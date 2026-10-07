Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» компании Fire Point, которой в Киеве грозят дотянуться до Москвы Фото: REUTERS.

Положите сегодняшнюю сводку Минобороны на карту, и проступит схема сборочного конвейера. Почти каждая строчка — про одно изделие. Крылатую ракету FP-5 «Фламинго» киевской компании Fire Point, которой в Киеве грозят дотянуться до Москвы. Рядом в тех же цехах — дальние дроны той же фирмы FP-1 и FP-2 и её баллистика FP-9, показанная летом с заявленной дальностью 855 км.

Пройдёмся по цехам. Комплектующие делают «Пластмасс-Прилуки» на Черниговщине и киевский «Фанплит». Детали для дальних дронов, в том числе самолётного типа, — цех группы предприятий «Александрия» на Кировоградщине. Собирают и хранят ракеты в Киеве на «Умных боеприпасах», на механическом заводе в Лозовой под Харьковом и — внимание — на Киевском картонно-бумажном комбинате в Обухове. Картон, видимо, на упаковку. Шасси под пусковые даёт «АвтоКрАЗ» в Кременчуге. А серию и отгрузку войскам замыкает Южмаш в Днепропетровске.

Положите сегодняшнюю сводку Минобороны на карту, и проступит схема сборочного конвейера Фото: REUTERS.

Южмаш — старый знакомый. При Союзе там клепали «Сатану», межконтинентальную Р-36М. 21 ноября 2024-го завод первым в истории принял на себя «Орешник». Судя по всему, очухались и освоили «Фламинго» и дроны. Пришлось навестить снова.

Обратите внимание на вывески. Картон, пластмасса, табак. Fire Point и её смежники прячут ракетное производство в гражданских корпусах — расчёт на то, что по «мирному» заводу бить не станут. А если и станут, будет красивая картинка для западной прессы. Табачная фабрика JTI в Кременчуге, где, по данным Минобороны, наладили выпуск патронов, попадает в сводку уже не первый раз — в сентябре по ней прилетало дважды. Компания всё отрицает. Курение, как известно, убивает.

«Фламинго» уничтожены прямо в гнезде Фото: REUTERS.

И морская ветка. В Измаиле поражён «Дунай судоремонт», где собирали безэкипажные катера — морские дроны, которыми ВСУ охотятся за нашими кораблями и танкерами. В порту Одессы — сухогруз с военным грузом и «двойным назначением». Дунайские порты в последние недели получают регулярно. Окно, через которое Украина принимает топливо и западное железо, продолжают зашторивать.

Киев больше года рассказывал, что «Фламинго» станет ответом, от которого Москве не уйти. Практика показывает, что перехватываем мы эту птицу не только в воздухе (17 штук за прошлые сутки), но и прямо в гнезде.

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