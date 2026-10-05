Омар носа не подточит: почему в России такие низкие налоги на морские деликатесы

Устрицы, омары, лангустины, лобстеры имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость - вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд рублей. Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

"Ешь лангустинов, лобстеров жуй: скоро взлетят на них цены, буржуй!" Если бы Владимир Владимирович побывал на вчерашних бюджетных слушаниях в Совфеде, не иначе разразился бы подобным двустишием.

А задала остро-сладкую (ну а в каком еще соусе подавать деликатесные морепродукты) тему спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С трибуны она размышляла о том, как пополнить бюджет новыми налоговыми поступлениями. Тут-то и подвернулись под руку морские обитатели.

- Устрицы, омары, лангустины, лобстеры имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость - вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд рублей, - сказала Матвиенко.

Объясним, что имеется в виду. Сейчас на некоторые социально значимые продукты платится пониженный налог на добавленную стоимость - 10% вместо 22%. Это молоко, яйца, овощи и многое другое. НДС зависит того, к какой товарной категории относится продукт. Лобстеры (они же омары) - ракообразные. А ракообразным как раз полагается пониженный НДС в 10%.

При этом некоторые деликатесные продукты из льготного перечня исключены. Например, крабы - тоже ракообразные. Однако их вывели в отдельную категорию и НДС для них общий - 22%. Как и для осетровых рыб, семги, красной и черной икры и т. д. По сути, Матвиенко предлагает омаров, лангустинов и устриц убрать из льготной категории. Это даст казне дополнительные 6 млрд рублей в год. По словам спикера Совфеда, на них можно построить две новые школы или детскую больницу.

- А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят, - говорит Матвиенко. - И таких примеров - неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных - достаточно много.

Действительно, есть еще деликатесы, с которых платят НДС в 10%. Например, мраморная говядина относится к льготной категории "мясо крупного рогатого скота". Бри, камамбер и горгонзола попадают в категорию "молочные продукты" и тоже облагаются по ставке 10%. А вышеупомянутые устрицы соседствуют с осьминогами и каракатицами в льготной подкатегории моллюсков.

Бюджетные слушания продолжаются. Омары на сковородку парламентариев уже попали. Ждем расширения списка?