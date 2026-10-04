«Жду от вас усердия!»: Новый «Гарри Поттер» от Netflix получит официальную русскую озвучку — уже вышел первый трейлер

На днях вышел официальный трейлер «Гарри Поттера» с русской озвучкой Фото: скриншот видео.

Странно представлять это как новость, но так оно и есть — российские зрители смогут посмотреть новый сериал «Гарри Поттер» без пиратских аудиодорожек и самопальных субтитров. И это сюжет! Поскольку примерно все премьерные фильмы и сериалы наши «западные партнеры» для России представлять после 2022 года не собираются — бойкотируют, соблюдая повесточку, несмотря на то, что «искусство вне политики».

Фото: скриншот видео.

На днях вышел официальный трейлер «Гарри Поттера» с русской озвучкой: ролик выложила подзабытая «Амедиатека» — некогда гегемон, а теперь утонувшая в море онлайн-кинотеатров платформа.

Фото: скриншот видео.

— Перед праздничным банкетом первокурсники пройдут церемонию распределения, — звучит женский голос в самом начале тизера. Это, очевидно, Минерва МакГонагалл (Джанет Мактир) — стильная и строгая директор Хогвартса.

Фото: скриншот видео.

— Привет! Вы книжки на лето прочли? — интересуется высоким голоском Гермиона Грейнджер (Арабелла Стэнтон), зайдя в вагон «Хогвартс-экспресса».

— А их что, надо было читать? — отвечают девочки, и мы сразу понимаем, что главная героиня находится на уровень выше сверстниц.

После показано, как взрослые близнецы Уизли троллят Рона (Аластер Стаут) и давят кетчуп на его письмо-приглашение в Хогвартс, как распределительная шляпа выбирает, на какой факультет идет Гарри (Доминик Маклафлин).

— Не Слизерин, не Слизерин! — просит он с широкой шляпой, покрывающей голову и лицо.

Затем зрители видят и шикарный банкет в Хогвартсе после распределения, и квиддич, и даже жабу на подушке храпящего Невилла Долгопупса (Рори Уилмот), и уроки в школе магии.

— Я жду от вас усердия, Гарри Поттер, — предупреждает Минерва. — Найдите то, что вас увлечет. И хороших друзей.

Фото: скриншот видео.

Присутствует в ролике и характеристика от самого Гарри:

— Меня считают великим волшебником, но я же ничего не знаю, — сокрушается он.

А еще Поттер гладит сову Буклю и слушает наставления от гиганта Хагрида (Ник Фрост).

— Семья — это не только кровь, — говорит лесничий. — Ты найдешь свое место!

Есть и ожившие каменные шахматы, и волшебный сияющий мост, и даже пророчество от профессора Дамблдора (Джон Литгоу). Этого момента, кстати, нет даже в книге.

— Мы их не защитим, — признает Альбус в беседе с Минервой. — Можем лишь подготовить.

— К чему? — не понимает она.

Сериал «Гарри Поттер и философский камень» начинает выходить 25 декабря.

Кстати, если вдруг Netflix передумает отдавать «Амедиатеке» права на русскую озвучку, зрителям горевать не придется. Ведь собственную версию перевода подготовит и Red Head Sound — профессиональная студия перевода и звукозаписи, выпускавшая дублирование самых крупных голливудских проектов: от сериалов «Тед Лассо», «Пацаны» и «Клиника. Перезагрузка» до картин «Человек-паук: Новый день», «Зверополис», «Бэтман» и др.

Именно в этой версии перевода сериала за маленького Гарри говорит Лина Иванова — актриса дубляжа, чьим голосом говорила Гермиона Грейнджер в локализациях всех восьми фильмов киносаги.

Рона Уизли озвучил Мирослав Лакомкин — сын другой известной актрисы, Вероники Саркисовой, которая в голливудской франшизе «Гарри Поттер» подарила голос Лите Лестрейндж («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»).