Неохота на медведя: Почему косолапые перестали считаться ценной добычей и как это влияет на их популяцию

В народной медицине особенно ценятся медвежий жир и медвежья желчь. Фото: Deman/Shutterstock/Fotodom

...Снять с лап кожу, положить в маринад (уксус с пряностями, луком, солью и перцем) минимум на сутки, затем обдать кипятком, очистить, сварить с тушеными овощами и травами (морковь, лук, корень петрушки, сельдерей, порей, пряности) на легком огне до мягкости, разрезать по суставам, запанировать и обжарить.

Угадаете, что за рецепт? Не угадаете. Так в XVIII - XIX веках готовили медвежьи лапы, считавшиеся в дореволюционной России деликатесным блюдом. И не только лапы шли в дело. Мясо медведей солили, вялили, коптили. Медвежьи окорока и колбаса еще во второй половине XIX века продавались в городских колбасных лавках. Использовался также жир. Он считался отличным средством от простуд и для укрепления сил, особенно при долгой физической активности на морозе.

А еще куча народу зарабатывала на жизнь, водя по деревням дрессированных медведей. Действо это попало под запрет только в декабре 1866 года, при Александре II, как сейчас бы сказали, из-за негуманного отношения к животным: для безопасности людей косолапым артистам вырывали зубы и когти и водили на цепи.

Так или иначе, до начала XX века Михайло Потапыч был не только частью обычной российской жизни, но и плотно вписывался в российскую экономику. Почему же сейчас былой символ России превратился в беду - шастает по дачным и даже городским помойкам, громит дома, убивает людей?

«ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕИНТЕРЕСЕН»

Медведь совсем потерял страх перед человеком, предупреждают специалисты. Люди для мишек нынче - источник доступных вкусняшек, а никак не «человек с ружьем». А все потому, что в глазах человека медведь перестал быть ценной добычей - интерес к охоте на хищника резко упал.

Карта активности медведей Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

«В последние годы, несмотря на значительный рост численности (популяции медведей. - Ред.), популярность охоты на медведя снижается, а лимиты добычи осваиваются менее чем на 30%. Помимо падения экономического интереса охотников к добыче медведей, одной из причин этого, очевидно, являются административные барьеры при оформлении разрешений на добычу», - это выдержка из свежего, сентябрьского письма ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в Минприроды.

То есть из того количества медведей, которое официально разрешено добыть в целом по стране, охотники отстреливают меньше трети.

- У нас в течение уже, наверное, лет 20 идет недопромысел медведей. Катастрофический, по всей стране. Когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что надо отстрелять, скажем, 100 медведей, оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных - квота прописывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. А поскольку квота не выбирается, медведей становится больше, больше и больше. И конфликтов будет больше, больше и больше, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» зоолог-охотовед, кандидат биологических наук, главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар.

Но почему же медвежьи трофеи перестали быть «экономически интересны»? Казалось бы, раз уж в России обнаружилось растущее число медведей, которые уже и города в осаду берут, вот она, новая нефть - бурая!

ПРЕПОНЫ И ЗАТРАТЫ

В письме «Росохотрыболовсоюза» в качестве препон называются сбор в 3000 рублей, который надо уплатить для получения разрешения на отстрел мишки (плюс еще 650 рублей госпошлины), короткий срок действия этой лицензии - один месяц (не успел - надо все оформлять по новой и снова платить) и короткий срок охоты (в осенний период это с 1 августа до 31 декабря - продлить бы еще на пару месяцев).

На первый взгляд все выглядит не слишком страшно.

Но на форумах охотников приводят другие, сопутствующие траты - которые уже существеннее. Хорошее оружие и экипировку считать не будем - оно покупается разово, а не на каждый выезд. Но к месту охоты еще надо как-то попасть. В таких регионах, как Камчатка или большая часть Красноярского края, не всегда поможет даже внедорожник, зачастую требуется заброска вертолетом (это если все делать правильно, а не когда косолапые уже сами в город пришли). Из постоянных расходников, кроме трат собственно на организацию выезда, - еще патроны, привада для мишки (подтухшая рыба, овес, мед, карамель - медвежьи деликатесы, которые выставляются в качестве приманки). В целом накладные расходы на каждый выезд, в зависимости от ситуации, оцениваются в 20 - 50 тысяч рублей с охотника.

Дополнительными расходами может обернуться и сама добыча. Расхожая проблема - медвежье мясо часто оказывается заражено трихинеллезом (такие опасные паразиты). Поэтому просто так его использовать даже для себя нельзя, нужен ветеринарный контроль. А если паразиты будут обнаружены, уничтожать опасный продукт должен сам охотник за свой счет - а это никак не меньше 100 кило мяса, а чаще больше.

И главное - охота на медведя все же требует серьезных навыков, которым еще надо обучиться. И если вы не потомственный охотник, это тоже не бесплатно.

А что можно получить взамен, не считая адреналина?

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ХИЩНИК

Достаточно посмотреть «медвежий» ассортимент российских маркетплейсов, чтобы тут же возник вопрос ребром: то есть как это добыча медведя потеряла экономический смысл? Баночка 30 - 40 граммов с сухой медвежьей желчью (судя по аннотациям, «лекарство от 100 болезней») - от 10 000 до 12 000 рублей. 30 капсул с чем-то на основе этой самой желчи - больше 1000 рублей. Медвежий жир - от 1500 рублей за баночку 100 мл.

Спрос, судя по отзывам, есть. Но с предложением как-то не очень - в основном оно от пары небольших заготовительных кооперативов с Алтая и из Сибири, которые занимаются всякой таежной экзотикой, от трав до той самой медвежьей желчи. Есть и еще один вариант: в названии - что-то «медвежье» и «от всех болезней», а как дочитаешь до состава, там «жир барсучий».

Спрос на медвежьи лапы и желчь вроде бы есть и за рубежом. В Южной Корее и ряде других стран Юго-Восточной Азии медвежья желчь - популярное средство народной медицины. А в Китае медвежьи лапы - любимый деликатес. В 1990-е и 2010-е из-за этого на территории граничащих с Поднебесной регионов России речь шла не об увеличении числа медведей, а о том, чтобы браконьеры вообще всех косолапых не извели. В сводках 2013 - 2018 годов фигурируют изъятые таможенниками партии в 200 - 500 медвежьих лап. Была даже партия в 870 лап общим весом более тонны - их обнаружили у контрабандистов в районе озера Ханка в январе 2018 года. Это же более 200 убитых медведей!

Но браконьеров поприжали. Ко второй половине 2010-х усилиями и России, и Китая контрабандный вывоз от нас в Поднебесную «частей медведя» был практически перекрыт (в Китае сейчас официальная продажа медвежьих лап запрещена, а за контрабанду - наказание вплоть до смертной казни).

Весной 2024 года Россельхознадзор сообщил о первой официальной партии желчи бурого медведя (3,7 кг), отправленной по экспорту в Южную Корею. В ведомстве особенно подчеркивали, что желчь была законно, по разрешениям, добыта в Хабаровском крае. Но о продолжении поставок ничего не слышно.

Из шкуры медведя почти не шьют меховую одежду - она слишком тяжелая, толстая и жесткая. Зато есть немало любителей использовать ее как элемент интерьера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

УБИВАТЬ МОЖНО, ПРОДАВАТЬ - НЕТ

Как можно у нас законно продать какие-то части медведя, разбираться пришлось долго.

- Это классический пример сферы, где формально разрешительное законодательство вступает в противоречие с крайне запутанной правоприменительной практикой, - «радует» адвокат по экологическим делам Евгений Жаров.

А теперь на пальцах. Формально бурый медведь в Красную книгу у нас не занесен, охотиться на него в рамках установленных квот (тех, которые сейчас не выбираются и на 30%) и с официальным разрешением можно.

- Однако когда речь заходит о коммерческом обороте и продаже за границу частей добытого медведя, вступает в силу Конвенция СИТЕС (она призвана защитить дикие виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. - Ред.), где бурый медведь включен в Приложение II (виды, которые пока не под угрозой, но могут оказаться под угрозой исчезновения, если торговлю ими не регулировать. - Ред.). Любое перемещение через границу, скажем, медвежьих лап или желчи требует специального экспортного сертификата. На практике получить необходимые для этого сертификата подтверждения - практически нерешаемая задача, - объясняет юрист.

С продажей чего-нибудь медвежьего внутри России тоже не все просто.

- Владелец должен документально подтвердить, что животное добыто на законных основаниях, а разрешительная форма для внутренней продажи таких дериватов (частей животного. - Ред.), как лапы или желчь, законодательно вообще не установлена. Это создает правовую неопределенность и позволяет правоохранительным органам квалифицировать практически любую сделку как незаконный оборот, - утверждает Евгений Жаров.

Понятно, что строить на этой «неопределенности» какой-то неконтрабандный бизнес желающих крайне мало.

Впрочем, неопределенность - не только в этом вопросе. В комментариях на одном из охотничьих каналов наткнулась на интересную дискуссию: посадят ли тебя как браконьера (по статье 258 УК РФ за незаконную охоту грозит до двух лет тюрьмы, а при особо крупном ущербе - до пяти лет) за отстрел медведя, если тот шляется возле детского сада, но пока никого не съел. К единому мнению участники так и не пришли. В «Росохотрыболовсоюзе» предлагают в случаях, когда речь идет об угрозе жизни людей, разрешить оформлять лицензию на отстрел постфактум - но понятие «угроза жизни» остается размытым.

И это пострашнее 3000 рублей за лицензию.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Как товар - неликвиден!»

Зоолог, кандидат биологических наук, главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар:

- Почему исчез интерес к охоте на медведя? Медведь неликвиден, он охотнику не нужен, поскольку не представляет никакого коммерческого интереса. Мясо в большинстве случаев есть нельзя. Шкуру еще надо правильно выделать, чтобы не воняла и не лезла - это вместе с оформлением (когда из шкуры делается ковер. - Ред.) стоит от 20 до 70 тысяч рублей. С желчью и жиром тоже проблемы, нужно иметь каналы сбыта. А охотников, которым медведь интересен исключительно как личный трофей и источник адреналина, очень мало - хорошо, если тысяча человек на всю страну. На фоне недопромысла в десятки тысяч медведей - а то и больше - с их помощью проблему никак не решить.

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