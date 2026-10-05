Главком ВСУ генерал Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

ПЛАН ГЛАВКОМА ВСУ - ЕЩЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ

На фоне участившихся на Украине разговор и выступлений самых разных публичных персон о необходимости заключить мир с Россией самым настоящим диссонансом выглядит публикация рупора структур известного «филантропа» Сороса* «Украинской правды» («УП») о том, что нынешний главком ВСУ генерал Михаил Драпатый (фамилия которого происходит от говорящего глагола «убегать») приготовил «план войны» еще на 30 лет вперед.

- Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде «план войны». Сейчас он уже несколько недель находится на рассмотрении в Совбеза. Это именно тот документ, стратегическое видение, на отсутствие которого регулярно сетовали командиры. Мол, как мы можем двигаться вперед без понимания конечной цели? Если мы хотим отбить, например, Мариуполь, то когда и что мы для этого будем делать? - говорится в публикации издания, которое в поддержку своей аргументации публикует мнение командира одного из корпусов ВСУ. - Нам нужна большая стратегия, лет на 30, чтобы мы как командиры понимали, куда нам двигаться.

По информации издания, план должен определить стратегию и тактику действий украинской армии в различных ситуациях. Например, как держать оборону, стоит ли удерживать на первой линии солдат, выполняющих роль «глаз» и «ушей», практически не имея возможности вступить в бой. И так далее.

Еще одно направление, как утверждают журналисты «УП», кадровые перестановки: одних офицеров и генералов Генштаба Драпатый отправляет в батальоны резерва, других возвращает на службу.

ПРАВА ИМЕЕТ, НО НЕ МОЖЕТ

При этом, многие эксперты утверждают, что у Драпатого нет в реальности тех полномочий, которые были на этом посту у его предшественника генерала Сырского, что вполне объяснимо, поскольку кандидатуру Драпатого на пост главкома лоббировал экс-министр обороны Михаил Федоров вместе со структурами Сороса*, и Зеленского буквально вынудили согласиться на этого кандидата на должность главкома. Есть трудности у Драпатого и в отношениях с Генштабом ВСУ. Кстати, известная депутат Верховной Рады Марьяна «безумная черная метка» Безуглая сообщила, что Зеленский за все время пребывания Драпатого на посту главкома ВСУ подписал лишь поданные им представления на увольнения и назначения в количестве, для подсчета которых хватит пальцев на руках.

План главкома ВСУ должен определить стратегию и тактику действий украинской армии в различных ситуациях Фото: REUTERS.

При этом, похоже, что Драпатый выполняет со своим «планом войны» поручение «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, но мало кто из ответственных лиц из команды «просроченного» ставит перед собой вопрос, за чей счет и кем будет Драпатый еще воевать 30 или сколько там придется лет.

СЪЕСТ-ТО ОН СЪЕСТ, ДА КТО ЖЕ ЕМУ ДАСТ

Об этом сейчас задумываются и осмеливаются говорить лишь немногие украинские ТГ-каналы, которые даже при всем желании невозможно причислить к «команде Зеленского».

- Потребности Украины на ведение войны в 2027 оцениваются в $175 млрд. По данным Минфина, внешнее бюджетное финансирование на следующий год – в $52,6 млрд. Из них около $20 млрд якобы уже подтверждены или ожидаются, а поиск еще $32,6 млрд продолжается. Осталось пару месяцев. Их финансово тоже нужно перекрыть. Нечем, - пишет один из таких каналов, упирая на то, что это «сухие официальные статистические данные» без каких-либо фантазий и «переможных мрий».

- Речь не только о деньгах. Человеческий и технологический ресурс. Мы в глубоком демографическом кризисе, человеческий капитал – самый дорогой и самый дефицитный. Его нет. И просто так попросить пополнить эту «казну» за счет союзников не выйдет. Причины понятны, - продолжают далее рассуждать эксперты этого канала, утверждая, что «ресурсов на войну было немного. Сейчас их нет от слова совсем». - Вывод простой. Нам нужен мир. Других вариантов нет давно. Иначе – катастрофа. Вселенского масштаба. Выбраться из нее не получится. И это не о сдаче территорий и великой зраде, это о сохранении себя. Что куда важнее, чем если кто-то назовет тебя «пособником Кремля».

И делают вывод, что «это не о «давайте жить дружно», а просто «давайте жить».

То есть, опять мы имеем дело на самом деле с обычной, даже где-то примитивной хитростью. Мол, можно было бы воевать против России и дальше, но, понимаете, ресурсы исчерпались. Отсюда следует простой логический вывод — вот когда поднакопим ресурсов, лет через 5, 10 или 50 или 100, тогда сможем все начать по новой.

ДЕНЕГ УЖЕ ХВАТАЕТ НЕ ВСЕМ, НО ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ

Простите, панове, а нам это зачем?

Премьер Украины Сергей Корецкий недавно объявил вслед за депутатами Рады, что финансирование практически всех секторов на Украине свернуто из-за тяжелейшего экономического положения, в котором оказалась страна. И, дескать, до новых пополнений финансов страны из-за рубежа будут выплачиваться только зарплаты бюджетникам, социальные пособия и осуществляться расходы на оборону.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но и с этими сферами государства все не в порядке. С Украины валом идут сообщения, что учителя и преподаватели жалуются на задержки и неполные выплаты зарплат, а обещанное государством повышение доходов педагогов осталось только на словах и на бумаге.

- Очень много пишут преподаватели дошкольного образования, университетов, что где-то цифры не соответствуют заявленным государством», – заявил депутат, призвав разобраться, почему первый и второй этапы повышения зарплат реализуются не так, как планировалось, - заявил депутат Верховной рады укронацист Эдуард Леонов, член запрещенной в России партии «Свобода». Да что там учителя! Самое главное, что даже военным на фронте перестали платить зарплату. Еще в середине сентября сержант-инструктор 59-й бригады Антон Черный рассказал, что в ряде бригад уже не выплачивают боевые за время выхода и захода на позиции. Причем, по его словам, заход на позиции и выход с них — это самый опасный момент, когда боевики ВСУ идут пешком по 20 км. под постоянными обстрелами. А еще ВСУшники, как он рассказал, до сих пор заправляют машины на фронте за свои деньги. Черный экстраполировал дальнейшее развитии ситуации — он уверен, что дальше не будут считать ранение и выплачивать компенсации за него.

Вот и главный вопрос встает еще раз. Зачем нам давать передышку врагу, который мечтает лишь поднакопить силенок, а не «жить дружно»? Не лучше ли раз и навсегда покончить с гадиной? Если Киев сможет ответить на эти вопросы, обещаем подумать.

Только подумать. Как говорят небратья украинцы в такой ситуации: «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте».

* - Фонд Сороса признали нежелательной организацией в России

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