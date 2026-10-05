Французский авианосец "Шарль де Голль". Фото: Johan Nilsson / TT, Keystone Press Agency, Global Look Press

Единственный французский атомный авианосец «Шарль де Голль» сегодня загорелся. Это случилось на базе в Тулоне, где корабль находится с августа. На базу он пришел из восточной части Средиземного моря для планового ремонта, который собирались закончить в декабре.

Огонь вспыхнул в трюме рядом с авиационным ангаром при работе с паяльной лампой. О пожаре стало известно из сообщения Морской префектуры Средиземноморья.

ПОЖАРНЫЕ ПРИБЫЛИ ДАЖЕ ИЗ МАРСЕЛЯ

Сигнал тревоги сработал за полчаса до полудня по местному времени - пламя охватило помещение размером в 10 «квадратов». Судя по хронологии дальнейших событий, возгорание было не из тех, что можно залить одним огнетушителем - сперва экипаж пытался справиться своими силами, потом с базы на борт отправили пожарную команду, на помощь ей даже примчались даже морские марсельские пожарные.

Полностью потушить огонь получилось только через два с половиной часа.

Французские военные заверяют: не пострадал ни один из двух ядерных реакторов типа K15. Это французская разработка, мощность каждого около 150 мегаватт. (Для сравнения: один энергоблок стандартной французской АЭС вырабатывает около 1200 мегаватт). Нет и пострадавших моряков.

ИСТОРИЯ АВИАНОСЦА «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ»

Авианосец «Шарль де Голль» был официально введен в строй в 2001 году. Его собратья с ядерными силовыми установками есть только у США - там их 12 штук, а вот у французов такой один. С его палубы могут взлетать истребители, несущие ракеты с ядерными боеголовками.

Корабль способен разворачивать авиагруппу из 40 аппаратов, уничтожать воздушные цели или охотиться на подлодки.

Пожар - далеко не первый инцидент на борту «Шарля де Голля». На испытаниях перед «госприемкой» в 2000 году в Атлантике у авианосца отвалилась лопасть гребного винта, оно еле догреб до берега.

Годом спустя двое матросов сильно отравились при очистке цистерн со сточными водами.

После ремонта в 2009 году корабль почти сразу снова сломался - подвела трансмиссия вала, пришлось опять уйти в док на несколько месяцев.

В 2021 году авианосец столкнулся с польским парусником - ее шкипер заснул и не реагировал на предупреждения.

Французский атомный авианосец «Шарль де Голль» был официально введен в строй в 2001 году. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЗАГОРИТСЯ РЕАКТОР АВИАНОСЦА

Французы задумали построить второй авианосец «France Libre», который должен заменить «Шарля де Голля». Но строительство, оцененное минимум в 10 миллиардов евро, начнется только в начале 2030 годов.

А пока во Франции рассуждают на тему: что было бы, если бы пожар охватил зону реакторов?

На время стоянки в Тулоне их останавливают, но ядерное топливо внутри продолжает выделять остаточное тепло - поэтому установки нуждаются в постоянном охлаждении. Если насосы охлаждения отключатся, металлические топливные элементы могут расплавиться и стечь на дно реактора.

Радиоактивная «лава» выльется в защитную оболочку - капсулу из стали и бетона. Ее придется залить водой, но если это не сработает, рванет и капсула, произойдет радиационный выброс, придется эвакуировать весь Тулон и его окрестности.

Авианосец будет безвозвратно потерян - его дезактивация или утилизация займет десятилетия.

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