Нобелевская неделя пройдет с 5 по 12 октября Фото: EAST NEWS.

В среду, 7 октября, будут названы лауреаты Нобелевской премии по химии. Кого из ученым можно причислить к фаворитам? Какие исследования стали научным прорывом? Своим прогнозом с KP.RU поделилась ученые НИТУ МИСИС и МФТИ.

1. ТЕХНОЛОГИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ

Вполне возможно, Нобелевскую премию по химии дадут за высокоточные технологии редактирования генома, считает кандидат химических наук Екатерина Чиканова, доцент кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС. Методы редактирования оснований и прайм-редактирования позволяют изменять конкретные участки генетического кода без разрезания обеих цепей ДНК (такие повреждения характерны для классической системы “генетических ножниц - CRISPR/Cas9. За них дали Нобеля в 2020 году, новые технологии редактирования точнее и безопаснее - Ред). Одним из ключевых исследователей здесь является американский химик Дэвид Лю, его разработки уже привели к появлению экспериментальных методов лечения генетических заболеваний. В 2026 году компания Clarivate (составляет прогнозы на основе цитируемости научных работ) включила его в число вероятных лауреатов Нобелевской премии по химии.

Дэвид Лю Фото: Википедия.

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП МОЛЕКУЛЯРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

По мнению Екатерины Чикановой, хорошие шансы на победу у трио ученых - Дэвид Аллар, Ральф Нуццо и Яков Сагив. Их могут отметить за основополагающие работы в области самоорганизующихся монослоев.

В чем суть? Они показали, что свойства поверхности твёрдого материала можно целенаправленно менять, нанося на неё особый слой толщиной всего в одну молекулу. Этот подход дает возможность управлять химическими и физическими свойствами поверхности на молекулярном уровне. Сегодня эта технология используется, при разработке сенсоров, электронных устройств, солнечных элементов и функциональных покрытий. Все трое также вошли в список Clarivate Citation Laureates.

В пользу разработчиков самоорганизующихся монослоев высказывается и Илья Мартынов, старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.

- Принцип, который еще в 1980-х годах сформулировали Дэвид Аллар, Ральф Нуццо и Яков Сагив, оказался фундаментальным для последующего развития молекулярной инженерии, - считает Илья Мартынов.

Оказалось, что «характер» материала на границе с другими веществами (как он проводит заряд, как взаимодействует со светом, жидкостями, биомолекулами) можно программировать с помощью молекулярной архитектуры этого тонкого монослоя. То есть активной частью материала может быть не весь объём вещества, а интерфейс его поверхности — граница толщиной в несколько нанометров.

3. ПРИНЦИП КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ И ФОТОСИНТЕЗА

Еще один сильный кандидат — исследования переноса электронов в белках, считает Екатерина Чиканова. Эти процессы лежат в основе клеточного дыхания и фотосинтеза, а исследования учёных помогают понять механизмы перемещения электронов внутри белковых молекул. Главные лица здесь - американцы Гарри Грей и Джей Винклер.

Гарри Грей Фото: Википедия.

4. НОБЕЛЯ ДАДУТ ЗА ПОЛИМЕРЫ?

А вот какие приоритеты у доцента кафедры физической химии МФТИ Ивана Шуклова:

- Прошлогодние кандидаты, я думаю, остаются главными претендентами и в этом году. С учетом того, что в предыдущие годы давали Нобелевскую премию за материалы, ожидать премию за них и сейчас, наверное, не стоит. А за полимеры Нобелевки очень долго не было. На мой взгляд, в числе возможных кандидатов - живая радикальная полимеризация, так называемая ATRP, которая позволяет создавать специальные блок-полимеры (Применяются для “умной доставки” лекарств в медицине и фармакологии, в нанолитографии и полупроводниковой электронике - Ред).

5. ПРЕМИЮ ПО ХИМИИ ДАДУТ… БИОЛОГАМ?

- По-прежнему в кандидатах остаются Роберто Кар и Микеле Паринелло за развитие методов молекулярной динамики, - считает Иван Шуклов. - Это очень популярный метод квантовых расчетов (позволяет моделировать движение атомов - Ред). Думаю, на фоне текущего интереса к искусственному интеллекту их могут наградить. Также, возможно, всплывет кто-то из биологов. Биологов любят награждать Нобелевской премией по химии, поэтому достаточно велик шанс, что наградят, например, за НК-секвенирование (секвенирование нуклеиновых кислот - используется в медицине для диагностики наследственных заболеваний, подбора терапии в онкологии, в вирусологии и микробиологии - Ред).

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