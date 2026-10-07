Европа проявила заботу об Украине, стараясь, с одной стороны, помочь, а с другой — не поставить под угрозу разорения собственных фермеров, и поплатилась за это. Фото: REUTERS.

Красиво выступают украинцы, на все свои пять копеек, которые имеют в загашнике, да и то заемные. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не согласится вступать в ЕС без права на неограниченный экспорт зерна в Европу. Прелесть же — ее пока не особо и приглашают, а она им уже «фигвамы (индейское национальное жилище, если кто подзабыл) рисует»: если не пойдете на мои условия, то я несогласная. Так «качать права» - это не всякому наглости достанет.

- Для нас существует принципиальная разница между переходным периодом и постоянным ограничением. Украина готова к первому. Второе противоречило бы самой логике полноправного членства в Европейском Союзе, — заявил в интервью известному изданию Politico Высоцкий, поучая европейских бюрократов и руководителей Евросоюза на тему, как у них там все устроено.

А все потому, что Европа проявила заботу об Украине, стараясь, с одной стороны, помочь, а с другой — не поставить под угрозу разорения собственных фермеров, которым придется очень плохо, если аграрная продукция из Незалежной заполонит европейский рынок. Для этого Еврокомиссия предложила Киеву вместо предоставления Украине полного доступа на рынок помощь для возвращения украинской продукции на ее «исторические» экспортные рынки, в том числе в Африку и на Ближний Восток.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не согласится вступать в ЕС без права на неограниченный экспорт зерна в Европу. Фото: Yevhen Kotenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве ответили на это предложение взрывом негодования. Еще бы — рынок Европы гораздо богаче того, что Украине предлагает Брюссель.

- Наша цель – добиться членства в организации, в которой будет представлен сектор, продающий Европе не только зерно и другое сырье, но и корма для животных, ингредиенты, переработанные продукты и биотопливо, – провозгласил Высоцкий. По его уверениям, Украина может помочь странам Евросоюза снизить зависимость от импорта из третьих стран таких товаров, как удобрения, соя и лизин для кормов для животных, а также предоставить производителям ЕС лучший доступ к экспортным маршрутам через Черное море.

Последнее, конечно, про «доступ к экспортным маршрутам через Черное море», особенно доставляет, поскольку сейчас черноморские порты Украины фактически заблокированы, а будет ли у нее самой доступ к Черному морю после окончания войны — ни одна бабушка сейчас не скажет. Но самоуверенность и наглость украинского министра поражают и в какой-то степени не могут не восхищать. Просто какой-то нищий оборванец, который требует, чтобы его пустили на великосветский прием, причем, даже помыться для приличия он не желает, потому что у него есть свои условия. В Европе явно не рассчитывали на такую агрессивную аграрную политику Киева, поскольку вели речь только о зерне, а тут Высоцкий пообещал «задарить» всех не только им, а полным ассортиментом. И сделал это явно не от большого ума.

- Такие соседние страны, как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, вероятнее всего, лягут костьми против того, чтобы продукция украинских аграриев попадала на европейский рынок и, по сути, задушила фермерские хозяйства, к примеру в той же Польше, - дал прогноз реакции ближайших стран-членов Евросоюза из числа соседей Украины посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, как бы Киев в лице Высоцкого или кого другого не пыталась доказывать, что Украину не следует рассматривать «исключительно» как угрозу для европейских фермеров.

Правда, зерновая экспансия украинских фермеров в Европу в прошлые годы, когда поляки даже перекрывали границу, уже доказала на практике, что Киеву верить нельзя.

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