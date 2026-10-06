Трамп одной рукой подписывает санкционный закон против России, а другой откладывает его в сторону, смягчая ограничения в отношении нашей страны. Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Когда Дональд Трамп в середине сентября подписал скандальный закон об «адских санкциях» против России, наши недруги за рубежом возликовали. Дескать, Вашингтон вернулся в общий западный лагерь и теперь ударит по русскому экспорту 500-процентными тарифами, а заодно придушит высокими пошлинами государства, покупающие российские нефть и газ.

Но идут дни, а про закон в Америке словно забыли. Мало того, появились слухи, что в Белом доме уже подумывают о смягчении драконовских мер, потому что не с руки сейчас наказывать Москву. Например, в США дефицит дизельного топлива, а Россия - один из главных его экспортеров.

Так есть ли угроза, что санкции заработают? Или их положат под сукно? Об этом мы поговорили с политологом Дмитрием Саймсом, прекрасно знающим американскую политическую кухню изнутри, и известным российским специалистом по США Дмитрием Дробницким.

ДО ВЫБОРОВ БУДЕТ ТИХО

- Когда Трамп подписывал этот закон, он реально собирался его задействовать?

Саймс: - Ему нужно было разрешение на санкции, но без того, чтобы обязательно их применять. Но, мне кажется, Трампу нравится идея, что он будет вести с Россией переговоры по Украине в ситуации, когда на нас наведено дуло пистолета. К тому же Конгресс, одобривший закон на двухпартийной основе, будет президента к этому подталкивать. Однако Трамп не может ввести против РФ действительно болезненные санкции, не ударив по Китаю и Индии. Но тогда бы существенно подорожали нефтепродукты. А это для Дональда было бы очень плохим подарком накануне промежуточных выборов.

Дробницкий: - До выборов в Конгресс 3 ноября, скорее всего, телодвижений не будет. А вот потом начнется политическая игра вокруг этого пакета. Ведь по сути, это закон о наказании наших торговых партнеров за то, что они не поддержали призыв Запада к изоляции России. А значит, под эти ограничения должны попасть Китай, Индия и даже некоторые страны ЕС. Станет ли Трамп с ними со всеми ссориться? Не факт!

ЗАКОН МОГУТ СМЯГЧИТЬ

- Может ли он обложить пошлинами только нас, а вторичные санкции против партнеров РФ не вводить?

Саймс: - Наверное, это возможно. Но между США и Россией сейчас такой ничтожный товарооборот, что это стало бы лишь небольшим раздражителем. А потом ведь в законе прописано не только повышение тарифов, но и персональные санкции против конкретных лиц, начиная с Президента РФ Владимира Путина. Мне кажется, вряд ли Трамп стал бы приглашать российского лидера на саммит «двадцатки» в Майами, если бы замысливал какую-то каверзу.

Дробницкий: - Думаю, Трамп будет держать наготове именно пакетное решение. И здесь главным станет вопрос о надежности наших партнеров. Если они решат, что им выгоднее иметь дело с США, то применение этого закона грозит нам некоторыми неприятностями. Но вероятность того, что Индия и Китай полностью прогнутся под санкции, практически равна нулю.

- Так, может быть, лучше спустить закон на тормозах?

Саймс: - Трамп всегда может сказать, что в интересах национальной безопасности он не будет эти санкции применять. И сослаться при этом на какие-то деликатные переговоры, на некие новые возможности и так далее. Но это не дает ему права на иммунитет от крайне негативной реакции в Конгрессе и СМИ.

Дробницкий: - У президента есть возможность добавлять послабление или исключение в любой санкционный закон. Он издает указ, а Конгресс может потом решать, оправданно это было или нет. Но отменить президентский указ он не вправе.

Из досье КП Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

НАМ НАДО УСКОРЯТЬ РАЗВИТИЕ

- Что надо делать России, памятуя о наличии этого закона?

Саймс: - Активно идти своим путем развития. Европейские страны, поддерживающие киевский режим, сейчас на глазах становятся прямыми участниками конфликта и пытаются спровоцировать Россию на военный инцидент. Обвинят во всем Москву, и тогда на Трампа возникнет очень большое внешнее и внутреннее давление с требованием ввести все эти «адские санкции». Надо быть осмотрительнее, но и собственными интересами бесконечно не поступаться.

Дробницкий: - Исходя из этого закона мы должны ускорить все проекты технологического лидерства. Надо вместе с партнерами начать на деле, а не на словах отказываться от долларового обращения. А товарами мы, Евразия, в целом себя обеспечим. Необходимо раз и навсегда оставить надежды на то, что со временем все вернется и будет, как когда-то. Сейчас огромное количество иностранных компаний, в том числе те, которые присоединились к санкциям, пытаются зайти обратно: мол, давайте договоримся - и мы через два года к вам снова придем. Не получится! Либо вы платите неустойку и тогда заходите с полной локализацией, либо до свидания. Другого варианта нет!

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