Громко тявкает, но боится укусить: зачем самая крохотная армия НАТО пытается изобразить угрозу России

ВС Эстонии перемещают к восточной границе вооружение, с помощью которого можно наносить удары вглубь России. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Таллин отдал приказ: перебросить войска к границе с Россией в рамках «программы активной обороны». В публикации Financial Times утверждается, что ВС Эстонии военные перемещают к восточной границе вооружение, с помощью которого можно наносить удары вглубь страны. Также строится новая база в Нарве — напротив российского Иван-города, для размещения до тысячи натовских солдат. Эта балтийская страна закупила у США в последнее время девять ракетных систем залпового огня HIMARS.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Александром Михайловым, главою Бюро военно-политического анализа.

ЭСТОНСКИЙ ВКЛАД

- Жителям соседних с Эстонией Псковской и Ленинградской областей пора готовить вилы для прибалтийского супостата?

- В этой новости больше политической, чем военной составляющей. Эстония славится внутри альянса как государство, которое вкладывает наибольший процент от ВВП в общий котел НАТО.

- И сколько же?

- Они рекордсмены — 5% от ВВП. Но это настолько нищее государство, что 5 % - эта сумма ниже, чем те ассигнования, которые сам Таллин получает от Брюсселя в виде инвестиций для развития своей военной инфраструктуры.

ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДЕНЬГИ

- То есть, они от НАТО получают больше денег, чем потом в альянс вкладывают?

- Да, для северо-атлантического альянса Эстония - это удобная площадка для маневров на востоке Балтики. В том числе, для отработки сценариев, направленных на раздражение России. И Эстония постоянно бьется за деньги, которые им выделяют, кроме альянса, отдельные страны НАТО - по отдельным программам.

- Какие страны?

- Прежде всего — Соединенные Штаты. Таллин получает деньги на модернизацию военных объектов. На улучшение инфраструктуры для приема союзных войск - когда на ее территории проходят учения. На программы по кибербезопасности. На разведку в приграничье.

АРМИЯ ПОД МИКРОСКОПОМ

- Что такое - армия Эстонии?

- В Вооруженных силах Эстонии — около 7 тысяч человек. Это одна из самых крохотных армий в НАТО. У них, кажется, 4 самолета, два вертолета и несколько катеров. И это точно - не самые передовые вооружения. В воздушном пространстве Эстонии НАТО проводит периодически отработку противодействия России. При этом «военная мощь» собственно Эстонии столь микроскопична, что суета эстонских войск у наших границ не может никак отразиться на нашей обороноспособности .

- Если натовские ракеты под Харьковом у наших границ — это прямая угроза нам, а такие же ракеты в Нарве, где рукой подать до Питера и Пскова — не меньшая угроза? Но эстонцев всерьез мы почему-то не воспринимаем - в отличие от украинцев?

- Разница есть. Украина - не член НАТО. И не будет там в близком будущем. Ее армия еще до начала СВО многократно превосходила эстонскую. Не только по численности, но, главное, по своей боеготовности. И при том, если Эстония допустит что-то, что не соответствует нашей доктрине — на ответ нарвется все НАТО, а не только сама Эстония.

С КЕМ ВОЮЮЕМ?

- Но на Украине мы уже по факту воюем с НАТО.

- Если бы мы воевали с НАТО, началась бы уже ядерная война. Пока же мы ведем гибридное противостояние с альянсом на территории Украины. А когда нам придется воевать с НАТО, то война в острой фазе продлится, наверное, 30 минут.

- Почему только полчаса?

- Таково подлетное время наших ракет до основных целей. Что касается Эстонии — они будут нас провоцировать, дергать за усы, нас раздражать. Это было, и есть, и какое-то время еще будет. Европе слишком выгодна такая тема - русский медведь наступает лапой на маленькую и нежную Эстонию.