Блогер Влад А4 провел время с дочерью после жалоб возлюбленной: «Она вообще не дает мне отдохнуть»

Влад Бумага показал, как проводит время с двухлетней дочерью Оливией Фото: Даниил ОПАРИН.

Один из самых популярных блогеров во всем СНГ Влад Бумага показал, как проводит время с двухлетней дочерью Оливией. Видео появилось после того, как его возлюбленная Юля Годунова пожаловалась, что сейчас практически в одиночку воспитывает дочь.

Годунова на днях опубликовала видеообращение, в котором призналась, что у Оливии начался возраст, когда дочери особенно сильно нужна мама. По словам Юли, она хотела бы проводить с ребенком все свободное время, однако совмещать материнство приходится с работой, спортом, отдыхом и другими обязанностями.

«У Оливки сейчас такой возраст, она вообще не дает мне отдохнуть. Я, конечно, с удовольствием провожу с ней все время. И, честно, я бы хотела с ней все время проводить, прям вот вообще нон-стоп. Потому что не хочется пропускать вообще ни минуты ее развития, роста, взросления. Но я не могу, к сожалению. Так как вся ее эмоциональная база строится исключительно на мне, мне нужно быть ресурсной», — рассказала блогер, после чего все подумали, что Влад А4 совсем ей не помогает.

На кадрах Влад Бумага держит Оливию на руках, а Годунова стоит рядом Фото: Кадр видео.

Уже на следующий день 30-летний отец опубликовал ролик с Юлей и дочерью. Семья отправилась в цирк. На кадрах блогер держит Оливию на руках, а Годунова стоит рядом. Отец с дочерью вместе посмотрели на морских львов, а после шоу покормили слонов бананами.

Отец с дочерью вместе посмотрели на морских львов, а после шоу покормили слонов бананами Фото: Кадр видео.

Отношения родителей-блогеров в последнее время находятся под пристальным вниманием поклонников. Еще в прошлом году появились слухи о том, что Влад Бумага ушел из семьи. В декабре Годунова сама рассказывала, что они с дочерью живут отдельно от блогера. Позднее Влада и Юлю вновь заметили вместе на дне рождения подруги. Совместных фотографий пара тогда не делала, поэтому поклонники могли лишь гадать, вместе ли они пришли на праздник.