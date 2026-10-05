В первом квартале 2026 года военная прокуратура Украины зарегистрировала полторы тысячи обращений о сексуальном насилии и неуставных отношениях Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 6 октября:

1. Новости с передовой: освобождена Самойловка

2. Драпатый готовил план долгой войны

3. Зеленский затащил Мерца в Киев ради гнусности

4. Тбилиси кормит украинских беженцев до 1 января

5. Полторы тысячи украинок заявили о насилии над ними в армии

6. Военкомы в Каменском сбили байкера и скрылись

7. Октябрь киевляне проведут без света

8. Из Баварии гонят молодых украинцев на фронт

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 6 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» вывели из строя свыше 270 человек и 24 автомобиля.

Бойцы «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 220 бойцов 14 автомобилей и две станции РЭБ.

От действий «Южной» группировки ВСУ потеряли более 175 человек и 15 автомобилей.

Подразделения «Центра» выбили из рядов противника свыше 475 бойцов и четыре бронеавтомобиля.

«Восток» освободил Самойловку в Запорожской области. ВСУ потеряли 255 солдат и офицеров.

«Днепр» уничтожил до 40 националистов и 16 автомобилей.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд HIMARS и 861 дрон.

Фото: Минобороны РФ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 6 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Драпатый готов к долгой войне?

У Михаила Драпатого отчаянная команда. Сорвиголовы главкома ВСУ подготовили план долгого конфликта. Сейчас документ маринуют в Совете нацбезопасности и обороны. «Украинская правда» информирует: в плане расписаны цели и действия армии для «сохранения незалежной» на годы вперед. В нем даже обозначены примерные сроки грядущих операций. Один из генералов брякнул: «Нам нужна большая стратегия. Ну, так, лет на 30. Чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться». Солдат Швейк вам в помощь, чтобы со дна не стучали.

Главком ВСУ генерал Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Зеленский, затащив Мерца в Киев, подстраховался

Достойный потомок чиновника Третьего рейха, канцлер ФРГ Фридрих Мерц отважно нагрянул в Киев. И своим рейдом помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к цели киевского режима: втянуть Старый Свет в прямой конфликт с Москвой. Авторитетный немецкий политолог Александр Рар пояснил vz .ru: «Визит Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественностью скорее положительно. Но вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге - он на предельно низких значениях. Украинский вояж не улучшил позиции Мерца среди избирателей». При том для немецких компаний ВПК, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. Ну вам же сказали «получи фашист гранату от советского солдата» - а вы опять не услышали...

Украинский вояж не улучшил позиции Мерца среди избирателей Фото: REUTERS.

Тбилиси украинским беженцев содержит до 1 января

В Тбилиси добрые люди кушают лобио. И другим дают попробовать сациви. Например, до 1 января 2027 года продлены соцвыплаты гражданам незалежной. Тем, кто примчался в страну золотого руна после начала боевых действий. Пресс-служба грузинского правительства подало им надежду: «Помощь приехавшим в Грузию из-за военных действий гражданам Украины и имеющим право на постоянное проживание на Украине лицам будет продлена до 1 января 2027 года в размере 300 лари — это около 115,4 доллара, на семью. Непрерывно проживающие самостийные беженцы продолжат получать медуслуги. Иногда доброта хуже воровства.

Полторы тысячи украинок заявили о насилии в армии

В первом квартале 2026 года военная прокуратура Украины зарегистрировала полторы тысячи обращений о сексуальном насилии и неуставных отношениях. Заявления были поданы от женщин, которым не повезло — они служат в ВСУ. Сведения от хакерской группой «КиберБеркут» приводят РИА Новости. Публикуется снимок письма от 30 апреля от замначальника Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям Виталием Винниченко к главе департамента мобилизации Минобороны Роману Юзвенко. В письме говорится: «За первый квартал 2026 г. органами военной прокуратуры зарегистрировано 1539 обращений военнослужащих ВСУ женского пола. Они содержат признаки составов преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лица, неуставных отношений и преступлений против чести и достоинства». При том, по словам Винниченко, женщины в армии предпочитают молчать о насилии. Причина — страх, что их обвинят в неисполнении приказа или в дезертирстве. Молчи, панночка, молчи...

Заявления были поданы от женщин, которым не повезло — они служат в ВСУ. Фото: Bumble Dee/Shutterstock/Fotodom

Военкомы в Каменском сбили мотоциклиста и скрылись

Украинские СМИ сообщают: машина сотрудников военкомата сбила мотоциклиста в городе Каменском Днепропетровской области. Машина ТЦК сбила мотоциклиста. Покалеченного увезла скорая помощь. После аварии автомобиль ТЦК Renault Kangoo был брошен на месте преступления. Военкомов по-быстрому увезли на другой машине. Показательно, что у их авто были установлены разные номерные знаки спереди и сзади. «Достойные люди», «достойные действия». ВСУ ждут...

Октябрь киевляне просидят без света

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пугает киевлян. Он заявил: в октябре жителей Киева ждет сплошное отключение электроэнергии. Отсутствие света будет такое - по 14–16 часов в сутки. А новые повреждения энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что в Киеве уже в октябре люди просто будут сидеть без света. Ну вы же именно к этому стремились на Майдане?

Олег Попенко: в октябре жителей Киева ждет сплошное отключение электроэнергии Фото: REUTERS.

Из Баварии гонят юных украинцев на фронт

Не пожалел молодых украинцев премьер-министр Баварии, самой богатой земли ФРГ, он же председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. По его словам, юные украинцы не достойны базового соцпособия в Германии. Им нужно вернуться домой, надеть бронежилет и отправиться на фронт. В соцсети X Зедер написал: «Мы поддерживаем Украину. Но молодые украинцы больше не должны получать у нас базовое пособие. Они должны защищать свою собственную страну!». Таки да!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обезумевший главком ВСУ придумал, как угробить Украину: он составил "план войны" на 30 лет