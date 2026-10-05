«Искра жизни» существует? В Нобелевской премии 2026 года по физиологии и медицине обнаружилась мистика

Жизнь зарождается по законам оптогенетики. Фото: Sergey Nivens/Shutterstock/Fotodom

Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2026 год присуждена одному американскому и двум немецким ученым Карлу Дейссероту (Karl Deisseroth), Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю (Peter Hegemann and Georg Nagel) «за их открытия в области светочувствительных ионных каналов и оптогенетики» - метода, который позволяет включать или выключать нервные клеток в живом мозге, открывая перспективы управлять работоспособностью отдельных клеток организма вообще. Управлять – воздействуя на них светом.

Экспериментируя, ученые искусственно наделяли живые клетки способностью реагировать на свет, внедряя в них гены, которые отвечают за синтез светочувствительного белка.

Лучи света в темном царстве

Однако, не исключено, что именно от света и реакции клеток на него зависит, начнется ли жизнь вообще. А начинается она ярко, но без всякого искусственного вмешательства со стороны оптогенетиков. Хотя методы, применяемые ныне в новой области науки, сродни, по сути, процессам, которые, как оказалось, играют ведущую роль в зарождении жизни. Еще 10 лет назад они завораживали американских ученых, плохо тогда представлявших, с чем имеют дело. У некоторых пробуждали даже религиозные мысли.

То, что наблюдали в Северо-Западном университете (Northwestern University), и в самом деле выглядело мистически. А наблюдали там вспышки света, которые сопровождали слияние человеческих яйцеклеток и сперматозоидов. Прямо-таки «искры жизни». Чем не оптогенетика? Свет - имеется. Равно, как и гены - слияние женских с мужскими.

Можно предположить, что искры были ниспосланы откуда-то свыше. Чем их больше доставалось, тем лучше был результат оплодотворения, то есть превращения яйцеклетки в полноценный и здоровый эмбрион. Но ученые в итоге обошлись без мистики - по крайней мере, разобрались в механизме внутриутробного фейерверка, хотя назначение его так и не поняли.

Из объяснений в журнале Nature следует, что искрят атомы цинка, накопленные яйцеклеткой в процессе созревания - вспыхивают так называемыми цинковыми искрами (zinc sparks). Оплодотворяемая яйцеклетка выбрасывает их волнами, следующими одна за другой с небольшими перерывами.

Женская половая клетка хранит атомы цинка в особых кармашках, расположенных под ее оболочкой. Кармашков - несколько тысяч, распиханных по ним атомов цинка - около 60 миллиардов. Они выстреливают примерно 10 миллиардов «зарядов», делая по 4-5 залпов.

Процесс оплодотворение сопровождается вспышками света. Фото: nature.com

Слово — за оптогенетикой

В чем смысл «фейерверка»? Загадка, разгадку которой логично будет испросить у новоиспеченных лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Похоже, что она – по их – оптогенетической - части. Ведь вспышки вполне могут что-то включать-выключать внутри микроскопической, но сложнейшей генетической конструкции, которую представляет собой оплодотворенная яйцеклетка. Кто знает, вдруг таинственный внутриутробный свет участвует в программировании и корректировке дальнейшего развития организма?

Нобелевская неделя продолжается. На очереди физика.