Планеты сойдут с орбит, все поглотит хаос: конец Солнечной системы будет ужасным

Солнечную систему ждет хаос, столкновения планет и неминуемая гибель. Фото: Vadim Sadovski/Shutterstock/Fotodom

Солнечную систему ждет хаос, столкновения планет и неминуемая гибель, выяснил астроном Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института. И произойдет это, когда Солнце все еще будет светить, правда, тускло. Нам повезло жить в обстановке относительной стабильности, но в целом Солнечная система – песчаный куличик, ткни и развалится. Статья Батыгина опубликована в авторитетнейшем журнале Astrophysical Journal. Но есть и хорошие новости: после гибели всего сущего - из пепла, из осколков нашего мира - соберется планета-Феникс. И она, возможно, окажется счастливее нас.

ФАКЕЛ НА РУИНАХ

Нет ничего стабильнее, чем Земля под ногами. И ничего более предсказуемого, чем ход планет по небосводу. Древние называли небо «великим часовым механизмом», который создан и отлажен так, как нам сроду не создать и не отладить.

Сегодня мы знаем, что это не так. Солнечная система рождена из тотального хаоса, и она неизбежно погрузиться в хаос. Прежде гибель нашего мира связывали исключительно с гибелью Солнца. Исчерпав запасы ядерного топлива, Солнце сделает последнюю попытку вернуть былое величие. Оно раздуется, превратившись в красного гиганта, и постепенно поглотит планеты. Сначала Меркурий, потом Венеру, наконец нас, и затем Марс. Остановится где-то около Юпитера.

Но те, кто укроются под поверхностью (вариант – спрячутся на Юпитере) и переживут огненный апокалипсис, смогут еще миллиарды лет обитать на Земле-матушке. Остыв, Солнце сожмется вновь, превратившись в белого карлика. Будет светить тускло, зато практически бесконечно, топлива в экономном режиме хватит надолго.

Исследования Константина Батыгина говорят о том, что прятаться от оболочки красного гиганта бессмысленно, печальный финал случится намного раньше. Орбиты планет спутаются, и все примутся сталкиваться со всеми. Угомонившееся Солнце осветит своими блеклыми лучами лишь руины своей планетной семьи.

Превращаясь в белого карлика, Солнце начнет буквально плеваться плазмой. Фото: fieraruelena/Shutterstock/Fotodom

БЕГИТЕ ЗАРАНЕЕ

О прошлом и будущем Солнечной системы мы можем судить только на основании математических моделей. Конечно, какие-то признаки (в первую очередь химический и изотопный состав) о делах минувших нам худо-бедно расскажут. Но вот заглянуть в будущее – это только математика.

Батыгин с коллегами и составил математическую модель. Начинается эта модель вроде бы так, как мы и привыкли. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце примется раздуваться, превращаясь в красного гиганта. Но силенок погигантить у него особо не будет, поэтому очень скоро (через 1-2 миллиарда лет) красная оболочка светила коллапсирует, и получится… нет, не черная дыра, для этого Солнцу не хватит массы. А белый карлик.

Забавно, что настоящий белый карлик может увидеть всякий, у кого есть мало-мальски хороший телескоп. Наступает зима, и на нашем небе уже появилась ярчайшая звезда всего неба, Сириус. У Сириуса есть спутник, не очень слабый, но рассмотреть его сложно, потому что Сириус забивает компаньона своими лучами. Спутник и есть белый карлик. Вероятно, люди еще застали времена, когда компаньон был красным гигантом. В преданиях некоторых народов сохранились сказки о «красном Сириусе». То было время, когда эфемерный гигант смог затмить главную звезду.

И вот тут начинается необычное, что привнесла в мир астрономии работа Батыгина. Его модель говорит, что, превращаясь в белого карлика, Солнце начнет буквально плеваться веществом. Эти «плевки», куски плазмы, собьют планеты со своих орбит, и начнется хаотическое столкновение всех со всеми. Никому не уцелеть. Если человечество доживет и увидит (что, конечно, не факт), надо будет бросать все и бежать к другим звездам заранее.

НЬЮТОН ПРЕДВИДЕЛ

Когда Солнечная система была единственной семьей планет, известной нам, ученые считали, что все системы устроены одинаково. Сегодня мы видим сотни иных систем, и понимаем, что наша – уникальна. Так, у нас нет самого распространенного типа планет в Галактике, планеты тяжелее Земли, но каменной. И все это из-за того, что нам пришлось пройти через ряд катастроф.

Наиболее проницательные умы всегда подозревали, что система планет только кажется стабильной. Ньютон Солнечную систему нерушимой не считал, говорит Константин Батыгин:

- Ньютон, размышляя о дрейфующих орбитах Юпитера и Сатурна, предположил, что планетарный порядок смертен. Три столетия небесной механики — от классических теорем о его неизменности до численных расчетов на миллиарды лет — постепенно откладывали этот вердикт, в последнее время — до временных масштабов, намного превышающих возраст Вселенной. Но выясняется, что все случится раньше.

Еще Ньютон, размышляя о дрейфующих орбитах Юпитера и Сатурна, предположил, что планетарный порядок смертен. Фото: bilwissedition/imagebroker.com/#/search//Global Look Press

И неудивительно: еще недавно Солнечная система стабильной не была. Скажем, около 4,5 миллиарда лет назад в Землю врезался объект размером с Марс. В результате появилась Луна, обломок той катастрофы, а львиная доля «агрессора» так и упрятана где-то глубоко в земных недрах. Но это еще мелочи.

Изначально нынешние планеты-гиганты находились намного ближе к Солнцу, занимали наше место! Затем Сатурн и Юпитер вошли в резонанс, и принялись крушить все подряд. Первым делом на окраины вышвырнуло Уран и Нептун. Там они врезались в пояс астероидов, и осколки изрешетили внутренние зоны Солнечной системы. Планетки вроде Земли, Венеры и Марса – то немногое, что уцелело, но потрепало нас здорово. В итоге Юпитер и Сатурн тоже ушли на окраины, наконец оставив всех в покое.

Выкладкам Батыгина верить можно, для него составление моделей – ежедневная работа. Он упорно ищет еще одну гигантскую планету: должна быть! Но ее выкинуло совсем далеко, дальше Нептуна. На сегодня он считается астрономом номер один в мире, который может указать, где прячется еще одна и, видимо, последняя планета Солнечной системы. Правда, ее пока не нашли.

ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Как правило, рассказ о будущем заканчивается с кончиной Солнца (а теперь еще и с гибелью планет). Дальше тьма, холод и безвременье. Но, возможно, это не так. Астрономы, похоже, впервые обнаружили планету, сформировавшуюся из пепла своего старого мира. Она, как птица Феникс, восстала после катастрофы.

Открытие сделали астрономы Уорикского университета (Великобритания). Судя по ее химическому составу, она собрана из тех самых «плевков» своей умирающей звезды, которыми нас так напугал Константин Батыгин. Автор статьи в журнале Nature, Джейми Уильямс, назвал такие тела «планетами второго поколения»:

- Это миры, которые образуются из вещества, выбрасываемого умирающей звездой. Они невероятно редки, и обнаружение такой планеты вокруг белого карлика было совершенно неожиданным. Это немного похоже на обнаружение планеты, которая восстала из пепла той самой звезды, вокруг которой она когда-то вращалась, - говорит он.

Итак, мы только что узнали две новости. Солнечную систему ждет жуткий и скорый (относительно) конец. Но это еще не конец! Хорошо, когда есть и хорошие вести.