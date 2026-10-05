В Черноморске удар пришёлся сразу на два звена Фото: REUTERS.

Ночная сводка Минобороны почти вся про море. Из 4 пунктов 3 - «родом» из Одесской области.

Южнее Одессы поражён сухогруз, который, по данным Минобороны, вёз военные грузы. Он не успел встать под разгрузку.

В Черноморске удар пришёлся сразу на два звена. У причала поражён сухогруз с военным имуществом, на берегу — хранилища горючего. Привезли, слили, развезли — цепочка рвётся в двух местах одновременно. Глава Одесской ОВА Олег Кипер признаёт масштабные пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры. После тушения специалисты ГСЧС ещё и проверяли воздух на химическое и радиационное заражение. Серьёзные меры для «дачного сектора», который там тоже упомянут.

Чугуевский район — ближний тыл волчанского и купянского направлений, отсюда идут дороги на восток области. На таких узлах держатся склады, мастерские и связь тыловой полосы Фото: REUTERS.

Вилково — городок в дунайском устье, там находятся причал и управление Усть-Дунайского порта. Когда одесские порты под ударом, Дунай для Киева — запасной выход к морю. Измаильская райадминистрация сообщает, что в Вилково повреждён дачный домик. Видимо, военные грузы в Бессарабии теперь перевалочно хранят на шести сотках.

Еще один пункт сводки - Кочеток. Это посёлок на Северском Донце, в нескольких километрах от Чугуева. Подстанция там 110/35/6 киловольт, два трансформатора по 25 мегавольт-ампер, принадлежит областному «Харьковоблэнерго». Это районный уровень: здесь высокое напряжение понижают и раздают по посёлкам, предприятиям и окрестностям Чугуева. Чугуевский район — ближний тыл волчанского и купянского направлений, отсюда идут дороги на восток области. На таких узлах держатся склады, мастерские и связь тыловой полосы.

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