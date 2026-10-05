Некоторые европейские аналитики, уже поспешили назвать «Теорию победы» так называемым «психотерапевтическим планом» НАТО. Фото: REUTERS.

Боятся или опасаются

Официальная презентация «Теории Победы» запланирована на 12 октября в Варшаве. В этот день, «Теорию Победы» должен представить высокопоставленной натовской публике, сам Алексус Гринкевич, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Блока в Европе. Почему его самые важные части стали известны общественности? Есть два мнения. В «цифровой век» сохранить тайные планы можно только на бумаге, теоретически. Мнение второе – это сознательная утечка «Теории Победы» с целью введения противника, то есть – нас, в заблуждение.

Изучив куски Плана, я отверг второе мнение. Технически, «План» полностью соответствует реалиям современной, доселе невиданной войны. И писали его, буквально кровью, изучая ход СВО, учитывая стремительно-меняющуюся обстановку. Например, еще в апреле, никто и не предполагал, что в тылах и на линии фронта, массово (разовое применение было и раньше) появятся дроны с ИИ, самостоятельно выискивающие и опознающие цели. В прошлом году это было фантастикой, а теперь – реальность. И в «Теории Победы» все тоже учли. Но, политически, план до реальности не дотягивает.

Самый главный момент – план НАТО посвящен именно нам, России. Мы, рассматриваемся Европой, европейской частью Блока, как главный, агрессивный враг, собирающийся атаковать. И при этом, не собирающийся это делать. О чем заявлялось первыми лицами России многократно.

Люди, писавшие этот план, очень хотели подать Россию в виде агрессора. В психологии это называется «перенос вины». «Теория Победы» посвященная именно оборонительным действиям НАТО в случае вторжения в Россию на территории стран, входящих в Альянс. Имеются в виду так называемые «младонатовцы», свежепринятые члены типа Финляндии и Прибалтики, поверившие в себя и от того, зло тявкающие на Россию без перерывов на обед, праздники и выходные. Встречный вопрос, который, кстати, очень любит задавать условному Западу наш Верховный – «когда принимали, вы чем думали?». План «Теория Победы» - неожиданный ответ на этот риторический вопрос. НАТО, постоянно демонстрируя агрессию, открыто помогая бандеровцам, на самом деле, Россию очень боится. Как минимум – опасается.

Создатели плана "Теория победы" очень хотели подать Россию в виде агрессора. В психологии это называется "перенос вины". Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Банальности и реальности

Любопытно, что «Теорию Победы» натовцы уже официально прокомментировали фантастически-бессмысленной банальностью, что-то вроде «ешь суп – в нем вся сила». Пресс-секретарь Алексуса Гринкевича, отвечающего за оборону ЕС, полковник Мартин О'Доннелл, заявил: «Теория победы Верховного главнокомандующего проста: сохранить преимущество НАТО». И так, что предлагается сделать для обуздания «агрессии России»?

Первый пункт просто гениален:

1. Остановить вторжение России сухопутными силами НАТО на Восточном фланге.

Кое-что из этой банальности можно выжать. Какие страны входят в этот восточный фланг? Это, внимание, Финляндия, с самой протяженной границей с РФ, которую не известно как и чем будут прикрывать. Возвращаясь к вопросу «чем думали, когда принимали?». И давно знакомые нам некрупные страны-русофобы Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Остальные страны «восточного фланга» с Россией не граничат, а значит, будущий театр боевых действий уже обозначен. Украину, рвущуюся в НАТО, в план не вписали даже карандашом.

Полковник Мартин О'Доннелл: «Теория победы Верховного главнокомандующего проста: сохранить преимущество НАТО».

Как предполагается действовать? Европейская военная бюрократия, тут же садиться на своего любимого конька и начинает придумывать термины и как бы военные словесные обороты, малопонятные аббревиатуры. Дословно:

2. «Задействовать «Инициативу по сдерживанию на восточном фланге (EFDI)».

Что это? В этом пункте сокрыт опыт, полученный европейскими натовцами на Украине или с помощью аналитики. Предполагается остановить «российское вторжение» с помощью «дешевых беспилотных систем». То есть, словосочетание FPV-дрон, в НАТО пока не освоили.

Далее – применение ИИ для обнаружения и распределение целей. И самое неприятное, что обширнейшую «библиотеку целей» НАТО собрало на Украине за последние 6-10 месяцев. Например, согласно обновленной «библиотеке целей» дронов с ИИ типа «Хорнет» («Марсианин -2») под удар автоматически попадают любые гражданские легковые машины с любыми предметами на крыше. Как правило, у военных на крыше стоят так называемые «тазики». Они реально на тазики похожи – радионепроницаемые колпаки, закрывающие систему РЭБ от дождя или пыли. С той же целью используются аэродинамические багажники-кейсы. Теперь – это признаки цели. Я привел лишь один пример, и нет сомнений, что бандеровцы щедро делились этой информацией с НАТО.

Еще «План Победы» нелогично предлагает «атакуемым» занять глухую оборону и создать единую сеть дронов и огневых средств. К сожалению или к счастью, любые оборонительные объекты сейчас «разматываются» в считанные дни, а создать работающую систему управления оборонительным боем, можно только на практике. Реальной практике, не полигонной. Ее у НАТО нет, а передать ее из Киева невозможно.

Страх расплаты

После изучения «Теории победы», можно выйти на второй любопытный вывод, после европейских фантомных болей. Похоже, что самый главный донор НАТО – США, давно и твердо предложил ЕС самому выпутываться из опасной ситуации с Россией. Американцы это дали понять с помощью самого точного аргумента, отказавшись финансировать поставки оружия для ВСУ. Это был первый неприятный звоночек для ЕС.

Второй звоночек – вывод американских войск из Европы на Ближний Восток. Пока вывели 5 тысяч, планируют вывести больше половины всего контингента – около 40 тысяч. Сам главком Гринкенвич на это жаловался публично, возможно, это и подвигло его к написанию «Теории победы». Безвыходность и печальные перспективы, страх от расплаты за содеянное.

Нет сомнений, что в 2023 году, до и сразу после провалившегося «контрнаступа ВСУ», в ЕС искренне верили, что Россия вот-вот падет, нужно только немного помочь ее врагу. Прошло три года, Россия сдаваться не собирается, более того, совершенно спокойно, всего за пару месяцев, обрушила экономику огромной квазиевропейской страны и устроила ей морскую блокаду. И в теории, может устроить такое же, хоть Румынии, хоть Дании. Договариваться (читай – сдавать свои интересы) Россия с Европой больше не собирается, а просто продолжает забирать все, что считает по праву своим. В ЕС поняли, что они «накануне грандиозного шухера». Что делать-то? Написать план!

Некоторые европейские аналитики, уже поспешили назвать «Теорию победы» так называемым «психотерапевтическим планом». Который должен успокоить и утешить европейцев, влезших в непонятное и опасное. При этом, если сам Гринкевич собирается останавливать на «восточном фланге НАТО» российские войска, то в реальности, будущие «жертвы российской агрессии» готовиться к войне не спешат. Польша с начала этого года построила лишь 1 (один!) километр оборонительных укреплений. А Эстония, назначенная первой потенциальной жертвой – лишь 28 бункеров из запланированных 600 штук. Явно не успеют к концу 2027 года, когда «План победы» должен реализоваться на земле. Но, пока есть только бумага, которую еще толком никто не видел. Небогато. И не случайно, в комментарии пресс-секретаря европейской сухопутной группировки НАТО, сквозит нотка отчаяния:

«В неустойчивой и сложной глобальной обстановке нужно уже сейчас создать условия, чтобы сдержать агрессию и, если придётся, победить при нападении». Если придется…победить… По плану «Теория победы»… Безумие. Хочется спросить европейцев: а другие варианты вы не рассматривали? Например, прекратить разжигать войну на Украине, снять санкции с России, вернуть деньги и скифское золото, попросить прощения за пролитую нашу кровь? Судя по «Плану победы», в Европе начали о чем-то задумываться, возможно, впервые с 22 года.

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