Волнуйся, Маша: он - Дубровский: Сериалы, которые можно посмотреть на этой неделе

Потрепала Володю заграница! (Олег Гаас.) Фото: Кадр из сериала «Дубровский. Русский Зорро», 2026

«Дубровский. Русский Зорро»

Историко-приключенческий сериал, 16+

Переосмысление судьбы пушкинского героя: Владимир Дубровский (Олег Гаас) возвращается на родину, чтобы отомстить врагам (у Александра Сергеевича он, напомним, куда-то пропал - по слухам, сбежал за границу).

Под именем дон Диего де ла Вега он приезжает в Кистеневку и с горечью убеждается: родные места охвачены бедой. Помещики беззастенчиво злоупотребляют властью, а на трактах орудуют разбойники - они грабят путников и прикрываются именем Дубровского. Судьба сводит Владимира с Машей, его прежней возлюбленной, и он оказывается в гуще заговора, направленного против семьи сурового Кирилы Петровича Троекурова. Старые обиды между Дубровским и Троекуровым вспыхнули с новой силой…

Также в ролях: Марина Ворожищева, Иван Ночка, Сергей Городничий, Александр Семчев, Антон Богданов.

Иви, Premier. С 30 сентября по средам.

«Полдень»

Абалкин (Максим Матвеев) задумал недоброе. Фото: Кадр из сериала «Полдень», 2026

Фантастика, экранизация, 16+

Еще не закончился сериал «Трудно быть богом» 18+, как нате вам - новый сериал по мотивам сочинения Аркадия и Бориса Стругацких. На сей раз жертвой киношников стала повесть «Жук в муравейнике», впервые опубликованная в 1980 году. 2178 год. Прогрессор Лев Абалкин (Максим Матвеев) уж 20 лет томится на чужих планетах, а на Землю его почему-то не пускают. Тогда он возвращается тайно и где-то прячется от властей. По его следу пускают сотрудника КОМКОНа Максима Каммерера (Юрий Колокольников). Абалкин может быть опасен, так как он каким-то образом связан со Странниками…

Сюжет первоисточника в сериале переиначен настолько, что каждая серия начинается с предупреждения во весь экран: мол, да, у нас все по-другому, но к писателям Стругацким мы со всем уважением. Поставил «Полдень» режиссер Клим Козинский («13-я клиническая» 18+).

Также в ролях: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Наледи Никита Тау, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский.

КИОН, Okko. С 1 октября по четвергам.

«Вор в загоне»

Психолог из Москвы (Денис Власенко) привнесет новые краски в будни ОПГ. Фото: Кадр из сериала «Вор в загоне», 2026

Комедия, 16+

Худенький московский психолог Антон (Денис Власенко) едет на Байкал знакомиться с семьей своей девушки Полины (Елизавета Кононова). Дело срочное: Поля беременна. На месте выясняется, что будущий тесть не просто бизнесмен, как полагал Антон, а глава ОПГ, да еще с тревожным расстройством личности (Владимир Вдовиченков). Москвич спасает его от панических атак, а заодно невольно втягивается в гущу криминальных разборок. Неожиданно его природная мягкость и профессиональные навыки оказываются очень кстати.

Также в ролях: Сергей Романович, Ольга Медынич, Юлия Александрова, Сергей Стёпин, Валерий Баринов, Жаргал Бадмацыренов.

ТНТ.

Понедельник - четверг, 20.00.

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