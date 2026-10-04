«Начался полный треш»: Оксана Самойлова после скандала с обезумевшим Джиганом заговорила про суицидальные мысли

Самойлова осталась в России расхлебывать кашу, которую заварил бывший

В один прекрасный момент жизнь Оксаны Самойловой — мамы четверых детей, успешной блогерши, бизнесвумен, инфлюенсера и путешественницы — превратилась в ад. Так вышло после того, как женщина заигралась в социальные сети и не заметила, как инфоповод незаметно подменил реальную жизнь. На место неподдельных и ярких эмоций пришла стратегия «удивлять подписчиков» — и пранк длиною в жизнь в итоге предсказуемо вышел из-под контроля. Сумасшедший блокбастер с ее бывшим мужем, Денисом Устименко-Вейнштейном (рэпер Джиган), который вроде как (доказательств очень мало) устроил игру GTA в реальной жизни, поставив под угрозу жизнь собственных детей, завершился экстренной эвакуацией спятившего музыканта на Землю Обетованную.

А вот Самойлова осталась в России расхлебывать кашу, которую заварил бывший. Сначала был мини-сериал с интервью Ксении Собчак, а теперь Оксана отбивается от всех, кто пытается взломать ее соцсети (вряд ли по заказу Джигана — скорее всего, с целью извлечения прибыли, ведь только в запрещенной соцсети фигуристая мама набрала 16 млн подписчиков).

У Джигана и Самойловой четверо общих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

4 октября блогерша опубликовала видеообращение к публике, в котором впервые заговорила о сведении счетов с жизнью (этого тоже следовало ожидать согласно драматургии соцсетевого бульварного романа).

— Новость сегодняшнего дня: кто-то слил мой номер телефона и начался, естественно, полный трэш, — объяснила грустная Оксана, сидя на роскошной кровати в элитном номере гостиницы в Париже, где находится на Неделе моды. — Потом мне взломали WhatsApp*. Ну или он заблокировался, не знаю. И всю неделю меня пытались взломать вообще везде, во всех социальных сетях, везде: и инсту*, и Telegram, и WhatsApp*, и почту, и TikTok. Скорее всего, меня взломают. Так что вот так...

Чтобы добавить ролику психологизма и трагизма, Самойлова заверила, что многие (!) спрашивают (!!), как хрупкая модель и многодетная мама «всё это выдерживает» (речь не про Неделю моды, видимо). Оксана отвечает, что встала перед выбором, — с которым в свое время столкнулись Курт Кобейн, Эми Уайнхаус, Эрнест Хэмингуэй и Сергей Есенин, — жить в ужасе или свести счеты с жизнью.

— Я не могу выбрать второй вариант не потому, что я сильная, а потому, что у меня четверо детей, — отвечает себе и многочисленной аудитории Оксана.

*Meta Platforms, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена