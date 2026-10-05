Теперь со звуком Мелони: Премьер-министр Италии зарегистрирует свой голос как торговую марку

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии решила зарегистрировать свой голос в качестве торговой марки. Это следует из соответствующей заявки, поданной сегодня в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO). В базу данных загружен четырехсекундный аудиоклип, на котором политик говорит «Я-Джорджа Мелони».

Как заявляют адвокаты политика, как-либо использовать этот бренд для получения коммерческой выгоды не планируется. Таким образом глава правительства просто хочет защититься от клонирования своей речи для создания дипфейков.

В интернете давно используют ее голос, а точнее произнесенную в 2019 году фразу «Я — Джорджия, я- женщина, я-мать, я-итальянка, я-христианка», в качестве семпла для песен и мемов. Раньше Мелони не возражала против такого творчества, однако с появлением генеративных технологий ее отношение к проблеме кардинально изменилось. Ведь ИИ ничего не стоит детально клонировать тембр, интонацию и особенности речи человека и сгенерировать любую фразу. Это может быть заявлением или записью телефонного звонка, которых никогда не было, но которые способны мгновенно распространиться в социальных сетях, вызвав серьезные последствия для общества.

Мелони уже несколько раз становилась героиней вирусных дипфейков. Так, в 2020 году, еще до того как она стала премьером, двое мужчин (отец и сын) создали порнографические видеоролики, наложив её лицо на тела других актрис, и загрузили их на американский сайт для взрослых, где они набрали миллионы просмотров. Полиция отследила создателей по мобильным телефонам, а Джорджа подала на них в суд, потребовав 100 000 евро в качестве компенсации ущерба, пообещав направить эти деньги в фонд поддержки пострадавших от домашнего насилия женщин. В мае 2026 года в соцсетях начали распространиться сгенерированные ИИ изображения главы "Братьев Италии" в нижнем белье. На такое творчество глава итальянского правительства ответила с иронией, заметив, что автор картинок её «даже немного приукрасил». Италия стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей в 2025 году комплексный закон об ИИ, который вводит уголовную ответственность за создание вредоносных дипфейков.

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