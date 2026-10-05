Произведения Булгакова окончательно признаны общественным достоянием: «наследники» писателя не имеют на них никаких прав

Фото: Евгения ГУСЕВА.

5 октября 1926 года в МХАТе состоялась премьера спектакля «Дни Турбиных». Эта пьеса и эта постановка сделали Михаила Булгакова знаменитым драматургом. Столетие со дня первого спектакля отметили в Книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту, организовали мероприятие Союз писателей России и Музей Булгакова. Заместитель его директора Иван Назаров прочитал лекцию о «Днях Турбиных». А специальными гостями стали режиссер, драматург, худрук Театра на Бронной Константин Богомолов и президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), заслуженный юрист РФ Григорий Ивлиев (оба - члены правления Союза писателей России).

И они в своих речах подчеркнули, что с 2026 года все произведения Булгакова находятся в общественном достоянии. Охрана авторского права на них не распространяется. Более того, на самом деле, как установлено, она не распространялась на них с начала 1955 года!

Тем не менее, Дарья и Сергей Шиловские, внуки третьей супруги писателя Елены Шиловской-Булгаковой (именно она была музой Михаила Афанасьевича и прототипом Маргариты), десятилетиями называли наследниками себя. И, по словам Богомолова, выступали как некие церберы, «которые считали себя вправе определять, что автору, которого с нами уже нет, понравилось бы, а что не понравилось бы». По его словам, театры, являясь государственными бюджетными учреждениями, вынуждены были соглашаться на непосильные финансовые требования. «Сколько постановок состоялось, столько же, могу сказать, и не состоялось».

Писатель Михаил Булгаков, 1926 г. Фото: ru.wikipedia.org.

Богомолов сам работал несколько лет назад над спектаклем по «Мастеру и Маргарите» - «с огромным уважением к тексту, без дополнений и изменений, с естественными купюрами». Но наследники, по его словам, выдвигали «безумные совершенно штрафы» и пытались контролировать каждую строчку. «Ситуация стала малоприличной, некрасивой. Как будто бы определенным людям достался этот невероятный корпус текста, который вообще-то принадлежит русской культуре. И они с этими текстами что хотят, то и творят».

Обеспокоена претензиями наследников была и компания Mars Media Entertainment, выпустившая в начале 2024 года экранизацию «Мастера и Маргариты». И в апреле 2026 года Хамовнический суд города Москвы удовлетворил все ее требования. Было установлено отсутствие каких-либо имущественных прав у Сергея и Дарьи Шиловских. Суды вышестоящих инстанций оставили это решение в силе.

Юридическую проверку инициировал Союз писателей России и его 1-й секретарь Владимир Мединский, к которому обратились Богомолов и другие деятели культуры. Выяснилось, что из-за изменений в законодательстве ситуация очень запутана. Но ее распутали! И выяснилось, что уже через 15 лет после смерти великого писателя, в 1955-м, все его тексты, в том числе и необнародованные (а «Мастера и Маргариту» опубликовали лишь во второй половине 60-х), стали достоянием общественности. Сейчас Хамовнический суд окончательно расставил точки над i. По словам Ивлиева, «это прецедентное решение. Уже не будет таких горячих споров о том, как нужно охранять произведения, созданные в прежние времена. Теперь путь понятен. И сегодня, через шестьдесят лет после первой публикации, мы говорим: «Мастер и Маргарита» - это не чья-то собственность. Это не предмет торга. Это не разменная монета в юридических играх. Это наше достояние».

Сейчас идет работа над разрешением аналогичных вопросов, связанных с наследием Даниила Хармса. Ну, а Константин Богомолов сказал, что теперь российские театры могут свободно ставить Булгакова, ничего ни с кем не не согласовывая и не боясь безумных штрафов. И вскоре он сам приступит к работе над «Мастером и Маргаритой» в Театре на Бронной.