Ведомство Андрия Сибиги почему-то начало громко кричать о необходимости перемирия Фото: REUTERS.

Вчера МИД Украины, который не просто так называется Министерством внешних сношений, разразился настоящей мольбой, обращенной к западным союзникам. Ведомство пана Андрия Сибиги, забыв про «наступательную украинскую дипломатию» в духе «криворожской высшей школы международных отношений», которую от него требовал проводить украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, а нынешний представитель Украины в ООН Андрей Мельник, который всячески демонстрировал «наступательность» в каждой стране пребывания ровно до тех пор, пока его оттуда не выгоняли.

В общем, ко вчерашнему дню ответственные за внешние сношения Украины, окончательно растерявши свои наглость и наступательность, буквально взмолились, попросив своих партнеров на Западе «дать Москве окончательный сигнал» о необходимости заключить перемирие.

- Мосты – это жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны, соединяют сообщества, позволяют людям добираться до работы и получать доступ к необходимым услугам, - заявили в МВС Незалежной и едва не расплакались. - В течение последних нескольких дней Россия шесть раз нанесла удары по двум киевским мостам именно в тот момент, когда по ним двигался гражданский транспорт и проезжали поезда метро.

Миролюбие проснулось у сторонников режима Зеленского после ударов по мостам в Киеве Фото: REUTERS.

Спрашивать, почему власти не объявили воздушную тревогу в столице Украины, хотя «Герань», ударившую по тому же Северному мосту в разгар движения по нему автомобилей, было прекрасно видно даже невооруженным взглядом, и времени для этого было более, чем достаточно, у украинских дипломатов бесполезно. Во-первых, не их зона ответственности. А во-вторых, и это главное — во всем виноваты москали и лично Путин. Если бы существовала какая-то отдельная украинская Библия, она бы начиналась наверняка именно с этого предложения.

Далее в заявлении украинского дипломатического ведомства следует инструкция о том, что в нынешней ситуации должны делать остальной мир и союзники «просроченного».

- Мир не может просто наблюдать и ждать – мы призываем партнеров к решительной реакции как в словах, так и в действиях, - взывает ведомство Андрия Сибиги, который также почему-то начал громко кричать о необходимости перемирия каждый раз, когда получает микрофон (даже странно слышать такие требования от представителей «побеждающей» (по версии «просрочки» Зеленского) Украины). - Необходимо четко дать понять Москве, что она должна прекратить эскалацию и террор и перейти к дипломатии и усилиям по достижению мира.

Вот ведь какие же странные люди! А как они радовались свои ударам по Крымскому (Керченскому) мосту и диверсиям на нем! Забыли что ли? Как торжествовали, что в результате взрыва погибли использовавшийся «втемную» водитель грузовика и несколько абсолютно посторонних гражданских лиц? Как даже марку почтовую выпустили по этому поводу? Как с улыбками во всю харю морды лица радостно фотографировались в Киеве в специально созданной фан-зоне с фото горящего Крымского моста? Как требовали и утверждали, чтобы Крымский мост был уничтожен? А тут вдруг обратили внимание, что удар по Северному мосту в Киеве пришелся на то время, когда по нему ехали машины. И заплакали.

Удары по киевским мостам на Украине считают террором, а Крымский мост - законной военной целью Фото: REUTERS.

С чего бы такая метаморфоза? Просто они настолько привыкли за прошлые годы к тому, что им все сойдет с рук, и они обладают неким статусом неприкосновенности, что не могут теперь справиться с реальностью, когда российские дроны им принудительно открыли глаза, показав, что это была просто добрая воля России, которую они полностью исчерпали.

P.S. Очень хорошее определение такому поведению, пусть и по другому поводу (правда, это применимо к любой ситуации), дал известный украинский, но проживающий в Испании блогер Анатолий Шарий.

- Знаете, есть такая нация - хохлы. Они обычно очень тупые, завистливые, пишут доносы, сдают всех, унижаются, лижут зад, они злобные, но при этом очень ссыкливые. Такие вот парадоксальные, - охарактеризовал Шарий своих соотечественников. - Отношения к украинцам они не имеют, хотя некоторые их с украинцами путают.

Наверняка Шарий имеет право говорить о своих соплеменниках. Он о них знает гораздо больше, чем мы в России. Но в одном Анатолий не совсем прав. На самом деле очень многие украинцы превратились в «хохлов», какими он их описывает.

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