Борьба с раком в России: новые возможности лечения и помощь по полису ОМС

В России в рамках ОМС предусмотрены серьезные гарантии для раннего выявления, своевременного и качественного лечения опухолей. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

— Расширяется программа государственных гарантий: прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС. Первые пациенты уже сегодня получают такое лечение бесплатно, — сообщил недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в обращении к участникам VI форума «Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии».

Онковакцины и передовой метод CAR-T-иммунотерапии рака включили в программу ОМС в нашей стране в апреле этого года. Тогда же первому больному была введена персонализированная противоопухолевая вакцина для лечения меланомы (самой агрессивной разновидности рака кожи). Кроме того, расширяются схемы химиотерапии, появляются новые высокоэффективные радиофармпрепараты для уничтожения опухолевых клеток радиоактивными источниками. Все это тоже доступно гражданам бесплатно, по ОМС.

Подробнее о том, как развивается онкологическая медпомощь в России и как пациентам воспользоваться ею на практике — в материале KP.RU, подготовленном вместе с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Только за прошлый год на онкологическую помощь направили 433 миллиарда рублей. С 2019 года, когда стартовал нацпроект по борьбе с онкозаболеваниями, финансирование выросло более чем в два раза. Соответственно, растут и объемы помощи: по сравнению с 2019-м они увеличились на 30%. Появляются новые дорогие таргетные препараты, развиваются иммунотерапия, радиологические методы. И что особенно важно — благодаря диспансеризации на ранних стадиях сейчас выявляется 61% онкозаболеваний. Это значит, что шансов на успешное лечение и долгую жизнь у пациентов стало гораздо больше, — отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

В России широкая система онкоскринингов, доступная по ОМС. Фото: Yaroslav Astakhov/Shutterstock/Fotodom

ОНКОСКРИНИНГИ: «ПОЙМАТЬ» ОПУХОЛЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ

Это отличительная черта и одно из весомых достижений российского здравоохранения, говорят врачи-онкологи: в нашей стране самая широкая система онкоскринингов, доступная по ОМС. Речь о регулярных профилактических проверках на распространенные виды рака — в зависимости от пола и возраста. Онкоскрининги входят в диспансеризацию. Они позволяют «поймать» опухоли на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение. Либо дают возможность исключить самые частые онкориски и, что называется, спать спокойно.

В 2026 году в рамках ОМС предусмотрены такие обследования и анализы для раннего выявления онкологических заболеваний:

* скрининг на выявление рака шейки матки у женщин: цитологическое исследование мазка с шейки матки, раз в три года в возрасте от 18 до 64 лет;

* скрининг на выявление рака молочной железы у женщин: маммография, раз в два года в возрасте от 40 до 75 лет;

* скрининг на выявление рака предстательной железы у мужчин: анализ крови на уровень простат-специфического антигена (ПСА) в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;

* скрининг на выявление колоректального рака: анализ кала на скрытую кровь раз в два года в возрасте от 40 до 64 лет и раз в год в возрасте от 65 до 75 лет;

* скрининг на выявление рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет, а также, независимо от возраста, при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации;

* скрининг на выявление рака легкого: рентгенография легких или компьютерная томография легких при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации;

* скрининг на рак кожи: осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации.

Чтобы пройти онкоскрининги, нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, для получения медпомощи по ОМС.

Ранняя диагностика опухоли повысит вероятность полного излечения и снизит риск рецидивов. Фото: Tualek Photographer/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Выявление опухолей на ранних стадиях — одна из важнейших задач, установленных в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями», который сегодня входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Такой подход в рамках ОМС позволит повысить как продолжительность, так и качество жизни онкопациентов, поясняют эксперты. Поскольку диагностика на первых стадиях не только вносит большой вклад в успешное лечение рака, но и дает возможность применять наименее травмирующие, органосохраняющие методы медпомощи.

МАРШРУТИЗАЦИЯ: КАК ПОЛУЧИТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ОМС

При появлении каких-либо жалоб, беспокойства, подозрения на онкологическое заболевание прежде всего нужно обратиться к врачу-терапевту районной поликлиники. Далее законодательство предусматривает такой порядок и сроки оказания медпомощи в рамках ОМС:

- терапевт при подозрении на злокачественное новообразование выдает направление на консультацию врача-онколога. Прием такого специалиста должен быть обеспечен пациенту в срок не позднее трех рабочих дней;

- врач-онколог назначает диагностические исследования. Срок ожидания таких обследований — от анализов крови до магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и т. д. — не более семи рабочих дней;

- после получения результатов обследований и подтверждения онкодиагноза пациенту должна быть назначена и начата терапия (либо выдано направление на госпитализацию для проведения операции) — на это отводится тоже не более семи рабочих дней.

Если требуются высокотехнологичные виды медпомощи (это наиболее сложные и дорогостоящие методы лучевой терапии, хирургии и др.), то срок ожидания может быть увеличен — его определяет в порядке очередности специализированная медицинская организация, где проводят такое лечение.

Страховые специалисты всегда придут на помощь в трудные моменты онкологическим пациентам, помогая справляться со сложностями и находить нужные решения. Фото: Garun .Prdt/Shutterstock/Fotodom

ВАЖНО

Что делать, если возникают вопросы или сложности на практике

По закону у пациента есть бесплатные помощники и защитники его интересов. Это страховые представители, то есть специалисты страховых медицинских организаций, выдающих нам полисы ОМС. Они обязаны уделять повышенное внимание онкобольным, поскольку задержки при оказании медпомощи и другие сложности для таких пациентов особенно болезненны.

В случае возникновения вопросов или трудностей рекомендуется, не откладывая, звонить в колл-центр своей страховой медицинской организации. Также можно обратиться лично в офис или отправить сообщение через электронную форму на сайте такой организации.

В последние годы происходит колоссальное перевооружение онкослужбы России. Фото: Dmytro Zinkevych/Shutterstock/Fotodom

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КАК РАЗВИВАЕТСЯ ОНКОПОМОЩЬ

Что еще важно знать пациентам об уровне онкологической медицинской медпомощи в России и ее развитии в рамках ОМС? Об этом рассказали эксперты на недавнем IX Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

— За последние 6 лет построено 19 медучреждений (онкоцентров. — Ред.). За этот же период количество схем химиотерапии увеличилось более чем на 120, — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. — Также в нашей стране фактически в два раза возросло количество циклов химиотерапии. Появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Разрабатываются новые лекарственные препараты.

В России по ОМС пациентам доступны, в том числе, высокоэффективные методы ядерной медицины, которые вызывают интерес у ведущих специалистов из зарубежных стран, отметил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. В первую очередь, речь о персонифицированной терапии радионуклидами, радиофармпрепаратами. Это прицельное уничтожение опухолевых клеток радиоактивными источниками, которые доставляются прямо в очаг злокачественного новообразования и в метастазы. На сегодня в РФ уже 64 таких препарата. «Они показывают революционное действие даже у больных с тяжелыми метастатическими поражениями», — пояснил академик Каприн.

В целом, по его словам, происходит колоссальное перевооружение онкослужбы. Современное оборудование позволяет бороться с опухолью фактически хирургическим воздействием луча.

Объем медпомощи по ОМС постоянно расширяется, и это помогает онкопациентам получать нужное и качественное лечение своевременно. Фото: VesnaArt/Shutterstock/Fotodom

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Всего в 2026 году на финансирование медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями предусмотрено 437,2 млрд руб., что на 12,1% больше, чем в 2025-м. Эти средства позволят оплатить лечение 4 млн случаев лечения (+6,9% в сравнении с прошлым годом).

- В проекте федерального бюджета на 2027 год запланировано увеличение объемов финансирования медпомощи по ОМС (в том числе по профилю «онкология») темпами, опережающими инфляцию, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ожидается повышение доступности диагностики и лечения.

- В системе оплаты медпомощи по ОМС на 2027 год появятся 73 новые схемы лечения онкозаболеваний, сообщила заместитель гендиректора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Инна Железнякова.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Онкологические заболевания входят в число главных «болезней века». Но медицина, к счастью, все больше берет их под контроль. В нашей стране в рамках ОМС предусмотрены серьезные гарантии для раннего выявления, своевременного и качественного лечения опухолей. Пациентам важно знать об этом, пользоваться такими возможностями. А если на практике возникают сложности — обращаться за помощью к страховым представителям.