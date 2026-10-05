Подросшая Пуговка из «Папиных дочек» призналась, что врала всем с самого детства

Екатерина Старшова рассказала, что большинство интервью – вранье Фото: социальные сети.

Екатерина Старшова, прославившаяся в детстве ролью Пуговки в сериале «Папины дочки», неожиданно усомнилась в искренности собственных интервью прошлых лет. Актриса рассказала, что еще в пятилетнем возрасте научилась заранее готовить ответы для журналистов, чтобы не растеряться перед камерой и произвести нужное впечатление.

По словам Старшовой, она считает, что большинство интервью – это вранье, потому что у нее самой в детстве было множество проектов, а вместе с ними и постоянные съемки и разговоры с журналистами. Одни и те же вопросы повторялись настолько часто, что со временем на них появились практически заготовленные реакции. Маленькой Екатерине оставалось быстро воспроизводить знакомые формулировки.

«Хорошо, что вопросы были примерно одни и те же. И можно было разработать готовые ответы. Ну, чтобы не тупить в кадре», — объяснила артистка.

Старшова считает, что проблема заключалась не только в возрасте. Формат интервью сам подталкивал к коротким и понятным ответам: долго рассуждать перед камерой было не принято, поэтому гораздо проще было заранее придумать, что именно сказать. Постепенно Екатерина привыкла подбирать не столько собственные мысли, сколько те слова, которые хочется услышать окружающим. «В итоге я постепенно привыкла отвечать то, что всем будет приятно и интересно слышать. А не то, что я думаю на самом деле», — призналась актриса.

Теперь Старшова видит в этом опасную привычку. По ее словам, постоянная необходимость моментально выдавать готовую реакцию приучает человека даже собственные мысли воспринимать поверхностно. «Так со временем учишься не вникать в вопрос и не верить своему же ответу, включая вопросы к самому себе. Я думаю, что пусть лучше ответы будут нечеткие и нежелательные, но зато будет шанс, что они настоящие», — заявила Старшова.

Напомним, недавно Екатерина начала публиковать серию видео, в которых вспоминает собственное детство и годы работы в «Папиных дочках». В одном из роликов она рассказывала, что съемочная площадка фактически стала для нее вторым домом: из-за плотного графика ребенок успевал делать уроки, играть и есть прямо между сценами. По признанию актрисы, тогда это воспринималось как привычная часть жизни.

Старшова также признавалась, что постоянная занятость сформировала у нее стремление одновременно решать несколько задач и жить в режиме вечной спешки. Только повзрослев, она пересмотрела это отношение к нагрузке и пришла к выводу, что человеку, напротив, важно уметь сосредоточиться на одном деле. Еще раньше актриса вспоминала, как в подростковом возрасте ее раздражала популярность Пуговки. Старшовой было неприятно, что зрители воспринимали ее исключительно через экранный образ и не замечали человека за ним. Однако со временем Екатерина все-таки изменила отношение к прошлому и признала роль частью своих достижений, а в последнее время начала вести об этом целый блог.

Еще одна громкая история из жизни Старшовой стала известна в сентябре. Актриса призналась, что тайно зарегистрировала брак в Грузии, причем причиной стала вовсе не романтика: оформленные отношения позволяли ей жить вместе с партнером на круизном лайнере, где она выступала в ледовых шоу. Впрочем, этот брак уже расторгнут.