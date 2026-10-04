Виктор Анатольевич Бут - российский предприниматель и общественный деятель, получивший мировую известность благодаря политическому процессу над ним в США Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Госдума IX созыва обновилась на 41%. Компания собралась очень разношерстная: кто-то блистал в списках Forbes, кто-то - в КВН, а третий побывал в космосе и на телеэкране. Именно в этом смешении и кроется главный интерес: каждый пришел в парламент из совершенно разных миров - со своим опытом, репутацией и стилем. Про боевых депутатов «Комсомолка» писала уже не раз. В новом составе их 48 человек. Другие заметные группы - спортсмены, врачи и управленцы из медицины, предприниматели, чиновники и политики (в том числе из регионов), журналисты. К слову: есть целых два ведущих Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)!

Рассказываем о них.

Несгибаемый

Виктор Анатольевич Бут - российский предприниматель и общественный деятель, получивший мировую известность благодаря политическому процессу над ним в США.

После увольнения из армии в 1992 году Бут занялся авиаперевозками, создав сеть логистических компаний в Африке и на Ближнем Востоке. В марте 2008 года был задержан в Бангкоке в ходе спецоперации американских спецслужб. В 2010 году экстрадирован в США, где в 2012-м приговорен к 25 годам по сфабрикованному уголовному делу. Российская сторона называла дело политизированным.

В американской тюрьме Бут провел 14 лет. 8 декабря 2022 года он был освобожден в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.

По возвращении на Родину Бут вступил в ЛДПР, активно занялся политикой. Был депутатом Законодательного собрания Ульяновской области. В Думу прошел также от либерал-демократов.

Виктор Бут - член Союза художников РФ, ведущий программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «КП» (97,2 FM).

Возвращение

Татьяна Москалькова в представлении не нуждается. Юрист, генерал-майор полиции, бывший депутат Госдумы, а затем уполномоченный по правам человека в России. За это время институт омбудсмена рассмотрел более 220 тысяч обращений, а в период СВО главным направлением стала работа с военнослужащими и их семьями: удалось вернуть на родину 3761 военного из плена и 429 гражданских лиц. В 2026 году Путин вручил ей Государственную премию за правозащитную деятельность.

Татьяна Москалькова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Именно Москалькова одной из первых, в 1988 году предложила закрепить в законе право не свидетельствовать против себя и близких - идея, которая позже легла в основу 51-й статьи Конституции. Не случайно в новом созыве она войдет в Комитет по уголовному и административному законодательству, где намерена продвигать законопроекты о правах человека в уголовном процессе. Вдова, есть дочь и два внука. Увлекается плаванием, любит классическую музыку и историческую литературу.

Бард и рокер

Денис Майданов родился 17 февраля 1976 года в городе Балаково Саратовской области. Стихи начал писать в восемь лет, а в тринадцать освоил гитару и написал первую песню. В том же возрасте пошел работать - уборщиком, дворником, позже сварщиком и монтажником на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. Все, чтобы помогать деньгами семье. В 1995 году Майданов поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Переехал в Москву, имея при себе диплом, один чемодан и около двух тысяч рублей. Долгое время был «невидимкой» - писал хиты для других звезд, оставаясь в тени. Его песни исполняли Басков, Киркоров, Лолита, Кобзон, Буланова, Маршал и многие другие. Работа «за кадром» дала ему финансовую подушку и связи, но настоящую народную любовь он получил лишь в 2008 году, когда сам спел «Вечную любовь». В 2026 году получил звание народного артиста России. Патриотическая позиция и поддержка СВО привели к тому, что в декабре 2022 года на Украине он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сегодня Денис - член «Единой России». Не новичок, в 2026 году переизбран на второй срок.

Денис Майданов Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Миллиардер из списка Forbes

В российском политическом ландшафте Леонид Яковлевич Симановский занимает особое место. Он не просто депутат Государственной Думы с многолетним стажем, он один из тех редких представителей законодательной власти, чье имя стабильно фигурирует в рейтингах Forbes, а состояние измеряется миллиардами долларов.

В 2000 году он основал компанию «Химпроминдустрия». С 2003 года он бессменно избирается в Госдуму от «Единой России», где занимает пост первого заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам.

Леонид Яковлевич Симановский. Фото: Global Look Press\Nikolay Titov

По данным Forbes, состояние Симановского в 2026 году оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Для сравнения: годом ранее оно составляло 1,6 миллиарда, а в 2023-м - 1,5 миллиарда. Основой его благосостояния является доля в газовом гиганте «НОВАТЭК». В отличие от многих коллег по цеху Симановский не стремится к публичности и остается одной из самых закрытых фигур российского парламента.

Избежала покушения

Янина Павленко («Единая Россия») начинала карьеру официантом в ресторане, продавцом в магазине, рядовым сотрудником банка. В 2005 году стала замдиректора завода «Ливадия», а в 2015-м возглавила предприятие «Массандра». Долгое время была советником главы Крыма Аксенова, который и выдвинул ее кандидатуру на выборы мэра Ялты в 2020 году. Большинство голосов ялтинцы отдали за Павленко.

Янина Павленко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В 2023 году ФСБ предотвратила покушение на трех членов администрации Крыма, в том числе на Янину Павленко. Группа, планировавшая теракты, была задержана, а Павленко поблагодарила сотрудников ФСБ за спасение. Она счастлива в браке, супруг - винодел, они воспитывают сына.

Родом из КВН

Шуми Шабатаев не первый юморист, избравшийся в Госдуму, но однозначно один из самых ярких представителей Клуба веселых и находчивых. Шабатаев - известный дагестанский общественный деятель, руководивший легендарной командой КВН «Махачкалинские бродяги». В 2026 году он был включен в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».

Помимо работы с «Бродягами», он является действующим директором команды КВН «Посольство Москвы» и автором таких проектов, как «Мультипликация на языках народов Дагестана» и креативная медиагруппа «ПосМос». Шуми Шабатаев ведет активную общественную работу в Дагестане и является членом Общественной палаты республики. Также известен как меценат, финансирующий установку памятников и арт-объектов в Дербенте.

Шуми Шабатаев

Хирург, спасший сотни жизней

Многие эксперты уже отметили, что в этом созыве Госдумы усилен врачебный корпус. Немало выдающихся медиков из разных регионов страны стали депутатами. Среди них и главный врач Центральной городской больницы имени Н. А. Семашко в Ростове-на-Дону, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук Дмитрий Сизякин.

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

В профессии Дмитрий Владимирович более 40 лет. Он врач в четвертом поколении: прадед был фельдшером еще в дореволюционной России, бабушка прошла военным хирургом Великую Отечественную, отец - военврач, мать - доктор медицинских наук, профессор. Начинал фельдшером скорой помощи еще студентом. С 2013 года руководит фактически главной больницей Ростова.

Неожиданная звезда киноэкрана

В думском полку космонавтов прибыло - депутатом от КПРФ стал Олег Новицкий. Судьба вела его через летное училище в Борисоглебске, штурвал Су-25 в небе Северного Кавказа в академию имени Гагарина. К моменту зачисления в отряд космонавтов в 2007 году за его плечами было около 700 часов налета и репутация одного из лучших военных летчиков России.

Олег Новицкий. Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Космос принял не сразу, но навсегда. 545 суток на орбите, три выхода в открытый космос. Один из четырех полетов Новицкого был особенным - вместе с ним на станции работала съемочная группа фильма «Вызов». Новицкий не просто командовал кораблем, он отвечал за то, чтобы кинематографисты вернулись на Землю живыми. А еще сыграл в фильме самого себя.

В 2014 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении космического полета, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня Олег Новицкий занимает должность заместителя начальника Центра подготовки космонавтов.

Из команды Януковича

Сергей Арбузов родился 24 марта 1976 года в Донецке, получил экономическое образование и долгое время работал в банковской сфере. Стремительный взлет начался после прихода к власти Виктора Януковича: в декабре 2010 года он возглавил Нацбанк, а через два года был назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

После отставки Азарова на фоне майдана, с 28 января по 27 февраля 2014 года, Арбузов исполнял обязанности премьер-министра Украины - до момента, когда Рада утвердила новое правительство Яценюка.

Сергей Арбузов Фото: Википедия.

В том же году, после окончательной смены власти, Арбузов покинул Украину. Одновременно попал в розыск МВД родной страны и под санкции ЕС. Переехав в Россию, возглавил петербургский Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, регулярно выступал в ток-шоу с критикой украинской власти. В Госдуму прошел по спискам «Справедливой России».

Женщина-военкор

Ирина Куксенкова родилась в Киеве. Она - мастер спорта по спортивной гимнастике, как и ее отец Юлий Куксенков, работавший в свое время с национальными сборными России и Украины. В журналистику пришла с хорошей школой дисциплины и быстро оказалась там, где новости не приходят в эфир из студии, а добываются в полевых условиях - в Чечне, Южной Осетии, Сирии… и, наконец, Донбассе.

В 2022 году во время освещения боев за Мариуполь ее съемочная группа попала под обстрел, и журналистка получила осколочные ранения обеих ног. Но после операции она не исчезла из публичного пространства и продолжила общественную деятельность, что только усилило ее образ человека, для которого работа давно стала чем-то глубоко личным. Баллотировалась в Думу от «Единой России» и Донбасса.***

Ирина Куксенкова. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Конечно, это далеко не все яркие личности, ставшие народными избранниками. Есть и известные спортсмены - Фетисов, Третьяк, Жулина. И тяжеловесы политической арены - Яровая, Васильев, Зюганов. И другие миллиардеры - Нечаев, Егоров, Даванков. В креслах депутатов они сидят крепко, и многие далеко не первый срок. Впереди еще целых 5 лет, и вполне ожидаемо, что и зажгутся, и погаснут новые парламентские звезды. А «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Депутатский корпус значительно помолодел, его средний возраст составил 53 года (в прошлом составе - 57 лет).

Число женщин-депутатов выросло с 17% до 19%. В цифрах это выглядит так: 370 представителей сильного пола, 80 - слабого. Причем особенно выделилась изменениями в гендерной пропорции фракция ЛДПР. В ее составе теперь аж 20% женщин. При Владимире Жириновском партия была сугубо мужской.

Стало значительно меньше депутатов от «Справедливой России» и КПРФ.

Выросли представительства «Новых людей» и ЛДПР.