Наша доля растет: на отечественные автомобили приходится 64% от общего рынка

В ближайшем будущем доля российских машин на рынке новых авто может вернуться к показателям 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ.

УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Цифры могут ранить, а могут – радовать. Цены на машины, увы, обычно причиняют боль. Но продажи все равно идут – по данным Минпромторга, только за первый месяц осени в России поставили на учет 127 432 новеньких легковушки. И еще больше впечатляют показатели производства. Ведь из числа этих машин 83 805 штук были сделаны на наших заводах. То есть, доля автомобилей отечественной сборки в сентябре составляет 65,8% от общего рынка. А по итогам девяти месяцев – 63,8%. Неплохо!

Всего с конвейеров российских площадок с января по сентябрь включительно сошли 681 381 легковушек. На 22,3% больше, чем за тот же период, но год назад. То есть, налицо два момента. Первый – производство действительно бодро растет. Второй – россияне активнее раскупают именно российские машины. Если оглянуться назад, последний раз их доля на родном рынке была выше аж в 2022-м. Тогда страну покинули все западные бренды, остановив собственные предприятия. И дилеры долгое время распродавали автомобили из старых запасов. А, например, в 2023-м на машины отечественной сборки пришлось менее половины от всех проданных в том году (см. «Только цифры»).

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

- Но, собственно, примерно тогда и запустился процесс восстановления работы российских заводов, - отмечает автоэксперт Андрей Ломанов. – Во многом этому поспособствовал стремительно растущий утильсбор. Место западных брендов заняли китайские компании, и чтобы стимулировать их налаживать производство у нас, правительство существенно подняло пошлины. Сейчас в России организована сборка почти всех крупнейших брендов из Поднебесной, представленных на нашем рынке. Для государства это, наверное, хорошо – есть рабочие места, платятся налоги... Увы, для потребителя особой разницы нет, поскольку факт производства машины на заводе в России почти никак не отражается на ее цене.

- И это – довольно обидно, - добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Людям непросто объяснить, почему машина, сделанная в Китае, порой стоит даже дешевле, чем такая же, но произведенная у нас. Точнее, объяснить можно. Причин много, одна из важнейших – все равно недостаточный объем выпуска, который ограничен рынком, из-за чего не получается серьезно снизить себестоимость товара. Плюс большинство компонентов в любом случае везут из Китая. Так что понять, почему цены не снижаются – несложно. Но вот принять этот факт – действительно тяжело.

Тем не менее, по прогнозам экспертов производство продолжит расти. Как и доля машин российской сборки на нашем рынке. В ближайшем будущем она может вернуться к показателям 2021 года – то есть, к отметке в 80%.

Всего с конвейеров российских площадок с января по сентябрь включительно сошли 681 381 легковушек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЛИДЕРЫ И ОТСТАЮЩИЕ

Если изучить статистику продаж, то из числа всех собранных в России машин лучше всего расходятся Lada, Haval и Tenet (см. «Только цифры»). При этом Tenet вошел в тройку лидеров всего за год – производство автомобилей данного бренда наладили в Калужской области прошлым летом. Тогда как предприятия Haval под Тулой работают с 2019-го.

Бодро стартовал еще один российский бренд – Jeland. Эти машины делают в Санкт-Петербурге, на площадке в Шушарах, ранее принадлежавшей американскому General Motors и корейскому Hyundai. Держится в топ-10 и марка Solaris, хотя тут обратная ситуация – сборка автомобилей из машинокомплектов, оставшихся после ухода Hyundai, на другом заводе в Санкт-Петербурге остановилась еще в прошлом декабре. Тем не менее, запасов готовых машин все еще хватает для поддержания спроса. В итоге в сентябре «Солярисов» продали даже больше, чем «Москвичей». При том, что «Москвич» в этом году расширил линейку моделей за счет двух полноразмерных кроссоверов М70 и М90.

- Даже обидно наблюдать, что марка так неважно продается, - вздыхает Андрей Ломанов. – При том, что новые машины у нее неплохие! И могут быть востребованы как среди простых автовладельцев, так и, например, в такси. На мой взгляд, хромает маркетинг. А именно – нехватка рекламы. Которой у «Москвича», считайте, что нет. В условиях довольно плотной конкуренции это имеет значение. Но, возможно, завод сделает выводы и постарается изменить ситуацию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.