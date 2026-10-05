Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Дмитрий Сергеевич, дипломатические представительства ряда европейских стран заявили, что, вопреки повторным предупреждениям МИД России о небезопасности пребывания в Киеве и продолжении ударов по нему, не намерены эвакуироваться и останутся в украинской столице. Как в Кремле оценивают подобную позицию? И считаете ли вы, что европейские дипломаты сознательно игнорируют предостережение и берут на себя ответственность за возможные риски?

- Безусловно, это так, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 5 октября, на вопросы журналистов. - Продолжается Специальная военная операция. Действительно, наше Министерство иностранных дел и Министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работу.

Песков заявил, что МО РФ имеет разведывательный потенциал для отслеживания ситуации у границ Представители России и США в ходе разговоров поднимают тему возможного взаимодействия в энергетической сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В СМИ появилась информация, что Эстония под предлогом активной обороны якобы занимается переброской войск ближе к границе с Россией. Дмитрий Сергеевич, обладают ли наши спецслужбы подтверждением этой информацией, действительно ли фиксируется какое-то реальное изменение оперативной обстановки в приграничной зоне, которая может угрожать России? Или это просто такая демонстрация со стороны прибалтийского государства?

Песков:

- Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом… Доя того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.

Вопрос:

- Зеленский заявил в субботу о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ… В ответ на то - что он назвал «новой военной доктриной РФ»… Которая якобы предусматривает «нанесение ударов по намного более широкому спектру», как он сказал, гражданских целей на Украине. Как бы вы могли прокомментировать эти два заявления – про усиление ударов по российским НПЗ и про якобы существующую «новую доктрину РФ»?

Песков:

- Я хотел бы вам напомнить неоднократные заявления президента Путина о том, что это была именно украинская сторона… Это был именно киевский режим, который пошел на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши Вооруженные Силы, они занимаются возмездием за это.

Украина должна, и заплатит обязательно цену за эти свои действия.

Вопрос:

- «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» является частью переговоров между Россией и США об украинском урегулировании. Видели ли вы это сообщение? И как могли бы его прокомментировать?

Песков:

- Я не буду комментировать конкретно это сообщение. Я лишь скажу, что, действительно, в ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере.