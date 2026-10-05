Набрался наглости: британский экс-принц Эндрю решил судиться с полицией из-за дела Эпштейна

Брату короля Карла III, бывшему принцу Эндрю, хватило совести подать иск против британских правоохранительных органов. Фото: Andrew Stuart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брату короля Карла III, бывшему принцу Эндрю, хватило совести подать иск против британских правоохранительных органов. Маунтбеттен-Виндзор пытается доказать: обыски в поместьях королевской семьи по делу о его связи с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном были незаконными. Как и задержание Эндрю для 12-часового допроса.

Закрытое слушание по иску Эндрю в Высшем суде Лондона назначено на четверг. Опальный брат короля требует от суда оценить действия полиции долины Темзы и Центрального уголовного суда Олд-Бейли, когда детективы провели рейды в его бывшей резиденции Ройал-Лодж в Виндзоре и нынешнем доме в Норфолке.

19 февраля, в день его 66-летия, Эндрю задержали, доставили в полицейский участок и допрашивали полдня. Официальные обвинения ему не предъявили, оставив в статусе подследственного. Подписку о невыезде с аристократа брать не стали, но настоятельно рекомендовали не покидать страну.

Королевская семья отреклась от своего оскандалившегося родственника. Фото: Stephen Lock / i-Images/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной этого разбирательства стали факты, вскрывшиеся после публикации Минюстом США новых файлов по делу Эпштейна.

Из переписок следовало: в период с 2001 по 2011 годы, когда принц Эндрю был спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, он тайно передавал финансисту секретную правительственную информацию. По британским законам за подобное может грозить даже пожизненное заключение.

Былая дружба принца с Эпштейном давно не секрет. Одна из жертв, Вирджиния Джуффре, в 2021 году подавала против Эндрю иск, обвинив его в изнасиловании (тогда ей было всего 17). Британская королевская семья, чтобы не доводить дело до суда, откупилась от Вирджинии, заплатив ей около 14 млн долларов.

Весной прошлого года Джуффре нашли мертвой на ее ферме в Австралии. Официальная версия - самоубийство. После этого в свет вышли ее мемуары, где подробно описывались действия Эпштейна и Эндрю.

Фото принца Эндрю из скандальных документов Джеффри Эпштейна Фото: REUTERS.

После скандалов король Карл III отобрал у брата право именоваться принцем, лишил его титула герцога Йоркского и воинских званий, выселил из виндзорской резиденции Ройал-Лодж. Но сдавать Эндрю с потрохами монарх вовсе не собирается - он выделил экс-принцу коттедж в своем поместье Сандрингем в Норфолке. Эндрю практически не покидает поместье.

В иске бывший принц и его адвокаты утверждают: мол, полицейские намеренно унизили достоинство Эндрю, принудительно доставив его на допрос в день рождения. Ведь он явился бы и добровольно в любой удобный день.

Контратака королевского брата не произвела впечатления на силовиков. Представители полиции долины Темзы заявили Sky News, что уголовное расследование продолжается в штатном режиме, а Скотланд-Ярд взаимодействует с Департаментом юстиции США для получения дополнительных секретных архивов Эпштейна.

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