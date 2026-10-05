Сборка российских БПЛА «Герань». Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

«Мосты — это жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны. Россия уже шесть раз нанесла удары по двум киевским мостам. Мы призываем партнёров к решительной реакции!» — настойчиво обратился к миру напористый глава МИД Украины. Рекомендую его читать где-нибудь на трассе Р-280 «Новороссия», по которой я колесил в последнюю неделю. Там этот эмоциональный пассаж звучит особенно трогательно. К сведению инициативного Андрея Сибиги, между Бердянском, к примеру, и Мелитополем не осталось ни одного целого моста.

Одни лежат в речках, как сброшенные с плеч коромысла, другие стоят с пробитым полотном. Движение пущено понизу, по объездам, над которыми на столбах натянута сетка от дронов. Украинским операторам удобно подлавливать там замедляющие ход фуры. И каждый раз после того, как большегруз потушат, сетку приходится восстанавливать. У Владимировки, где дроны ВСУ добили мост через Корсак, легковушка провалилась в пролом — фото потом гуляло по украинским пабликам как охотничий трофей.

Про артерии, Андрей Иванович, вы правы. Без них — никуда. Только за лезвие первыми взялись не мы. Хронологию ударов по нашим мостам в газетный формат уместить сложно — нужен отдельный справочник толщиной с энциклопедию. Напомню лишь самые громкие атаки.

Глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

8 октября 2022-го — Крымский мост. Фура, набитая взрывчаткой. Три пролёта в проливе, пять погибших, среди них — люди в легковушке, ехавшей рядом в отпуск. Летом 2023-го взялись за Чонгар: 22 июня по мосту отработали Storm Shadow, 6 августа ударили снова, заодно с Геническом, где перебили ещё и газопровод. 17 июля опять атаковали Крымский мост — морскими дронами. Белгородцы Алексей и Наталья Кулик ехали с 14-летней дочкой к морю. Родителей не стало, девочка попала в реанимацию.

А вспомните июнь 2025-го, перегон Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Автомобильный мост подорвали с расчётом, чтобы он лёг на пассажирский поезд Климов — Москва. Семь погибших, 104 раненых. Через четыре часа — Железногорский район Курской области: железнодорожный мост взорван под грузовым поездом, состав рухнул на автодорогу.

Все эти годы украинские мосты стояли нетронутыми. Мы били по переправам только там, где они упирались во фронт и везли снаряды непосредственно на передок. Мосты в глубоком тылу, по которым катались троллейбусы и поезда метро, оставались вне списка целей. Но если советник офиса Зеленского пан Подоляк называет Крымский мост «законной военной целью», то рано или поздно бумеранг должен был вернуться.

Мосты военного значения

И он вернулся «Бандеролью». Точнее, «Геранью». Первый удар пришёлся по Южному мосту. Его открыли 25 декабря 1990 года, за год до того, как страна, его построившая, перестала существовать. Последний большой подарок Союза Киеву: 1256 метров, один пилон высотой 133 метра, главный пролёт в 271 метр висит над Днепром без промежуточных опор. Держат всю эту махину 144 стальные ванты — гамак, растянутый между берегами. Посередине, между автомобильными полосами, идёт метро. Глава Деснянской райадминистрации Киева Максим Бахматов, много лет занимавшийся в мэрии транспортом, оценивает долю Южного в 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной Украиной. С левого берега к мосту выводит трасса М-03 — на Харьков, Изюм и Славянск. С правого — выезды на Одессу по М-05 и через кольцевую на Житомир и Чоп по М-06.

Теперь представьте фуру с польской границы. Львов, Ровно, Житомир, Киев — и дальше ей надо на тот берег, к Славянску и Краматорску. Либо через Южный, либо в объезд через Канев, Черкассы или Кременчуг — сотни лишних километров и лишние сутки, за которые на фронте многое успевает случиться. Да и выдержат ли те мосты такой грузопоток?

Северный мост, атакованный следом, старше и скромнее. Открыт 3 декабря 1976 года, тоже вантовый, 816 метров, по четыре полосы в каждую сторону, а стальных канатов в нём намотано 54 километра. «Переброска войск и военных грузов», — охарактеризовало его функционал Минобороны. И он понятен по карте. Северный — часть Малой окружной, обхода, по которому транзит идёт, не ныряя в центр.

Очевидно, оба моста выбраны по двум причинам. С одной стороны — основа военного трафика с западного на восточный берег. С другой — уязвимая вантовая конструкция. Если серьёзно повредить натяжные тросы, переправа закрутится и просядет. А то и обвалится.

У вас «ус» приклеился

Любопытно, что до Киева уже играючи дотягиваются реактивные «Герани». Скорость — до 500 километров в час, боевая часть 40–50 килограммов. По Украине уже ходят легенды о новом типе боеприпаса — кумулятивно-режущем. Основной заряд — около 40 кг плюс четыре модуля, созданные, цитирую, «для перерезания металлических конструкций кумулятивной струёй». Не взрывать, а резать. Сначала удачно испытали на вышках ЛЭП — рухнули как подкошенные. Затем перешли к мостам.

На месте взрыва БПЛА на мосту через Днепр, Киев. Фото: REUTERS.

Вторая «изюминка» — «усы», которые на снимках дронов разглядели в конце сентября. Это инициатор взрыва, чтобы детонация произошла в момент соприкосновения с целью. Это нужно, чтобы дрон не проскочил, например, сквозь ванты. Тогда его взрыв будет бесполезен. Пытливые наблюдатели уже обнаружили характерные повреждения и на вантах, и на опорах Южного. На Северном дрон вдобавок пробил дырень прямо в полотне. Пробоину в асфальте заделать несложно. Сложно делать это, зная, что завтра прилетит снова.

ВСУ показали нам эту тактику в 2022-м на Антоновском мосту в Херсоне. Полторы сотни прилётов HIMARS его не обрушили, но сделали невозможным безопасный проезд. После удара в ночь на 27 июля его закрыли для всех. Снабжение города и правобережной группировки шло паромами и понтонами, а мост стоял — целый на вид, но бесполезный.

Третье — глаза. «Старлинка» у нас нет, свой «Рассвет» ещё не раскрутился на полную катушку. Но «Герани» снимают попадания с воздуха так, будто над Киевом висит наш собственный спутник. Удар по бизнес-центру «Инком» снимал реактивный дрон, который одновременно работал ретранслятором для идущей на цель «Герани». Это и есть меш-связь: картинку передают по цепочке, от аппарата к аппарату до самого оператора, и он видит, куда влетает.

Просьба освободить вагоны

Первые удары сразу показали, что работа по мостам благотворно влияет и на самоощущение как рядовых горожан, так и искушённых в политике «ястребов». Рынок недвижимости вдруг отметил резко подскочивший уровень предложений долгосрочной аренды квартир в Киеве — люди уезжают и сдают своё жильё. Риелторы Ивано-Франковска логично фиксируют рост спроса на трёшки — для семей с детьми.

На Майдане 3 октября собралась акция за мир. По призыву одесского журналиста и военнослужащего Александра Тодорова, который сам сидит в СИЗО с 19 сентября — СБУ взяла его за самовольное оставление части. Народу пришло больше, чем на первый сход 10 сентября. Требование одно: договариваться.

Прозрел отъявленный нацист, террорист, экстремист и просто «одесский душегуб» Гончаренко*. Депутат Рады, который 2 мая 2014 года ходил с камерой по ещё не остывшему Дому профсоюзов и рассказывал, как «выкурил сепаратистов», теперь пишет, что у Украины нет денег, она проигрывает и теряет огромное количество людей. Он предлагает договариваться — и о внеблоковом статусе, и о русском языке, и о православной церкви…

Что ещё висит над Днепром

Вот что «Герань» животворящая делает! И ведь оба атакованных моста ещё висят. И они не единственные на Днепре. В Киеве девять мостов, и из автомобильных только Дарницкий официально работает без ограничений. Мост Патона 1953 года, первый в мире цельносварной, после обследования получил вердикт «остаточный ресурс — ноль лет». На мосту Метро 1965 года идут противоаварийные работы. Южный и Северный — «ограниченно работоспособные», и это ещё до «Гераней». Самостийностью умудрились ушатать за 30 лет. Подольско-Воскресенский строили 30 лет и открыли по всем полосам только в 2025-м. Плюс железнодорожные — Дарницкий и Петровский.

Ниже по течению — Канев, Черкассы, Светловодск, Кременчуг, Каменское, Днепр, Запорожье. Всего по Днепру около 29 переходов. Вантовых, то есть с тросами, которые можно резать, — два киевских, пешеходный Парковый и новый запорожский через Старый Днепр. Остальные — бетон и стальные балки, реактивным дроном их не уронишь, тут нужны тяжёлые бомбы. Часть переходов и вовсе идёт по гребням плотин ГЭС — от Каневской до ДнепроГЭС. Плотину дронами рушить никто не станет. Но трасса по ней — такая же дорога, с полотном, которое закрывают на осмотр и ремонт после каждого прилёта.

При этом замечу, что стабильное снабжение страны — это один из признаков государственности. Мы методично бьём по её столпам, лишая Киев равновесия. От моря отрезали, металлургию убили, железную дорогу вынесли, зерно вывозить нечем — уже жалуются на дефицит локомотивов. Лишив незалежную возможности свободного перемещения грузов между левым и правым берегом, мы бьём не только по стратегической военной логистике, но и по физической основе неделимости страны. А это, в свою очередь, бьёт по той самой государственности. И чем её меньше, тем больше анархии и разброда на фронте.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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