннель — без возможности их выхода.

- Сами тоннели достаточно хорошо защищены?

- Там скалы толщиной до 40 метров и более. Столько скальной породы над тоннелем. Ни ракетой ни бульдозером с ходу не возьмешь.

МОСТЫ ПОД УГРОЗОЙ

- А что с атаками на мосты?

- Мост можно разрушить, лишь попав в опору самого моста. Желательно, в стык самого моста с его опорой.

- Сообщают про частичную остановку движения по трем мостам через Днепр в районе Киева...

- Строго говоря, там с десяток мостов через Днепр в Киеве и области. И комбинированные, и автомобильные, и железнодорожные.

- Удары по мостам — удары в сердце Киева?

- Удары по мостам и по Банковой разрушают даже не столько инфраструктуру, сколько уверенность миллионов киевлян в том, что их столица — относительно безопасна. А так-то у них уже метро через Днепр практически не ходит. И как тысячи людей с Подола добираются на работу и обратно — я не знаю.

- Перебить киевские мосты — значит, приблизить победу?

- В общем, да. Польша, конечно, близка к Киеву, и транзит шел прямой, в Жешуве получили оружие и боеприпасы, их грузили в железнодорожные вагоны и в фуры - и все грузы шли потоком по трассам и железным дорогам именно через эти мосты на восток. Если перебить критическое место на дороге — она встанет.

- Именно так происходит с мостами через Днепр?

- Да, это очень удобно. То, что попало в Северный мост — это создало не просто повреждение дорожного покрытия. Когда подогнали мостоукладчик, обычное серийное изделие, который довольно быстро закрыли дыру - и транспорт пошел. Нет, там все серьезнее. Зеленский сам открыл окно в ад. Потери будут огромны.

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