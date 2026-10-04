Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Госдума IX созыва обновилась на 41%. Компания собралась очень разношерстная: кто-то блистал в списках Forbes, кто-то - в КВН, а третий побывал в космосе и на телеэкране. Именно в этом смешении и кроется главный интерес: каждый пришел в парламент из совершенно разных миров - со своим опытом, репутацией и стилем. Про боевых депутатов «Комсомолка» писала уже не раз. В новом составе их 48 человек. Другие заметные группы - спортсмены, врачи и управленцы из медицины, предприниматели, чиновники и политики (в том числе из регионов), журналисты. К слову: есть целых два ведущих Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)!
Рассказываем о них.
Виктор Анатольевич Бут - российский предприниматель и общественный деятель, получивший мировую известность благодаря политическому процессу над ним в США.
После увольнения из армии в 1992 году Бут занялся авиаперевозками, создав сеть логистических компаний в Африке и на Ближнем Востоке. В марте 2008 года был задержан в Бангкоке в ходе спецоперации американских спецслужб. В 2010 году экстрадирован в США, где в 2012-м приговорен к 25 годам по сфабрикованному уголовному делу. Российская сторона называла дело политизированным.
В американской тюрьме Бут провел 14 лет. 8 декабря 2022 года он был освобожден в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.
По возвращении на Родину Бут вступил в ЛДПР, активно занялся политикой. Был депутатом Законодательного собрания Ульяновской области. В Думу прошел также от либерал-демократов.
Виктор Бут - член Союза художников РФ, ведущий программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «КП» (97,2 FM).
Татьяна Москалькова в представлении не нуждается. Юрист, генерал-майор полиции, бывший депутат Госдумы, а затем уполномоченный по правам человека в России. За это время институт омбудсмена рассмотрел более 220 тысяч обращений, а в период СВО главным направлением стала работа с военнослужащими и их семьями: удалось вернуть на родину 3761 военного из плена и 429 гражданских лиц. В 2026 году Путин вручил ей Государственную премию за правозащитную деятельность.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Именно Москалькова одной из первых, в 1988 году предложила закрепить в законе право не свидетельствовать против себя и близких - идея, которая позже легла в основу 51-й статьи Конституции. Не случайно в новом созыве она войдет в Комитет по уголовному и административному законодательству, где намерена продвигать законопроекты о правах человека в уголовном процессе. Вдова, есть дочь и два внука. Увлекается плаванием, любит классическую музыку и историческую литературу.
Денис Майданов родился 17 февраля 1976 года в городе Балаково Саратовской области. Стихи начал писать в восемь лет, а в тринадцать освоил гитару и написал первую песню. В том же возрасте пошел работать - уборщиком, дворником, позже сварщиком и монтажником на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. Все, чтобы помогать деньгами семье. В 1995 году Майданов поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Переехал в Москву, имея при себе диплом, один чемодан и около двух тысяч рублей. Долгое время был «невидимкой» - писал хиты для других звезд, оставаясь в тени. Его песни исполняли Басков, Киркоров, Лолита, Кобзон, Буланова, Маршал и многие другие. Работа «за кадром» дала ему финансовую подушку и связи, но настоящую народную любовь он получил лишь в 2008 году, когда сам спел «Вечную любовь». В 2026 году получил звание народного артиста России. Патриотическая позиция и поддержка СВО привели к тому, что в декабре 2022 года на Украине он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сегодня Денис - член «Единой России». Не новичок, в 2026 году переизбран на второй срок.
Фото: Борис КУДРЯВОВ.
В российском политическом ландшафте Леонид Яковлевич Симановский занимает особое место. Он не просто депутат Государственной Думы с многолетним стажем, он один из тех редких представителей законодательной власти, чье имя стабильно фигурирует в рейтингах Forbes, а состояние измеряется миллиардами долларов.
В 2000 году он основал компанию «Химпроминдустрия». С 2003 года он бессменно избирается в Госдуму от «Единой России», где занимает пост первого заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам.
По данным Forbes, состояние Симановского в 2026 году оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Для сравнения: годом ранее оно составляло 1,6 миллиарда, а в 2023-м - 1,5 миллиарда. Основой его благосостояния является доля в газовом гиганте «НОВАТЭК». В отличие от многих коллег по цеху Симановский не стремится к публичности и остается одной из самых закрытых фигур российского парламента.
Янина Павленко («Единая Россия») начинала карьеру официантом в ресторане, продавцом в магазине, рядовым сотрудником банка. В 2005 году стала замдиректора завода «Ливадия», а в 2015-м возглавила предприятие «Массандра». Долгое время была советником главы Крыма Аксенова, который и выдвинул ее кандидатуру на выборы мэра Ялты в 2020 году. Большинство голосов ялтинцы отдали за Павленко.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
В 2023 году ФСБ предотвратила покушение на трех членов администрации Крыма, в том числе на Янину Павленко. Группа, планировавшая теракты, была задержана, а Павленко поблагодарила сотрудников ФСБ за спасение. Она счастлива в браке, супруг - винодел, они воспитывают сына.
Шуми Шабатаев не первый юморист, избравшийся в Госдуму, но однозначно один из самых ярких представителей Клуба веселых и находчивых. Шабатаев - известный дагестанский общественный деятель, руководивший легендарной командой КВН «Махачкалинские бродяги». В 2026 году он был включен в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».
Помимо работы с «Бродягами», он является действующим директором команды КВН «Посольство Москвы» и автором таких проектов, как «Мультипликация на языках народов Дагестана» и креативная медиагруппа «ПосМос». Шуми Шабатаев ведет активную общественную работу в Дагестане и является членом Общественной палаты республики. Также известен как меценат, финансирующий установку памятников и арт-объектов в Дербенте.
Многие эксперты уже отметили, что в этом созыве Госдумы усилен врачебный корпус. Немало выдающихся медиков из разных регионов страны стали депутатами. Среди них и главный врач Центральной городской больницы имени Н. А. Семашко в Ростове-на-Дону, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук Дмитрий Сизякин.
В профессии Дмитрий Владимирович более 40 лет. Он врач в четвертом поколении: прадед был фельдшером еще в дореволюционной России, бабушка прошла военным хирургом Великую Отечественную, отец - военврач, мать - доктор медицинских наук, профессор. Начинал фельдшером скорой помощи еще студентом. С 2013 года руководит фактически главной больницей Ростова.
В думском полку космонавтов прибыло - депутатом от КПРФ стал Олег Новицкий. Судьба вела его через летное училище в Борисоглебске, штурвал Су-25 в небе Северного Кавказа в академию имени Гагарина. К моменту зачисления в отряд космонавтов в 2007 году за его плечами было около 700 часов налета и репутация одного из лучших военных летчиков России.
Космос принял не сразу, но навсегда. 545 суток на орбите, три выхода в открытый космос. Один из четырех полетов Новицкого был особенным - вместе с ним на станции работала съемочная группа фильма «Вызов». Новицкий не просто командовал кораблем, он отвечал за то, чтобы кинематографисты вернулись на Землю живыми. А еще сыграл в фильме самого себя.
В 2014 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении космического полета, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня Олег Новицкий занимает должность заместителя начальника Центра подготовки космонавтов.
Сергей Арбузов родился 24 марта 1976 года в Донецке, получил экономическое образование и долгое время работал в банковской сфере. Стремительный взлет начался после прихода к власти Виктора Януковича: в декабре 2010 года он возглавил Нацбанк, а через два года был назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.
После отставки Азарова на фоне майдана, с 28 января по 27 февраля 2014 года, Арбузов исполнял обязанности премьер-министра Украины - до момента, когда Рада утвердила новое правительство Яценюка.
Фото: Википедия.
В том же году, после окончательной смены власти, Арбузов покинул Украину. Одновременно попал в розыск МВД родной страны и под санкции ЕС. Переехав в Россию, возглавил петербургский Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, регулярно выступал в ток-шоу с критикой украинской власти. В Госдуму прошел по спискам «Справедливой России».
Ирина Куксенкова родилась в Киеве. Она - мастер спорта по спортивной гимнастике, как и ее отец Юлий Куксенков, работавший в свое время с национальными сборными России и Украины. В журналистику пришла с хорошей школой дисциплины и быстро оказалась там, где новости не приходят в эфир из студии, а добываются в полевых условиях - в Чечне, Южной Осетии, Сирии… и, наконец, Донбассе.
В 2022 году во время освещения боев за Мариуполь ее съемочная группа попала под обстрел, и журналистка получила осколочные ранения обеих ног. Но после операции она не исчезла из публичного пространства и продолжила общественную деятельность, что только усилило ее образ человека, для которого работа давно стала чем-то глубоко личным. Баллотировалась в Думу от «Единой России» и Донбасса.***
Конечно, это далеко не все яркие личности, ставшие народными избранниками. Есть и известные спортсмены - Фетисов, Третьяк, Жулина. И тяжеловесы политической арены - Яровая, Васильев, Зюганов. И другие миллиардеры - Нечаев, Егоров, Даванков. В креслах депутатов они сидят крепко, и многие далеко не первый срок. Впереди еще целых 5 лет, и вполне ожидаемо, что и зажгутся, и погаснут новые парламентские звезды. А «Комсомолка» будет следить за развитием событий.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Депутатский корпус значительно помолодел, его средний возраст составил 53 года (в прошлом составе - 57 лет).
Число женщин-депутатов выросло с 17% до 19%. В цифрах это выглядит так: 370 представителей сильного пола, 80 - слабого. Причем особенно выделилась изменениями в гендерной пропорции фракция ЛДПР. В ее составе теперь аж 20% женщин. При Владимире Жириновском партия была сугубо мужской.
Стало значительно меньше депутатов от «Справедливой России» и КПРФ.
Выросли представительства «Новых людей» и ЛДПР.