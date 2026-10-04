Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, объяснил, почему возглавляемое им агентство по атомной энергетике так и не назвало виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Фото: Владимир Гердо/ТАСС.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 5 октября:

1. Новости с передовой: сбиты 1222 дронов

2. Украине на хватает 20 миллиардов на войну

3. Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет агрессоров на ЗАЭС

4. Боевики готовят инсценировку нападения на атомные объекты

5. Депутаты Европарламента хотят отдать 200 российских миллиардов Киеву

6. Украинские спецслужбы бьются за контроль над криминальными доходами

7. Две страны отказались покупать украинское зерно

8. Баржи для Украины идут по Дунаю полупустые

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 5 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» в Харьковской области вывели из строя свыше 235 боевиков. Подбиты бронетранспортер, три бронемашины и 22 автомобиля.

Бойцы «Запада» вывели из строя до 225 бойцов. Поражены три бронемашины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

От действий «Южной» группировки ВСУ потерял более 180 человек. Утилизированы две бронемашины, 21 автомобиль и два артиллерийских орудия.

Подраздления «Центра» выбили из рядов противника свыше 435 военнослужащих. А также две бронемашины, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: 290 солдат и офицеров, четыре бронемашины и пять автомобилей.

«Днепр» уничтожил до 30 националистов. Сожжены 18 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 1222 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 5 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украине на хватает 20 миллиардов на войну

Глава Минфина незалежной Сергей Марченко опечален. Его стране не хватает 20 млрд долларов на дополнительные оборонные расходы до конца года. По его словам, еще в августе Минобороны Украины заявило о потребности в 27 млрд долларов сверх прежнего финансирования. 19 миллиардов по сусекам с кураторами, вроде, наскребут. 8 млрд европейцы компенсировать не хотят. Марченко написал: «Еврокомиссия не сможет покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году». Они как наперсточники: миллиард туда, миллиард сюда, тут играю, тут не играю...

Глава Минфина незалежной Сергей Марченко опечален

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет агрессоров на ЗАЭС

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, объяснил, почему возглавляемое им агентство по атомной энергетике так и не назвало виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Гросси, отвечая на вопрос о призывах Москвы публично называть виновных в ударах по ЗАЭС, сказал так: «Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность». Он признал, что позиция агентства может вызывать недовольство, но подчеркнул, что МАГАТЭ сосредоточено на своей технической миссии. Это словоблудие последовало после очередных атак ВСУ на Запорожскую АЭС в эти выходные. Гросси назвал такие атаки на станцию и ее персонал неприемлемыми. Вот так выглядит «беспристрастность»?

Боевики готовят инсценировку нападения на атомные объекты

В российских силовых структурах сообщают: Киев намерен инсценировать удар по энергообъектам вблизи Запорожской АЭС - чтобы оправдать последующие атаки на российские атомные электростанции. ВСУ планируют подорвать один или несколько объектов энергоинфраструктуры недалеко от линии фронта. И обвинить Россию в ядерном терроризме. Под предлогом ответного удара боевики намерены атаковать АЭС на российской территории. Потенциальные цели для провокации - подстанции или трансформаторы, связанные с атомной энергетикой. Удар возможен по Днепровской подстанции возле Вольногорска - она связана с ЗАЭС единственной воздушной линией электропередачи напряжением 750 кВ. Предупрежден — значит, вооружен.

Боевики готовят инсценировку нападения на атомные объекты Фото: REUTERS.

Депутаты Европарламента хотят отдать 200 российских миллиардов Киеву

Издание Les Échos сообщает: депутаты Европарламента рекомендуют передать Еврокомиссии замороженные активы РФ на сумму более 200 млрд евро — и передать их киевскому режиму. 122 депутата подписали письмо, где предложили перевести активы из депозитария Euroclear Еврокомиссии. И отметили, что ЕС должен возместить государству или организации возможные потери и издержки, которые возникнут в результате ответных мер со стороны России. В Бельгии, где хранится основная часть российских активов, на эту инициативу посмотрели как на заявку бомжа на миллионный кредит.

Украинские спецслужбы бьются за контроль над криминальными доходами

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, заявил: столкновения между украинскими спецслужбами вызваны борьбой за контроль над криминальными доходами. Так он оценил огневые стычки между СБУ и ГУР: «Это взаимоотношения между двумя военизированными структурами, которые похожи больше на банды, потому что каждая из них контролирует сферу криминальных интересов. Каждая отстаивает свое поле контроля. В разделе денег и сферы влияния и появляются эти столкновения». Это также отражает личный конфликт глав этих ведомств. Их посол назвал головорезами. А говорили, что это стражи демократии...

Две страны покупать украинское зерно не хотят

Politico сообщает: Бухарест и Варшава отказались наращивать помощь Украине, закупая ее зерно. В румынском минсельхозе заявили: «Интересы наших фермеров остаются приоритетными». Сейчас порты Румынии перегружены из-за низкого уровня Дуная и переизбытка зерна с Украины. Это мешает румынским фермерам свободно реализовывать свою пшеницу и рожь. И в польском министерстве инфраструктуры заявили, что не готовы «вводить изменения, направленные на рост объемов перевозок сельхозпродукции с Украины». Это происходит на фоне того, что экспорт зерновых культур из незалежной в августе сократился более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Мы хлеба горбушку — и ту пополам.

Бухарест и Варшава отказались наращивать помощь Украине, закупая ее зерно Фото: REUTERS.

Баржи для Украины идут по Дунаю полупустые

В пророссийском подполье сообщили: Дунай остался единственным водным путем для снабжения ВСУ в условиях блокады украинских черноморских портов на Черном море. Подпольщиков цитирует ТАСС: «После закрытия одесских портов, Дунай остался основным путем, по которому они могли принимать военные грузы в обход Черного моря». При том баржи на Дунае берут в два-три раза меньше грузов - из-за рекордного обмеления реки в условиях жары. Осадка баржи уменьшилась до двух метров, а стоимость речных перевозок выросла. Снаряжайте караваны верблюдов...

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