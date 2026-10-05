За что дали Нобелевскую премию-2026 по физиологии и медицине: оптогенетика поможет спасать зрение

Нобелевская премия по физиологии или медицине 2026 года присуждена Карлу Дайссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за открытия, которые привели к созданию оптогенетики. Фото: REUTERS.

Нобелевская премия по физиологии или медицине 2026 года присуждена Карлу Дайссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за открытия, которые привели к созданию оптогенетики.

В чем суть открытия? Какие перспективы оно открывает? Об этом KP.RU рассказал Михаил Словицкий, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ:

- Лауреаты обнаружили у зелёной водоросли Chlamydomonas светочувствительные ионные каналы и показали, что их можно встраивать в самые разные клетки, включая нейроны, и точечно управлять их активностью с помощью света. От лабораторных экспериментов начала 2000-х метод прошёл путь до клинических испытаний: на его основе уже тестируется подход к восстановлению зрения при пигментном ретините (наследственное заболевание глаз, которое вызывает постепенное разрушение сетчатки и может привести к слепоте - Ред).

Карл Дайссерот Фото: REUTERS.

Оптогенетика позволяет включать и выключать отдельные нейроны в живом мозге, изучать механизмы памяти, эмоций и поведения и открывает новые подходы к лечению психических и неврологических заболеваний. Иммунный ответ пока остаётся одним из главных ограничений, особенно при попытках применять метод в мозге и сердце, однако фундаментальный и прикладной потенциал технологии продолжает расти.

Петер Хегеман Фото: REUTERS.

Мы это видим в том числе в самых разных исследованиях в Центре Старения МФТИ, и в лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ (совместно с клиникой Мешалкина) в кардиологии, где оптическая стимуляция рассматривается, как возможная альтернатива кардиостимуляторам. Это наглядный пример того, как открытие, начавшееся с любопытства к светочувствительной водоросли, становится инструментом медицины будущего.

Георг Нагель Фото: REUTERS.

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