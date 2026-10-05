Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Выступая 3 октября на официальной церемонии в Бремене по случаю Дня германского единства, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер провел прямую историческую параллель с крахом первой немецкой демократии. Штайнмайер заявил о том, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской республики в связи с деятельностью, как он сказал, «экстремистских политических сил». Конечно, в первую очередь имелась в виду оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Заявление немецкого политика прокомментировала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

КРИВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

- Мария Владимировна, как вы считаете, чем вызвано это запугивание немецкого населения призраками прошлого?

- Штайнмайер попытался провести аналогию с прошлым, но смысл ее получился совершенно противоположным тому, на что он, видимо, рассчитывал. Президент якобы опасается повторения Веймарской республики в нынешней ФРГ. Но с чего тогда все началось? С того, что спонсируемая, в том числе извне, гитлеровская НСДАП пришла к власти и тут же запретила оппозицию. Ну а что же мы видим из параллелей сегодняшнего дня? Правящие политические силы в Германии, с которыми ассоциируется Штайнмайер, исполняют вовсе не заказ немецкого народа, а тот, который им подкидывают из-за рубежа. Напомню, что партия «Зеленые», например, полностью создавалась под глобалистские нарративы. Скажем, подкидывались идеи о необходимости запрета на территории Германии атомной энергетики. Вот сейчас немцы расхлебывают печальные последствия.

Вся история русофобии на примере того же самого «Северного потока» тоже шла с Запада, из Америки. Вспомним, как Байден, Нуланд и другие американские политики требовали от Берлина прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере. И в конце концов, прямо начали угрожать, что этот проект уничтожат, что потом и случилось.

А немецкие партии из правящей коалиции - те же социал-демократы или христианские демократы (хотя что там вообще осталось от христианства после их извращенных трактовок природы человека) - просто стали такими, знаете, телефонными проводами, по которым транслируются заокеанские интересы. Именно эти партии пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные, оппозиционные силы, но никак не наоборот. Они всем скопом навалились на оппозиционную «Альтернативу для Германии», пытались ее маргинализировать, запугать немцев. Только сейчас им это делать гораздо труднее, учитывая, что немцы на выборах поддержали АдГ, несмотря ни на какие запугивания.

ПООЩРЯЮТ КИЕВСКИЙ НАЦИЗМ

- Власти называют АдГ фашистской, но сами поддерживают неонацистский киевский режим.

- Именно правящая коалиция Германии спонсирует этот режим, который не скрывает коллаборационизма своих гитлеровских приспешников того периода. Причем спонсируют всеми способами – поставками оружия, деньгами, политической поддержкой. В Берлине что - не видят, как киевский режим своими символами сделал Бандеру и Шухевича, а теперь еще и пантеон всей этой нацистской швали создает? Всё видят, но выдают на это полный кредит. Вот вам прямая историческая параллель.

Между тем и в саму европейскую политику возвращается неонацизм. Своей безумной политикой Запад спровоцировал невероятные волны миграции в Европу. И это вызвало серьезнейшие социальные осложнения на территории стран Европейского союза. Власти теперь неуклюже объясняют своим гражданам, что, мол, вот надо потерпеть, такова судьба и т.д. А это не судьба, это их политика. Но они в этом не признаются и этим усиливают межнациональную ненависть, расизм и ксенофобию, сталкивая людей в этих обстоятельствах.

САМИ ОБНУЛИЛИ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

- Известно, что Веймарская республика рухнула из-за глубоких проблем в экономике. Но президент Германии об этом факте не упомянул.

- На тот момент Германия была экономически обескровлена. Но посмотрите, что сейчас творится с их экономикой. Из мировых лидеров Германия буквально за несколько лет рухнула в глубины столетней давности. Обрубив себе возможность получения российских энергетических ресурсов по заведомо понятной и справедливой цене в виде долгосрочных контрактов, они обнулили все планы своего собственного развития. И теперь Штайнмайеры, Мерцы и прочие пытаются впихнуть дряхлеющую экономику в прокрустово ложе кошмарной милитаризации. Посмотрите: первый квартал 2026 года - 4,5 тысячи корпоративных банкротств. Volkswagen сократил 35 тысяч сотрудников, Bosch - 22 тысячи, ThyssenKrupp – 11 тысяч.

Они это понимают, и могут сделать главное. Надо принять, по сути, единственно правильное решение – начать работать в интересах немецкого народа, а не действовать по окрику, откуда бы он ни исходил. Понять, что все-таки Германия – это страна с историей очень сложной, но в том числе и с историей настоящих достижений. Пока не поздно, ее надо возвращать именно на те рельсы.

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

- Причем свое заявление Штайнмайер сделал в День национального единства, знаменующий объединение Германии.

- Им бы надо было в этот день поблагодарить всех тех, кто поддержал объединение их страны. Это был Советский Союз, который выступал открыто за то, чтобы дать возможность немецкому народу воссоединиться и дать шанс этой нации на будущее уже после денацификации. Я хочу сказать, что такую позицию занимали далеко не все на Западе - англосаксонский дуэт выступал крайне против объединения Германии. Мы, пострадавшие больше других от гитлеровской агрессии, все же проявили благородство. И вот сейчас в День германского единства они вместо слов благодарности опять пытаются навесить на нас какую-то фальшь и ложь.

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