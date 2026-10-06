Подрастающее накопление: Нужно ли материально помогать своим детям и как делать это правильно

- Кто-то хранит деньги в банке, кто-то под подушкой. А я сразу и в банке, и под подушкой! Фото: Евгения ГУСЕВА.

Наверное, всех, кто родился в СССР и жил в 90-е годы, не переделать. Мы хотим дать нашим детям и внукам то, чего у нас самих не было. И не задумываемся, что порой оказываем им медвежью услугу. Как сколотить капитал для потомков? Надо ли оставлять им кучу денег или квартиру? А может, действовать по-другому: пусть зарабатывают сами, а мы - в кругосветный круиз? Заманчиво, но давайте разберемся в нюансах.

ПОДАРЕННОЕ ЛЕГКО ОТПУСКАЕМ

- Недавно одна мама поделилась со мной историей из жизни, - рассказывает федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов. - Они с мужем пятнадцать лет во всем себе отказывали - откладывали сыну на «жизнь». Каждый месяц как часы. А в девятнадцать он за полгода спустил все на машину, поездки и друзей. А они на это смотрели и даже сказать ему ничего не могли - формально-то это были его деньги…

Так что подарить ребенку на совершеннолетие крупную сумму денег - звучит солидно. Но часто никак ребенку не помогает.

- Дело в том, что неожиданно полученные деньги мозг воспринимает как «бонус», а бонусы тратятся легко. Заработанное мы бережем, подаренное отпускаем, - объясняет Ольга Медяник, кандидат психологических наук, руководитель программы «Поведенческая экономика и экономическая психология» СПбГУ.

- Юридическое совершеннолетие наступает в 18 лет, но опыт управления крупным капиталом автоматически в этот день не появляется. Если ребенок никогда самостоятельно не распоряжался серьезными суммами, а в 18 лет внезапно получает несколько миллионов рублей, родители фактически проводят очень дорогой эксперимент, - говорит Елена Требина, финансовый советник, руководитель TEV Consulting.

Фото: NataliyaBack/Shutterstock/Fotodom

КВАРТИРА КАК ЗОНА КОМФОРТА

Тогда, может, подарить ему на 18 лет квартиру? И не нужно будет ребенку идти на первую попавшуюся работу, лишь бы были деньги, чтобы снимать жилье и копить на ипотеку. Можно спокойно доучиться и выбрать профессию по душе. Но не все так просто…

- Жилье решает главную финансовую проблему молодежи, и это огромный плюс. Но есть закономерность: мы больше ценим то, во что вложили собственные силы. Квартира, полученная полностью даром, может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Мотивацию убивает не квартира, а ощущение, что и дальше тебе тоже все дадут, - говорит Ольга Медяник.

- С точки зрения мотивации: если у молодого человека уже есть жилье, у него меньше стимула зарабатывать на квартиру. Я наблюдал такое не раз. Молодой человек получает от родителей собственное жилье в 20 лет. Работает кассиром, получает 35 тысяч. Жить ему есть где, а зачем стремиться дальше? Он не ищет повышения, не учится, не пробует себя в новых направлениях. Квартира стала не стартовой площадкой, а зоной комфорта, из которой нет необходимости выходить, - говорит Сергей Красноусов.

Да, дети бывают разные. Кто-то амбициозен сам по себе. И для него собственное жилье не станет демотиватором. А для тех, кто более пассивен, такой «подарок» от родителей станет грузом.

- Кроме того, покупая жилье пятилетнему ребенку «на будущее», семья фактически делает ставку на конкретный город, район и будущий образ жизни. Но через 15 лет ребенок может учиться и работать совсем в другом месте. Поэтому разумнее сначала сформировать капитал, а решение о недвижимости принимать ближе к моменту, когда становится понятна жизненная траектория ребенка, - говорит Елена Требина.

МЕЖДУ ПОМОЩЬЮ И МОТИВАЦИЕЙ

Рекомендаций несколько. Во-первых, повышаем финансовую грамотность детей с самого детства. Учим обращаться с деньгами, хранить их и разумно использовать. Естественно, родителям желательно тоже придерживаться этих правил. Чтобы не было, как с книжками, когда папа и мама сидят в смартфонах, а ребенка заставляют читать. Во-вторых, копим только на разумные цели.

- Двадцать лет целенаправленно копить на дорогой автомобиль, роскошную свадьбу или другое потребление я бы не стала. Родительский капитал, на мой взгляд, эффективнее использовать для того, чтобы расширить способность ребенка самостоятельно создавать доход и капитал, - говорит Елена Требина.

- Главный принцип: деньги должны быть целевыми. Не «вот тебе миллион», а «вот тебе капитал на образование и старт». Разумные цели - образование, деньги на первый взнос по ипотеке, открытие бизнеса, финансовая подушка безопасности на случай тяжелой жизненной ситуации, - говорит Сергей Красноусов.

И, в-третьих, передавать капитал нужно только на принципе софинансирования.

- Ребенок сам накопил определенную сумму на разумную цель - родители добавили свою часть. Тогда семейный капитал становится усилителем собственного усилия, а не его заменой, - считает Елена Требина.

- Примерная формула: помощь покрывает 30 - 50% крупных жизненных целей, остальное - на ребенке. Этого достаточно, чтобы снять базовую тревогу и дать старт, но не настолько, чтобы пропала мотивация, - говорит Сергей Красноусов.

КСТАТИ

Сначала «надеваем маску на себя»

Жертвенность есть в нашей идентичности. Мы готовы ущемить себя в чем-то, лишь бы помочь другим. Особенно самым близким людям. Но в финансах нужно быть чуточку расчетливее. Финансовые эксперты советуют все же думать в первую очередь о себе.

Как в самолете: «Надеваем маску на себя, а потом на ребенка». То есть сначала сформировать капитал для себя любимых. Чтобы при выходе на пенсию быть самостоятельными. А уже на оставшиеся средства формировать кубышку для будущих поколений. Или хотя бы делать это параллельно.

- Не стоит жертвовать своим будущим. Родители без пенсионных накоплений со временем становятся финансовой нагрузкой для тех же самых детей. Лучший подарок ребенку - финансово независимые родители, - говорит Ольга Медяник.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Учимся купить

Позиция «пусть сами всего добиваются» - тоже крайность. Поэтому какой-то капитал для своих потомков собрать все же стоит.

Вопрос - в чем именно его копить. Тут можно использовать те же самые финансовые инструменты, что и для наших собственных целей.

Вклады в рублях, накопления в наличной валюте (если вдруг так спокойнее), индивидуальный инвестиционный счет (чтобы получать налоговые вычеты), программа долгосрочных сбережений с (софинансированием от государства).

Конкретный выбор зависит от целей и сроков.

- Совет поведенческого экономиста: дайте счету имя. Не «брокерский счет N°.», а, например, «Машин университет». Деньги с понятным ярлыком мозг гораздо неохотнее тратит на что-то другое. Лучше откладывать понемногу, но регулярно. И лучше настроить для этого автоплатеж. Три тысячи каждый месяц надежнее, чем «потом сразу много», - советует Ольга Медяник.