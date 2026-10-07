Крутые? Почему крысы из центра Москвы не пускают к себе мигрантов из других районов

Типичная московская серая крыса Rattus norvegicus. Она же пасюк. Фото: 22August/Shutterstock/Fotodom

Московские крысы только с виду выглядят одинаково – ну, почти одинаково. Популяции, расселившиеся по разным административным округам столицы, отличаются генетически. И довольно сильно. Некоторые живут обособленными общинами. Словно отдельные народы. Феномен обнаружили ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) и Института дезинфектологии Роспотребнадзора, которые пять лет отлавливали серых крыс (Rattus norvegicus) - весьма противных и вонючих «москвичей», облюбовавших помойки, подвалы, чердаки и подъезды.

С результатами генетического исследования знакомит «Российский журнал биологических инвазий».

Ученые, которыми руководил кандидат биологических наук Алексей Мальцев, старший научный сотрудник Лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих, исследовали ДНК крыс из 8 административных округов столицы – СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО, ВАО, САО и расположенного за МКАД Зеленоградского округа - ЗелАО.

Выяснилось, что крысиные предпочтения не сильно отличаются от человеческих – в смысле выбора места жительства. Крысы, как и многие москвичи, считают престижными районы, расположенные в центре Москвы (ЦАО) и на юго-западе (ЮЗАО). Разбираются, однако…

Куда более удивительно другое. Крысы, поселившиеся в Центральном административном округе, оказались мутантами, представляющими обособленное сообщество, у членов которого нет никакого желания его покидать. Они, наоборот, не пускают в свои районы чужаков – мигрантов, пытающихся там поселиться. Среди «центровых» альфа-самцов преобладают злобные и агрессивные, которые просто ненавидят «замкадышей» - особенно из ЗелАО, наиболее сильно отличающихся генетически.

«Центровым» мало чем уступают в избирательности «юго-западные». Хотя они охраняют свои районы чуть менее ревностно.

В остальных округах селятся кто попало. И «вход» туда – свободный.

Места отлова с указанием пойманных крыс.

То, что в ЦАО и ЮЗАО крысы живут изолированно от прочей «серой массы», продемонстрировали генетические структуры местных сообществ. Они свидетельствовали о крайней щепетильности представителей и представительниц «элиты», которые напрочь избегают половых контактов с мигрантами. В «престижных» районах процветает инцест - близкородственные связи. Или инбридинг, выражаясь более научно.

В других административных округах царит полная неразборчивость в интимных контактах. Там наблюдается огромное генетическое разнообразие, обусловленное высокой миграционной активностью – перемещениями из одного округа в другой. Зеленоградский округ - в смысле беспредельной крысиной тусовки - стал рекордсменом, а местные крысы представляют собой наиболее усредненных представителей той самой «серой массы».

«Крысиная элита» - выражение образное. Никакого особенного осознания собственной крутизны у жителей ЦАО и ЮЗАО, конечно же, нет. «Центровых крыс» ловили на территории Московского зоопарка – в окружении «полуурбанистического городского ландшафта». Удобнее места в столице просто нет. Там полно воды, всегда есть пища, много разнообразных укрытий. И главное – никто не травит ядами, не проводит дератизации. Крысы инстинктивно это ценят и охраняют, по сути, свой образ жизни, свои ресурсы, свою среду обитания. «Юго-западным крысам дорога близость к воде и природе – ее зеленым незастроенным участкам, в которых можно нарыть нор.

«Миграция серой крысы в Москве по предложенной нами гипотезе, - пишут ученые, - происходит по разветвлённой сети рек и каналов, начиная от реки Сходня в Зеленограде за МКАД и далее по Москве-реке в пределах МКАД до юга-востока Москвы и дальше».

Москва-река далека и от Зоопарка, и от ЮЗАО. Отсутствие главной транспортной крысиной артерии затрудняет обмен генами между местными крысами и зверьками из других округов. Что «дополнительно способствует стабильности поселений в центре города».

Самое неприятное: большинство крыс даже в изолированных друг от друга популяциях каким-то образом, мутировав, выработали генетическую устойчивость к современным отравляющим препаратам. Нам еще долго жить с серыми соседями…