С Аллой Пугачевой произошло новое несчастье: скрывать нет смысла

Алла Пугачева совсем ослабла. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева недавно вернулась на Кипр из Латвии. В Лимасоле певица пострадала. У нее возникли проблемы с рукой.

Алла Пугачева появилась на публике. Певица гуляла с собакой, когда ее повстречали поклонники. Они разместили фотографии с кумиром. В кадре видно, что с Примадонны приключилось новое несчастье. У нее повреждена рука.

Пугачева не говорит, что с ней случилось. В конце июля Алла Борисовна рассказала, что неудачно упала, сломала ногу и тазобедренный сустав. "Я четыре месяца была обездвижена", - жаловалась она.

У Примадонны проблемы с рукой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Состояние здоровья 77-летней пенсионерки давно подорвано. Однако в последние годы Примадонне стало еще хуже. Вероятно, это связано с остеопорозом. Кости становятся более хрупкие. Любая травма может привести к перелом.

Специалисты заявили, что мышечный каркас звезды значительно ослаблен. Пожилые люди часто получают тяжелые травмы не столько из-за самого падения, сколько из-за того, что их мускулатура уже не способна смягчить удар.