Россияне назвали банк, который отвечает большинству их потребностей

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил исследование об отношении россиян к банкам в цифровую эпоху. Респондентов опрашивали, услугами каких компаний они пользуются, насколько довольны, какие преимущества ценят. Аналитики выяснили, что главным конкурентным преимуществом финучреждения в 2026 году для россиян стало удобство. При этом каждый третий клиент готов перейти в новый банк ради более выгодных условий.

Специалисты спрашивали о разных аспектах взаимодействия с банками. Наиболее высокие показатели удовлетворённости у Т Банка: от удобства приложения и открытия продуктов до программ лояльности. Банк лидирует по девяти из десяти оцениваемых аспектов, а также по общей удовлетворённости: 60 % пользователей ставят опыту взаимодействия с ним 8–10 баллов. У Ozon Банка этот показатель составляет 58 %, у Сбербанка — 56 %, у ВТБ — 53 %, у Альфа Банка — 52 %.

Инфографика kommersant.ru

У лидера опроса клиенты больше всего оценили взаимодействие со службой поддержки (82 %) и программы лояльности (76 %). Последний параметр также хвалили примерно столько же клиентов Альфа Банка и Ozon Банка — по 72 %.

Респондентам задавали вопрос, готовы ли они рекомендовать банк, которым пользуются, близким. Самая высокая доля промоутеров у Т Банка: 43 %. Далее следуют Сбербанк (41 %), ВТБ (38 %), Альфа Банк и Ozon Банк (по 36 %). Промоутерами в опросе называют тех, кто комплиментарно относится к своему банку и готов его горячо советовать.

Удобство стало для россиян главным фактором при выборе банка. Поэтому у респондентов спрашивали, какие финучреждения они ассоциируют с этой чертой. В этом вопросе лидерство у Т Банка (59 % респондентов) и Сбербанка (58 %). Отдельный вопрос касался мобильных приложений для пользователей. Тройка надёжных и стабильных, по версии россиян, выглядит так: Т Банк (86 %), Альфа Банк и Ozon Банк (по 84 %). Удобными приложениями чаще всего называли мобильные банки Т Банка (88 % пользователей), Сбербанка (87 %), Ozon Банка (81 %).

Опрос показал, что практически двое из трёх россиян (62 %) сегодня хотят решать банковские вопросы дистанционно. Активно приложения финучреждений используют 76 % респондентов. Только очные визиты в отделения принципиально хотят совершать 14 % россиян. Столько же участников сказали, что пользуются только одним банком. Примерно половина (54 %) обслуживаются в двух или трёх банках, а треть (32 %) — в четырёх и более.

ВЦИОМ также выяснил, что многобанковость стала нормой: 54 % россиян обслуживаются в двух-трёх банках, 32 % — в четырёх и более. Лишь 14 % ограничиваются одним банком и ещё столько же предпочитают очные визиты в отделения. Дополнительный тренд — спрос на «суперприложение»: каждый пятый готов пользоваться банковскими сервисами вроде доставки, мобильной связи и тревел услуг, а каждый десятый хочет видеть все эти функции в одном интерфейсе.