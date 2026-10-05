После нападения медведицы на кузове остались глубокие вмятины, в некоторых местах когти даже пробили железо. Фото: полиция Наёро

Бурая медведица напал на автомобиль 30-летней женщины в городе Бифука на японском острове Хоккайдо. Вечером она ехала по неосвещенной дороге, заметила медведицу с медвежонком у обочины и остановилась, чтобы их пропустить.

Животное бросилось к машине, начало бить лапами по капоту вцепилось в металл зубами - на кузове остались глубокие вмятины, в некоторых местах когти даже пробили железо.

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Почему зверь напал на «железного коня», объяснил зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

Напуганная японка заперла двери и ждала, пока хищники уйдут. Затем доехала до ближайшего полицейского участка и передала запись с видеорегистратора.

Бурая медведица напал на автомобиль 30-летней женщины в городе Бифука на японском острове Хоккайдо. Фото: полиция Наёро

«Было страшно. Я не думала, что медведица пойдет прямо на меня! Я боялась, что она разобьет стекло», - призналась женщина.

- Медведица с медвежатами опасна, потому что у нее работает инстинкт безусловной защиты детенышей, - говорит Михаил Кречмар. - Японка совершила ошибку, остановив машину слишком близко к медведям. В таких ситуациях нужно максимально увеличить расстояние. Использовать клаксон или сигнализировать фарами может быть бесполезно. Медведица отпугивается плохо, она скорее нападет, поэтому лучше как можно быстрее уезжать.

Фото: полиция Наёро

- Насколько бурый медведь агрессивнее других своих собратьев?

- Может показаться, что самый опасный - белый медведь. Но он ничего не делает неожиданно, он очень инертный. Подходит, мордой крутит, как говорится, проявляет себя. Если вы его увидели заранее, всегда есть шанс подготовиться.

Бурый хищник, возможно, и менее конфликтен, но он очень резок, внезапен и очень изобретателен. По сравнению с ним белый собрат может показаться туповатым.

Фото: полиция Наёро

В последние годы в Японии, как и в России, участились случаи встреч людей с медведями, животные все чаще появляются рядом с городами. В прошлом году из-за нападений хищников пострадали 238 человек, 13 погибли - это рекордный показатель за последние десятилетия. Ученые связывают трагический рост с сокращением кормовой базы, изменением климата, обезлюдением сельских районов и ростом численности некоторых популяций медведей из-за того, что их запрещали отстреливать.

В июне гималайский медведь несколько дней бродил по городу Уцуномия в 100 км от Токио. Властям пришлось закрыть все 94 местные школы, хищника усыпили транквилизатором. В том же месяце в Фукусиме хищник напал на японцев у металлургического предприятия, пострадали четверо.

На Хоккайдо сейчас объявлен специальный «осенний период повышенной осторожности», он продлится с 1 сентября по 31 октября. Всего за неделю власти острова получили сообщения о 55 случаях встреч с медведями.

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