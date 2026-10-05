О досрочных парламентских выборах объявил премьер Испании, социалист Педро Санчес. Фото: REUTERS.

В Европе - новый эпицентр политической лихорадки. На сей раз о досрочных парламентских выборах объявил премьер Испании, социалист Педро Санчес. Они назначены на 29 ноября.

О том, что эта ситуация означает для России, «Комсомолке» рассказал эксперт Валдайского клуба, профессор СпбГУ Станислав Ткаченко.

ИЗ КВАРТИРЫ — НА НОСИЛКАХ

Санчеса преследуют коррупционные скандалы (против супруги премьера идет расследование о растрате). Вдобавок его политический имидж был подорван миграционным кризисом в североафриканском эксклаве Испании - Сеуте, куда вторглись десятки тысяч нелегалов. А теперь в стране грянули массовые протесты, связанные с проблемой доступного жилья. Поводом стала история 87-летней пенсионерки Марии дель Кармен Абаскаль. Большую часть жизни она прожила в съемной квартире в престижном районе Мадрида, но в конце сентября ее принудительно выселили. Вернее, вынесли — полицейские на носилках.

Компания Urbagestión приобрела жилое здание в 2018 году, после этого стоимость аренды выросла с 500 до 1650 евро. Это больше пенсии Абаскаль, которая получает 1350 евро. Она дошла до Верховного суда, нот тот признал правоту арендодателей и постановил выселить пенсионерку.

Союз квартиросъемщиков Мадрида и его сторонники устроили в столице акции протеста - даже разбили палаточный лагерь на центральной площади. Владельцы здания согласились вернуть пожилой испанке квартиру, понизив арендную плату. Однако к тому моменту манифестации охватили 50 городов. В Мадриде же организаторы насчитали около полмиллиона участников.

Накануне митингов в парламенте провалились два правительственных декрета о защите уязвимых арендаторов от выселения до 2030 года, продлении заморозки арендной платы и ограничении краткосрочной аренды. В итоге Педро Санчес обратился к нации и заявил: правительству нужна более широкая поддержка в парламенте, чтобы продолжать социальные реформы. Поэтому назначаются внеочередные выборы.

В Испании грянули массовые протесты, связанные с проблемой доступного жилья. Фото: REUTERS.

ПРЕМЬЕРСКИЙ ВА-БАНК

Санчес делает ставку на выборы, пытаясь вернуть благосклонность избирателей. Но пока опросы отдают его Испанской социалистической рабочей партии 26%, в то время как у главной оппозиционной силы, правоцентристской Народной партии - 34%. Еще 18% отводят ультраправой Vox.

Премьер идет ва-банк, надеясь мобилизовать левый электорат и договориться о поддержке с мелкими парламентскими партиями, как он уже смог сделать на прошлых досрочных выборах в 2023 году — тогда опросы точно так же прочили ему поражение.

Профессор Станислав Ткаченко объясняет в беседе с KP.RU: среди всех левых Европы Санчес — один из самых сильных политиков, у него есть шансы на победу. Ведь экономика страны в неплохом состоянии.

- Как изменится внешнеполитический курс страны, если к власти все же придут правые?

- Они, скорее всего, усилят деятельность Испании в НАТО. А мы ведь помним, что при Санчесе Испания с февраля, когда начался конфликт в Персидском заливе, занимала очень осторожную позицию.

Что касается Украины, сейчас испанские власти проводит довольно отстраненную политику. Да, Мадрид оказывает Киеву помощь, участвует в коалиции желающих, но при этом никаких особых инициатив не выдвигает. А вот правые могут начать выдвигать инициативы - например, по поводу расширения помощи Украине.

Правительство Санчеса не готово следовать требованиям Трампа по резкому наращиванию оборонных расходов до 5% ВВП. Лидер же Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо занимает более проамериканскую позицию и обещает сделать Испанию «надежным союзником» Вашингтона.

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