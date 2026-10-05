Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 октября 2026 18:10

«Теория победы» НАТО: Военкор Стешин разнес в пух и прах продиктованный страхом Европы план

Военкор Стешин перечислил, что не так с секретным планом НАТО «Теория победы»
Дмитрий СТЕШИН
Некоторые европейские аналитики, уже поспешили назвать «Теорию победы» так называемым «психотерапевтическим планом» НАТО.

Некоторые европейские аналитики, уже поспешили назвать «Теорию победы» так называемым «психотерапевтическим планом» НАТО.

Фото: REUTERS.

Боятся или опасаются

Официальная презентация «Теории Победы» запланирована на 12 октября в Варшаве. В этот день, «Теорию Победы» должен представить высокопоставленной натовской публике, сам Алексус Гринкевич, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Блока в Европе. Почему его самые важные части стали известны общественности? Есть два мнения. В «цифровой век» сохранить тайные планы можно только на бумаге, теоретически. Мнение второе – это сознательная утечка «Теории Победы» с целью введения противника, то есть – нас, в заблуждение.

Изучив куски Плана, я отверг второе мнение. Технически, «План» полностью соответствует реалиям современной, доселе невиданной войны. И писали его, буквально кровью, изучая ход СВО, учитывая стремительно-меняющуюся обстановку. Например, еще в апреле, никто и не предполагал, что в тылах и на линии фронта, массово (разовое применение было и раньше) появятся дроны с ИИ, самостоятельно выискивающие и опознающие цели. В прошлом году это было фантастикой, а теперь – реальность. И в «Теории Победы» все тоже учли. Но, политически, план до реальности не дотягивает.

Самый главный момент – план НАТО посвящен именно нам, России. Мы, рассматриваемся Европой, европейской частью Блока, как главный, агрессивный враг, собирающийся атаковать. И при этом, не собирающийся это делать. О чем заявлялось первыми лицами России многократно.

Люди, писавшие этот план, очень хотели подать Россию в виде агрессора. В психологии это называется «перенос вины». «Теория Победы» посвященная именно оборонительным действиям НАТО в случае вторжения в Россию на территории стран, входящих в Альянс. Имеются в виду так называемые «младонатовцы», свежепринятые члены типа Финляндии и Прибалтики, поверившие в себя и от того, зло тявкающие на Россию без перерывов на обед, праздники и выходные. Встречный вопрос, который, кстати, очень любит задавать условному Западу наш Верховный – «когда принимали, вы чем думали?». План «Теория Победы» - неожиданный ответ на этот риторический вопрос. НАТО, постоянно демонстрируя агрессию, открыто помогая бандеровцам, на самом деле, Россию очень боится. Как минимум – опасается.

Создатели плана "Теория победы" очень хотели подать Россию в виде агрессора. В психологии это называется "перенос вины". Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Создатели плана "Теория победы" очень хотели подать Россию в виде агрессора. В психологии это называется "перенос вины". Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Банальности и реальности

Любопытно, что «Теорию Победы» натовцы уже официально прокомментировали фантастически-бессмысленной банальностью, что-то вроде «ешь суп – в нем вся сила». Пресс-секретарь Алексуса Гринкевича, отвечающего за оборону ЕС, полковник Мартин О'Доннелл, заявил: «Теория победы Верховного главнокомандующего проста: сохранить преимущество НАТО». И так, что предлагается сделать для обуздания «агрессии России»?

Первый пункт просто гениален:

1. Остановить вторжение России сухопутными силами НАТО на Восточном фланге.

Кое-что из этой банальности можно выжать. Какие страны входят в этот восточный фланг? Это, внимание, Финляндия, с самой протяженной границей с РФ, которую не известно как и чем будут прикрывать. Возвращаясь к вопросу «чем думали, когда принимали?». И давно знакомые нам некрупные страны-русофобы Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Остальные страны «восточного фланга» с Россией не граничат, а значит, будущий театр боевых действий уже обозначен. Украину, рвущуюся в НАТО, в план не вписали даже карандашом.

Полковник Мартин О'Доннелл: «Теория победы Верховного главнокомандующего проста: сохранить преимущество НАТО».

Полковник Мартин О'Доннелл: «Теория победы Верховного главнокомандующего проста: сохранить преимущество НАТО».

Как предполагается действовать? Европейская военная бюрократия, тут же садиться на своего любимого конька и начинает придумывать термины и как бы военные словесные обороты, малопонятные аббревиатуры. Дословно:

2. «Задействовать «Инициативу по сдерживанию на восточном фланге (EFDI)».

Что это? В этом пункте сокрыт опыт, полученный европейскими натовцами на Украине или с помощью аналитики. Предполагается остановить «российское вторжение» с помощью «дешевых беспилотных систем». То есть, словосочетание FPV-дрон, в НАТО пока не освоили.

Далее – применение ИИ для обнаружения и распределение целей. И самое неприятное, что обширнейшую «библиотеку целей» НАТО собрало на Украине за последние 6-10 месяцев. Например, согласно обновленной «библиотеке целей» дронов с ИИ типа «Хорнет» («Марсианин -2») под удар автоматически попадают любые гражданские легковые машины с любыми предметами на крыше. Как правило, у военных на крыше стоят так называемые «тазики». Они реально на тазики похожи – радионепроницаемые колпаки, закрывающие систему РЭБ от дождя или пыли. С той же целью используются аэродинамические багажники-кейсы. Теперь – это признаки цели. Я привел лишь один пример, и нет сомнений, что бандеровцы щедро делились этой информацией с НАТО.

Еще «План Победы» нелогично предлагает «атакуемым» занять глухую оборону и создать единую сеть дронов и огневых средств. К сожалению или к счастью, любые оборонительные объекты сейчас «разматываются» в считанные дни, а создать работающую систему управления оборонительным боем, можно только на практике. Реальной практике, не полигонной. Ее у НАТО нет, а передать ее из Киева невозможно.

Страх расплаты

После изучения «Теории победы», можно выйти на второй любопытный вывод, после европейских фантомных болей. Похоже, что самый главный донор НАТО – США, давно и твердо предложил ЕС самому выпутываться из опасной ситуации с Россией. Американцы это дали понять с помощью самого точного аргумента, отказавшись финансировать поставки оружия для ВСУ. Это был первый неприятный звоночек для ЕС.

Второй звоночек – вывод американских войск из Европы на Ближний Восток. Пока вывели 5 тысяч, планируют вывести больше половины всего контингента – около 40 тысяч. Сам главком Гринкенвич на это жаловался публично, возможно, это и подвигло его к написанию «Теории победы». Безвыходность и печальные перспективы, страх от расплаты за содеянное.

Нет сомнений, что в 2023 году, до и сразу после провалившегося «контрнаступа ВСУ», в ЕС искренне верили, что Россия вот-вот падет, нужно только немного помочь ее врагу. Прошло три года, Россия сдаваться не собирается, более того, совершенно спокойно, всего за пару месяцев, обрушила экономику огромной квазиевропейской страны и устроила ей морскую блокаду. И в теории, может устроить такое же, хоть Румынии, хоть Дании. Договариваться (читай – сдавать свои интересы) Россия с Европой больше не собирается, а просто продолжает забирать все, что считает по праву своим. В ЕС поняли, что они «накануне грандиозного шухера». Что делать-то? Написать план!

Некоторые европейские аналитики, уже поспешили назвать «Теорию победы» так называемым «психотерапевтическим планом». Который должен успокоить и утешить европейцев, влезших в непонятное и опасное. При этом, если сам Гринкевич собирается останавливать на «восточном фланге НАТО» российские войска, то в реальности, будущие «жертвы российской агрессии» готовиться к войне не спешат. Польша с начала этого года построила лишь 1 (один!) километр оборонительных укреплений. А Эстония, назначенная первой потенциальной жертвой – лишь 28 бункеров из запланированных 600 штук. Явно не успеют к концу 2027 года, когда «План победы» должен реализоваться на земле. Но, пока есть только бумага, которую еще толком никто не видел. Небогато. И не случайно, в комментарии пресс-секретаря европейской сухопутной группировки НАТО, сквозит нотка отчаяния:

«В неустойчивой и сложной глобальной обстановке нужно уже сейчас создать условия, чтобы сдержать агрессию и, если придётся, победить при нападении». Если придется…победить… По плану «Теория победы»… Безумие. Хочется спросить европейцев: а другие варианты вы не рассматривали? Например, прекратить разжигать войну на Украине, снять санкции с России, вернуть деньги и скифское золото, попросить прощения за пролитую нашу кровь? Судя по «Плану победы», в Европе начали о чем-то задумываться, возможно, впервые с 22 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удары «Гераней» начали переламывать ход СВО: как Россия взломала небо Украины

«Чистильщики» неба на подступах к Донецку: как российские зенитчики защищают мирных жителей Донбасса