В Общественной палате предложили сделать майские выходные непрерывными

Предложения сделать майские выходные долгими возникают постоянно Фото: Евгения ГУСЕВА.

Большинство россиян еще толком не решило, где будет справлять Новый год, а некоторые смотрят уже в далекое майское будущее. Так замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными - как и январские. Его аргумент — все равно многие россияне берут отгулы в будни между Первомаем и Днем Победы. А те, кто этого не делает, толком не работают. «Ни туда, ни сюда», оценил сам Гриб майский рабочий ритм (цитируется по ТАСС).

Компенсировать новые отпускные дни можно будет, по его словам, за счет февральских мартовских и ноябрьских праздников. Какие у нас есть трудовые резервы? Смотрим рабочий календарь на 2027 год. 22 и 23 февраля — это соответственно понедельник и вторник, то есть вместе с выходными это получается 4-дневный блок. 8 марта — понедельник, то есть 3 дня подряд. А в ноябре — 4 и 5 число, это четверг и пятница, вместе с выходными получается 4 дня отдыха подряд. Вроде, резервы есть...

- Думаю, такую инициативу стоит поддержать, потому что это нужно людям: традиционно майские праздники большой частью населения используются для домашних работ, связанных, в том числе, с личными подсобными хозяйствами, сказал KP.RU профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. - Продолжительные праздники дадут возможность заняться этим плотнее. Можно будет и съездить куда-нибудь в турпоездку или на отдых - у человека в распоряжении будет не 3 дня, а порядка 10 законных дней. С другой стороны, то, как это существует сейчас, когда несколько дней праздник, потом несколько дней работать, потом снова праздник — такой порядок не очень поддерживает рабочий ритм, производительность в эти дни низкая.

Ущерба экономике это не причинит, считает эксперт.

- Эти дни можно будет компенсировать — за счет праздников в течение года либо за счет нескольких суббот, - сказал Щербаков. - Только не надо трогать новогодние каникулы, люди уже к ним привыкли и полноценно используют эти дни. Кроме того, дополнительные отпускные дни приведут к росту потребления и это станет неплохим стимулом для роста предложения в экономике.

Но есть и мнения против нового отпуска.

- Предложения сделать майские выходные долгими возникают постоянно, но они не учитывают реальную экономику, - сказал KP.RU профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. - Снижать количество рабочих дней в году не надо, мы же боремся за рост ВВП. Компенсировать за счет суббот — не выход: это нарушит привычный режим труда и отдыха, у людей будет накапливаться усталость, соответственно это приведет к падению производительности труда, увеличению производственного травматизма, снижению общего иммунитета.

Длинные майские особенно ударят по агропрому, считает эксперт.

- В мае во многих региона уже идут активные посевные работы, - говорит Сафонов. - Конечно, те, кто заняты на посевных работах, никуда не уедут, они будут работать в поле. Только работать они будут в праздничные дни, соответственно и оплачиваться эти дни должны будут в двойном размере. Это приведет к удорожанию сельхозпродукции и ляжет в конечном итоге на покупателей.

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