Украина приближает ядерную катастрофу: зачем Зеленский упорно бьет по ЗАЭС

Украина атаковала два объекта Запорожской атомной электростанции. По ЗАЭС прилетели дроны. Фото: Олег АДАМОВИЧ.

Украина атаковала два объекта Запорожской атомной электростанции. По ЗАЭС прилетели дроны. Под ударом оказался и объект для обработки радиоактивных отходов. Глава «Росатома» Андрей Лихачев сообщил - при ударе дрона ВСУ погиб водитель «Газели». Он вез продукты для персонала станции. Всего в Энергодаре из-за атак ВСУ уничтожено 70 объектов инфраструктуры. Полсотни объектов повреждено. Но сотрудники станции продолжают обеспечивать безопасность самой крупной АЭС в Европе.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою комиссии Общественной Палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимиром Роговым.

ГЕЙГЕРА НЕ ХВАТИТ

- Неадекватность киевского режима по отношению к атомной энергетике зашкаливает?

- Там не то, чтобы зашкаливает - никакого счетчика Гейгера не хватит. Он - счетчик глубины дна. А Киев — это бездна. Измерять смысла нет.

- Атаки на ЗАЭС - шаги в бездну?

- Удары наносились по лабораторно-бытовому корпусу номер 2. Он - в паре сотен метров от энергоблоков № 4 и №5. А это - один Гигаватт.

Под ударом оказался и объект для обработки радиоактивных отходов. Фото: Олег АДАМОВИЧ.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ

- Были и другие атаки?

- Да, ударили по зданию переработки радиоактивных отходов. Зеленский все пытается реализовать свою концепцию грязной бомбы. Но наша защита должна была сработать. И она сработала.

- Но на ЗАЭС погиб водитель?

- Он был убит при атаке украинских дронов. Выгорела Газель. Она везла груз для поддержания работы персонала Запорожской АЭС. Мы это запомним.

МОСТЫ ПОД УДАРОМ

- Мы наносим удары возмездия по мостам в Киеве?

- Да, в первую очередь, по Северному мосту - бывший Московский мост. В Киеве его переименовали. ВСУ продолжают бить по гражданским объектам в России - и продолжают говорить, что это военные цели. А сейчас, когда прилетает по их мостам, они кричат, что русские бьют по гражданским целям. Но по этим мостам из Польши везут под Харьков и Сумы военные грузы.

- А откуда бьют по Запорожской АЭС?

- Основные удары наносятся из Никополя. Бьют из Марганца. И еще из нескольких небольших сел вдоль Днепра. Река широка. Днепровские воды отражают многое. Они зачастую не дают РЛС видеть, что и как летит. Там по прямой - всего 4-5 километров от позиций врага. И мелкие FPV-дроны уже могут долетать. И враг начал использовать аэростаты. Если вы увидели, что такие летят - знайте, что это вражеская техника перевозит ударные дроны. Они запускают их с небезопасных для них высот...

Россия наносит удары по киевским мостам Фото: REUTERS.

ГОРЕ АЛЕШЕК

- Что происходит в Алешках?

- Украинские дроны сжигают любые машины, которые пытаются привезти туда продовольствие. У алешкинцев из-за дроновой блокады ВСУ там нет ни денег, ни связи. Третий рейх отдыхает перед рейхом Зеленского. Киев на весь мир рассказывает, что русские "взяли Алешки в смертельную блокаду". И там от голода умирают люди. Но Киев переворачивает все с ног на голову — и сам сжигает машины с продуктами и лекарствами для алешкинцев.

- Это то же самое, как если бы Геббельс вещал, что дети блокадного Ленинграда недоедают из-за большевиков?

- Примерно так. И мы должны на всех площадках подсвечивать — Украина совершает в Алешках военное преступление против человечности. Киев вершит акт геноцида против мирного населения. Которое сам киевский режим называет "украинским населением". Может быть, тогда хоть кто-то на Западе поймет (хотя шансов не так много), что слеза русского ребенка в Алешках или в Новой Каховке — она стоит жизни бандеровских ублюдков, которые этих детей убивают.

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